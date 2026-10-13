Šest rekordů během jediného dne. Svět motorů přepsal tabulky
Český rychlostní rekord po dvaceti letech padl. Závodník Tomáš Vavřinec s elektrickou bestií Xiaomi SU7 Ultra letěl po ranveji rychlostí 323,35 km/h. K tomu stanovil pět dalších českých maxim.
Český rychlostní rekord produkčních aut s hodnotou 309,1 km/h platil téměř 20 let. Časopis Svět motorů a závodník Tomáš Vavřinec se to však rozhodli změnit, a to s čínským elektromobilem Xiaomi SU7 Ultra. Ten sbírá úspěchy i v zahraničí, drží například rekord pro sériové elektromobily na slavné Severní smyčce Nürburgringu s časem 7:04,95.
Bylo ale nutné najít dostatečně dlouhou a bezpečnou dráhu. Mošnovské letiště s 3,5km dráhou nepřipadalo v úvahu a dokončený, ale neotevřený úsek dálnice také v Česku zrovna nebyl k dispozici. Hledání je tedy zavedlo na letiště v Hradci Králové s 2,4 km dlouhou ranvejí.
Letiště kvůli pokusu, který probíhal začátkem října, omezilo provoz na čtyři hodiny. Před jízdou bylo nutné připravit auto i ranvej. Ta byla zametena a opláchnuta vodou. Vůz si zase snížil podvozek a zahřál baterii na optimální teplotu.
K hranici 300 km/h zrychloval neskutečně rychle. Dále však už rychlost rostla mnohem pomaleji, ale rekord se překonat podařilo, a ne jeden – padlo jich hned šest. Ten nejdůležitější představuje novou maximální rychlost 323,35 km/h.
|Kategorie
|Název rekordu
|Hodnota
|Jednotka
|Druh měření
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší dosažená rychlost
|323,35
|km/h
|Maximální rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmých 1000 m
|314,959
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmých 500 m
|296,258
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Nejvyšší rychlost na letmé 1/2 míle
|317,032
|km/h
|Průměrná letmá rychlost
|Produkční silniční vozy
|Akcelerace z místa na 1/8 míle
|5,795
|s
|Čas z pevného startu
|Produkční silniční vozy
|Akcelerace z místa na 1/4míle
|8,891
|s
|Čas z pevného startu
Xiaomi SU7 Ultra dnes patří mezi nejvýkonnější produkční vozy na světě. Má tři elektromotory a celkový výkon 1138 kW. Jak se mu dařilo, uvidíme v televizním Světě motorů ve čtvrtek 29. října, už teď ale můžeme prozradit, že spotřeba energie byla pozoruhodně nízká. Během jedné maximální jízdy na letišti auto spotřebovalo jen 6 % energie z baterie.
V Číně stojí tento model v přepočtu necelé dva miliony korun. Do Evropy se vozy Xiaomi oficiálně dostanou v roce 2027, značka už však otevřela vývojové centrum v Mnichově.
Zdroj, foto, video: Svět motorů