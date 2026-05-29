Sériové hybridy, divná MPV a rychlé nabíjení. Do Evropy míří nejúspěšnější čínský startup
Příliv čínských automobilek nekončí ani v roce 2026. Jako další se zde objeví značka Li Auto, nabízející sériové hybridy a odvážně tvarované MPV. Stojí za ní zakladatel portálu o autech.
Pokud vám přišlo, že po záplavě čínských automobilek už snad ani nemohou přijít další, mýlili jste se. Svůj vstup už letos oznámilo několik dalších značek a zatím poslední je Li Auto. To má prodej v Evropě zahájit v druhé polovině tohoto roku a zpočátku bude sázet na netradičně tvarované SUV Li i6. Spoléhat zde bude na importéry a plánuje vybudovat tradiční síť dealerů a servisů.
Startup Li Auto založil v roce 2015 čínský podnikatel Li Xiang. Ten se do světa automobilů dostal založením webového portálu Autohome, který je kombinací zpravodajského média a katalogu automobilů na čínském trhu a dnes je největším ve svém oboru. Zajímavé také je, že čínský název automobilky používá jméno i příjmení zakladatele, Li Xiang.
V prvních letech působení Li prodávalo velká SUV se sériovým hybridem, mířící do prémiovější kategorie. Vůbec první model Li One, uvedený v roce 2019, kombinoval tříválcovou dvanáctistovku s baterií o kapacitě 40,6 kWh. Poháněna byla všechna kola, kombinovaný výkon systému dosahoval 240 kW. S délkou lehce přes 5 metrů jde dodnes o největší osobní auto s tříválcovým motorem, i když ten zde pouze generoval elektřinu.
Všechny následující modely už totiž sáhly po čtyřválcové patnáctistovce, zůstal ale velmi podobný design a sériový hybrid. S těmito vozy bylo Li od počátku velmi úspěšné a už v roce 2023 se jako první čínský startup vyrábějící NEV vozy (EV, PHEV, REV) dostalo do zisku. Ze všech nových značek bylo také nejprodávanější.
V roce 2024 se Li vrhlo také do bateriových elektromobilů netradičně tvarovaným MPV Mega. To zaujalo nejen minimalistickým futuristickým designem, ale také technikou. Baterii o kapacitě 102,7 kWh dokázalo nabíjet výkonem až 552 kW a na stovku se díky výkonu 400 kW rozjelo za 5,5 sekundy. K tomu na palubě nabídlo velmi bohatou výbavu a funkce autonomního řízení.
Úspěch se ale nedostavil a prodeje zůstaly hluboko pod očekáváním. To zpomalilo plány na novou elektrickou sérii Li i, která měla zahrnovat několik menších modelů designově inspirovaných právě MPV Mega. Nakonec se ale loni dostalo na trh elektrické SUV i8 a po něm i menší i6. Právě s tím se konečně znovu dostavil úspěch a například minulý měsíc šlo o čtvrté nejprodávanější auto na čínském trhu.
Li i6 má na délku 4950 mm a především zepředu je modelu Mega velmi podobné, zadní část se už více podobá tradičním SUV. Auto má pohon všech kol a výkon až 400 kW, baterie má kapacitu 87,3 kWh a nabíjet se umí výkonem přes 500 kW. Na domácím trhu i6 začíná na ceně v přepočtu 755.000 Kč, u nás tedy můžeme počítat nejméně s 1,4 milionu Kč.
Na rozdíl od většiny čínských automobilek Li Auto dosud nikde oficiálně neexportovalo. Na to došlo až letos a jako první se vozy podívají na trhy Blízkého východu, následovat bude Střední Asie nebo Singapur. Evropa byla ohlášena letos a zatím se počítá s jediným modelem, který později budou následovat další. Jestli se omezí na elektrickou řadu i, nebo se zde objeví i sériové hybridy z řady L, zatím nebylo potvrzeno.
Zdroj info, foto, videa: Li Xiang