Sériové Apollo EVO určitě umývat nechcete. Karbonové monstrum dokonce samo mění barvu
První z pouhých deseti plánovaných exemplářů Apollo EVO se představil v Goodwoodu. Modrobílý Caribbean Dragon ukazuje možnosti rozsáhlé zakázkové individualizace. Vznikne jen deset kusů.
Německý výrobce Apollo představil v Goodwoodu první sériový exemplář hypersportu Apollo EVO. Vůz pojmenovaný Caribbean Dragon (v překladu karibský drak) vznikl na zakázku konkrétního zákazníka a současně ukazuje, jak rozdílně může vypadat každý z pouhých deseti plánovaných kusů.
Apollo má přitom za sebou poměrně komplikovanou historii. Společnost byla založena v roce 2004 jako Gumpert Sportwagenmanufaktur. Stál za ní Roland Gumpert, někdejší šéf Audi Sport, který se podílel na soutěžních úspěších značky se čtyřmi kruhy. Prvním vozem se stal Gumpert Apollo, jehož dodávky začaly v roce 2006. Premiéra prvního sériového exempláře modelu EVO tak přichází přesně dvě desetiletí po zahájení dodávek původního Gumpertu Apollo.
Automobil se do širšího povědomí dostal zejména v roce 2009, kdy verze Apollo Sport zajela na testovací trati pořadu Top Gear rekord mezi silničními vozy. Původní společnost se však později dostala do finančních problémů a v roce 2013 vyhlásila insolvenci. Po změně vlastníků se vrátila pod názvem Apollo Automobil a v roce 2017 představila okruhově zaměřený hypersport Intensa Emozione, známý také pod zkratkou IE.
Právě na něj nové EVO navazuje. Nejde ovšem pouze o upravenou verzi předchozího modelu. Apollo přepracovalo konstrukci, aerodynamiku i jednotlivé komponenty a výsledkem je ještě extrémnější stroj určený především pro jízdu na závodním okruhu. Na Goodwoodu se přitom všechny tři zásadní etapy historie značky symbolicky setkaly. Vedle modelu Caribbean Dragon se zde objevily také původní Gumpert Apollo a novější Apollo IE.
První zákaznické EVO rozhodně nelze přehlédnout. Už samotná karoserie se skládá z více než 75 dílů vyrobených z uhlíkových vláken. Je plná ostrých hran, otvorů a aerodynamických prvků, které jí propůjčují mimořádně divoký vzhled. To platí zejména pro přední světla ve tvaru písmene X a zadní svítilny připomínající položené písmeno W.
Unikátní je i povrchová úprava karoserie. Bílý perleťový lak doplňuje speciální vrstva Diamond Dust, která na slunci vytváří krystalické odlesky. Kontrastem jsou tmavě modré karbonové prvky, které mají evokovat hloubku a čistotu karibských vod. Ruční lakování a dokončování vozu zabralo přes tisíc hodin.
Stejné barevné spojení pokračuje také v kabině, do níž se nastupuje vzhůru výklopnými dveřmi. Skořepinová sedadla jsou čalouněna bílou a modrou kůží, kterou doplňuje kontrastní modré prošívání. Loga Apollo jsou vyšita na opěrkách hlavy a sedáky zdobí ručně vytvořené vzory.
Modrý odstín dostaly také karbonové části interiéru. Volant vyrobený na míru kombinuje modrou kůži, modrý karbon a frézované hliníkové prvky. Další hliníkové komponenty vznikají pomocí 3D tisku. Interiér si přitom zachovává účelové uspořádání okruhového vozu, byť použitými materiály a úrovní zpracování připomíná spíše luxusní automobil vyrobený na zakázku.
Jedním z technicky i vizuálně nejzajímavějších prvků je výfukový systém Dragon Skin. Apollo jej vyrábí 3D tiskem z titanu jako jediný celek. Nepotřebuje proto klasické svary ani šroubované spoje. Jeho neobvyklý šupinatý povrch zapadá do dračího motivu vozu a zároveň má zajistit vysokou pevnost při nízké hmotnosti a potřebnou odolnost vůči vysokým teplotám.
Titan navíc během používání postupně mění barvu. Opakované zahřívání výfuku by mu tak mělo propůjčit modré až fialové zabarvení, které časem ještě lépe splyne s celkovým charakterem vozu. Každý exemplář proto může vedle zvolené konfigurace získat také vlastní stopu skutečného používání.
Pod dramaticky tvarovanou karoserií se nachází nový karbonový monokok doplněný předním a zadním pomocným rámem z uhlíkových vláken a samostatnými karbonovými deformačními strukturami. Celek váží jen 165 kg. Ve srovnání s monokokem modelu Apollo IE je o 15 procent tužší a současně o 10 procent lehčí.
Pohon zajišťuje vysokootáčkový atmosférický dvanáctiválec o objemu 6,3 litru. Motor dosahuje výkonu 588 kW (800 k) a maximálního točivého momentu 765 Nm. Veškerou sílu posílá na zadní kola prostřednictvím šestistupňové sekvenční převodovky.
Apollo EVO váží přibližně 1300 kilogramů, takže na jeden kilogram připadá více než 0,6 koně. Z klidu na 100 km/h zrychlí za 2,7 sekundy a poté pokračuje až k nejvyšší rychlosti 335 km/h. O zpomalení se starají karbon-keramické brzdy, které se ukrývají za koly z kovaného hliníku.
Caribbean Dragon je prvním z deseti plánovaných zákaznických vozů. Každý z nich vznikne prostřednictvím individualizačního programu Apollo Forge a dostane vlastní kombinaci barev, materiálů a povrchových úprav. Pravděpodobnost, že někdy vznikne druhé úplně stejné EVO, je proto prakticky nulová.
Zdroj: Apollo Automobil, Autoevolution, Carbuzz I Video: Apollo Automobil