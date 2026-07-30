Šest aut na jedno místo. Pražské parkování je výzvou a vyhlídky nejsou růžové
Hledání volného stání v metropoli se stalo každodenní zkouškou trpělivosti i řidičského umu. Aut přibývá, kapacity ulic narážejí na své limity a tlak na každý volný metr čtvereční neúprosně roste. Dá se s tím vůbec něco dělat?
V Praze často není tím největším oříškem bezpečně dorazit do cíle, ale vypořádat se s tím, kde zaparkujete. V hlavním městě je aktuálně registrováno přibližně 1,06 milionu osobních automobilů, což v přepočtu vychází zhruba na 760 aut na tisíc obyvatel. Praha tak výrazně převyšuje celostátní průměr, který činí přibližně 630 vozidel na tisícovku lidí, a patří k nejvíce motorizovaným regionům v zemi.
Nutno dodat, že tato tato oficiální čísla nadhodnocují firemní flotily. Velké národní i mezinárodní firmy se sídlem v metropoli zde totiž papírově registrují svá služební auta, která se ale ve skutečnosti celoročně pohybují a parkují v úplně jiných regionech po celé republice. Praha si však i tak po boku Varšavy drží pozici jedné z nejvíce motorizovaných metropolí starého kontinentu.
Rozdíl v přístupu a městské politice je propastný. Například ve Vídni, která často slouží jako urbanistický vzor, připadá na tisíc obyvatel pouhých 370 aut, tedy méně než polovina pražského stavu.
Mít auto je normální
Města jako Berlín či Paříž se pak prostřednictvím přísných restrikcí, rušení parkovacích míst či výrazného zdražování, ale i s podporou carsharingu, cyklostezek a dostupnější hromadné dopravy dostala na hodnoty oscilující mezi 250 a 330 vozy.
Navzdory tomu se v Praze jezdí autem zhruba stejně či i méně než jinde. Podíl individuální automobilové dopravy na dělbě přepravní práce je v Praze 23 %, zahrneme-li veškerou dopravu včetně pěší, resp. 41 %, bavíme-li se jen o motorizované dopravě, tedy auto vs. MHD. V Berlíně je dle první metriky podíl zhruba 22 %, v Kodani je to 30-34 %, ve Vídni 25 %.
Pražané hojně využívají hromadnou dopravu a auty neplýtvají na zbytečné vyjížďky. Argument, že na jedno regulované místo připadá v Praze šest aut, by proto neměl sloužit jako obžaloba řidičů či výzva k tomu, aby bylo v Praze auto zničeho nic vnímáno jako nežádoucí. Nejde o to auta z města vytlačit, ale spíše poukázat na infrastrukturu, která historicky neodpovídá reálným potřebám obyvatel.
Souboj o každý centimetr
Podle Českého statistického úřadu jen za rok 2025 se počet obyvatel Prahy zvýšil o více než devět tisíc osob. Celková populace tak překročila hranici 1,4 milionu lidí. To vytváří zvýšený tlak na kapacitu ulic i parkování.
Populační nárůst přitom netáhne porodnost. Ta se naopak propadla a město v roce 2025 zaznamenalo vůbec první úbytek obyvatelstva po očištění čísel o přistěhovalce od roku 2005. Za zahušťováním Prahy tak stojí neustálý příliv obyvatel ze zbytku republiky i ze zahraničí. Významnou roli v této dynamice hraje v posledních letech také válečný konflikt na Ukrajině.
Kapacita ulic je přitom prakticky neměnná. „Na jedno parkovací místo připadá v Praze šest aut. A situace se zhoršuje,“ shrnují neúprosnou matematiku zástupci pražského magistrátu. V systému zón placeného stání je totiž evidováno přibližně jen 166 tisíc míst.
Vedení města sice na alarmující nepoměr reaguje investicemi do parkovišť a nových parkovacích domů (například ten chystaný na Opatově má nabídnout 495 míst a plánovaný Zličín téměř dalších 600), jenže budování nových kapacit je čím dál složitější.
Praha paralelně řeší akutní nedostatek bydlení a extrémní ceny nájmů. Jakýkoli volný pozemek tak dnes představuje těžké rozhodování mezi parkovací infrastrukturou, tolik potřebnými novými byty, nebo veřejným prostorem pro oddych.
Spousta škrábanců
Omezený prostor a zahuštěný provoz si vybírají daň nejen na nervech řidičů, ale i na kondici jejich vozů. Parkoviště a podzemní garáže jsou dějištěm obrovského množství drobných kolizí. Podle odhadů České podnikatelské pojišťovny tvoří nehody na parkovištích zhruba 30 % všech pojistných událostí. Nejčastěji jde o odřené boky aut, nešťastné ťukance při vyjíždění z řady nebo střety při couvání. Ústřední automotoklub přitom varuje, že reálné číslo bude mnohem vyšší, protože spousta drobných oděrek uniká jakékoli evidenci.
Za každý rok bezškodního průběhu pojišťovny běžně přiznávají sympatický bonus kolem pěti až deseti procent, jenže po zaviněné nehodě často nemilosrdně odečtou 24 až 36 měsíců čistého štítu. Jedno nepozorné couvnutí tak dokáže řidiče připravit o výhody střádané několik let. Právě strach ze zdražení pojistky a anonymita plných parkovišť vedou k dalšímu velkému nešvaru – ujetí z místa činu.
Policie ČR ročně eviduje přes 16 tisíc případů ujetí od dopravní nehody a podle odhadů pojišťoven viník zmizí bez zanechání kontaktu dokonce až u 70 % drobných parkovacích karambolů. Poškozeným řidičům tak místo plnění z povinného ručení viníka zůstávají jen oči pro pláč a účet za opravu.
K tomu je třeba přičíst moderní konstrukce aut, která jsou doslova prošpikována senzory, kamerami a asistenčními systémy. I na první pohled neviditelná oprava ťuknutého nárazníku se tak může během chvíle vyšplhat do řádu desítek tisíc korun.
Výměna čtyř kol za dvě?
Každodenní pátrání po mezeře u chodníku a riziko drahých šrámů proto nutí část řidičů k hledání funkčních alternativ. Město se přitom snaží ulevit přetíženým ulicím masivní výstavbou cyklistické infrastruktury – celková síť vyznačených tras a cyklostezek v metropoli už přesáhla 500 kilometrů.
Výsledky v každodenní praxi ale zůstávají za očekáváním. Data Technické správy komunikací (TSK) ukazují na výrazný nepoměr: cyklistická doprava se na celkovém dopravním výkonu v Praze dlouhodobě stále podílí pouhými 1 až 2 %. Specifický pražský terén plný kopců, „kočičích hlav“ a sychravé počasí znamenají, že většina obyvatel využívá vyznačené pruhy spíše zřídka pro víkendový relax než pro pravidelné dojíždění do práce.
Zájem je však o elektrické skútry. V roce 2025 bylo v Česku registrováno celkem 2894 nových bateriových elektrických motocyklů, což představuje meziroční skok o 22 %. „Data ukazují, že si nacházejí své místo zejména v městském a příměstském provozu, kde dávají smysl jak ekonomicky, tak provozně,“ potvrzuje současný vývoj Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu.
V Brně taky plno
Ani moravská metropole nezůstává ušetřena, i když jsou její čísla o něco mírnější než pražský extrém. Brno se pohybuje na úrovni přibližně 530 až 550 osobních aut na tisíc obyvatel, což při zhruba 400.000 rezidentech představuje přes 210.000 registrovaných vozidel. Tlak na ulice zde navíc zásadně znásobuje silný denní příliv dojíždějících z celého Jihomoravského kraje a početná populace desítek tisíc vysokoškolských studentů, kteří v oficiálních statistikách vytvářených dle dat o trvalém pobytu nefigurují, ale autem po městě běžně fungují.
Město na chronický přetlak reaguje postupným rozšiřováním systému rezidentního parkování z historického jádra do širších čtvrtí jako Veveří, Královo Pole nebo Židenice. Protože však budování záchytných parkovišť P+R i v Brně výrazně zaostává za poptávkou, čelí jihomoravská sídliště i ulice kolem širšího centra téměř stejnému boji o každý volný centimetr asfaltu jako ty pražské.
Zdroje: Beaufort, Centrum dopravního výzkumu, Česká podnikatelská pojišťovna, Český statistický úřad, Eurostat, Policie ČR, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Ústřední automotoklub