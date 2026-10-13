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Šest rekordů během jediného dne. Svět motorů přepsal tabulky

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Rychlostní rekord Xiaomi SU7 Ultra | Zdroj: Svět motorů
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi SU7 Ultra
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Marek Bednář
Marek Bednář
Diskuze (1)

Český rychlostní rekord po dvaceti letech padl. Závodník Tomáš Vavřinec s elektrickou bestií Xiaomi SU7 Ultra letěl po ranveji rychlostí 323,35 km/h. K tomu stanovil pět dalších českých maxim.

Český rychlostní rekord produkčních aut s hodnotou 309,1 km/h platil téměř 20 let. Časopis Svět motorů a závodník Tomáš Vavřinec se to však rozhodli změnit, a to s čínským elektromobilem Xiaomi SU7 Ultra. Ten sbírá úspěchy i v zahraničí, drží například rekord pro sériové elektromobily na slavné Severní smyčce Nürburgringu s časem 7:04,95.

Bylo ale nutné najít dostatečně dlouhou a bezpečnou dráhu. Mošnovské letiště s 3,5km dráhou nepřipadalo v úvahu a dokončený, ale neotevřený úsek dálnice také v Česku zrovna nebyl k dispozici. Hledání je tedy zavedlo na letiště v Hradci Králové s 2,4 km dlouhou ranvejí.

Letiště kvůli pokusu, který probíhal začátkem října, omezilo provoz na čtyři hodiny. Před jízdou bylo nutné připravit auto i ranvej. Ta byla zametena a opláchnuta vodou. Vůz si zase snížil podvozek a zahřál baterii na optimální teplotu.

K hranici 300 km/h zrychloval neskutečně rychle. Dále však už rychlost rostla mnohem pomaleji, ale rekord se překonat podařilo, a ne jeden – padlo jich hned šest. Ten nejdůležitější představuje novou maximální rychlost 323,35 km/h.

KategorieNázev rekorduHodnotaJednotkaDruh měření
Produkční silniční vozyNejvyšší dosažená rychlost323,35km/hMaximální rychlost
Produkční silniční vozyNejvyšší rychlost na letmých 1000 m314,959km/hPrůměrná letmá rychlost
Produkční silniční vozyNejvyšší rychlost na letmých 500 m296,258km/hPrůměrná letmá rychlost
Produkční silniční vozyNejvyšší rychlost na letmé 1/2 míle317,032km/hPrůměrná letmá rychlost
Produkční silniční vozyAkcelerace z místa na 1/8 míle5,795sČas z pevného startu
Produkční silniční vozyAkcelerace z místa na 1/4míle8,891sČas z pevného startu

Xiaomi SU7 Ultra dnes patří mezi nejvýkonnější produkční vozy na světě. Má tři elektromotory a celkový výkon 1138 kW. Jak se mu dařilo, uvidíme v televizním Světě motorů ve čtvrtek 29. října, už teď ale můžeme prozradit, že spotřeba energie byla pozoruhodně nízká. Během jedné maximální jízdy na letišti auto spotřebovalo jen 6 % energie z baterie.

V Číně stojí tento model v přepočtu necelé dva miliony korun. Do Evropy se vozy Xiaomi oficiálně dostanou v roce 2027, značka už však otevřela vývojové centrum v Mnichově.

Zdroj, foto, video: Svět motorů

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