Šest velikonočních jeepů ukazuje, kam můžete své auto dostat díky Moparu
Jeep znovu míří tam, kde se nejlépe ukazuje, co jeho vozy a nápady skutečně vydrží. Letošní pouštní setkání slibuje nejen tradiční terénní podívanou, ale i zajímavý pohled na to, kam se mohou ubírat budoucí úpravy a koncepty značky.
Velikonoční svátky se blíží a Jeep jako každý rok vyráží do pouště Moab v Utahu na Velikonoční safari, kde představí své koncepty. Událost se letos koná už pošedesáté a proběhne mezi 30. březnem a 5. dubnem. Automobilka veze s sebou šestici konceptů ukazujících zákazníkům nové nápady a produkty Moparu. A tentokrát rozbije hlavní stan u známé prodejny Walker Drug v centru města Moab.
Okolní poušť je ideálním místem pro setkávání nadšenců značky, kteří zde mohou vyzkoušet své vozy v náročném terénu a zároveň se nechat inspirovat k nákupu dalšího vybavení právě ve Walker Drug. Je to sice primárně lékárna, ale je spojená s prodejnou smíšeného zboží a všemožného vybavení.
Jeep zároveň na svých konceptech ukazuje další možný vývoj značky dílů a příslušenství Mopar. Poušť Moab je obří testovací dráha s tisíci kilometry stezek, která je pravidelně udržována. Obyvatelé a nadšenci uklízejí odpadky, obnovují ploty, stavějí překážky z kamenů a provádějí další činnosti, aby si tu mohli zařádit.
Jeep spolupracuje se společností Red Rock 4-Wheelers a s Úřadem pro správu půdy, aby vše probíhalo v souladu s vládními nařízeními. Soud letos uzavřel 3.500 kilometrů stezek kvůli ochraně dnes již ohrožené pouštní želvy. Její populace se od sedmdesátých let zmenšila o 96 %. Důvodem jsou například supi žeroucí její vejce. Ty sem zavedly odpadky návštěvníků. Místní se sice obávají snížení cestovního ruchu, ale nadšencům stále zůstává asi 6.000 km volných tras napříč pouští.
Wrangler Anvil 715
Wrangler Anvil 715 staví jako overlandově zaměřený Wrangler inspirovaný vojenským Kaiser Jeepem M715 ze 60. let. Má kompletně přepracovanou příď, pevnou zvýšenou střechu se světlíky, střešní nosič, 37palcové pneumatiky, ocelové nárazníky, palubní vzduchový systém a podle dostupných informací i osmiválec 392 Hemi. V kabině je navíc samostatná obrazovka s mapovým softwarem Trails Offroad.
Wrangler Buzzcut
Wrangler Buzzcut je kompaktnější, dvoumístný a výrazně sportovněji působící koncept od JPP. Poznávacím znakem je snížená, „seříznutá“ fastbacková střecha o dva palce, kombinovaná s dvoupalcovým podvozkovým lift kitem a 37palcovými pneumatikami. Nechybí vysoké sání, přídavné osvětlení, ocelové nárazníky, naviják a přepracovaný zadní prostor místo klasické druhé řady sedadel pro přepravu vybavení.
Grand Wagoneer Commander
Grand Wagoneer Commander je zajímavým kontrastem k ostatním. Jeep vzal nejluxusnější SUV v nabídce a udělal z něj černého bojovníka v off-road stylu. Vůz má 35palcové terénní pneumatiky na sériových 20palcových kolech, odolnější ochranu podvozku, střešní nosič s dodatečným osvětlením a grafiku inspirovanou dřevěnými boky historických Wagoneerů, jen převedenou do topografického motivu. Spojuje prémiový charakter se schopností tahat přívěsy.
Wrangler Laredo
Wrangler Laredo stojí na základě modelu Willys a zjevně hraje na retro notu. Pod kapotou má atmosférický šestiválec Pentastar o objemu 3.6 litru, manuální převodovku, dvoupalcový lift, 37palcové pneumatiky BFGoodrich KM3 a klasicky laděná 17" kola odkazující na starší CJ. Stylizace hraje na retro notu. Karoserie dostala bílé lakování s hnědo-zlatými polepy, nechybí poloviční dvířka ani pevná střecha s ručně ovládanou plátěnou posuvnou částí. Kabina sází na omyvatelnou vinylovou podlahu a látková sedadla se vzorem inspirovaným americkým jihozápadem.
XJ Pioneer
XJ Pioneer míří na nostalgii kolem původního Cherokee XJ a zároveň připomíná návrat jména Cherokee v roce 2026. Oficiálně je to restomod první generace z roku 1984. Nešlo o kompletní přestavbu, protože donor měl být ve velmi dobrém stavu. Doplňuje jej zhruba dvoupalcové zvýšení, 33palcové pneumatiky na 17palcových kolech, vlastní rozšířené blatníky s větším výřezem, modernější odpojovatelný stabilizátor a dodatečné rock rails.
Gladiator Red Rock
Gladiator Red Rock vzdává poctu klubu Red Rock 4-Wheelers, který Velikonoční Jeep Safari organizuje. Výbava odpovídá pracovně laděnému trail trucku, takže zde najdeme třípalcový lift, 37palcové pneumatiky, zámky mezi kolem a diskem, ocelový přední nárazník s navijákem, ochranu prahů, přídavná světla, kompresor a nosný systém v korbě s posuvným platem pro náklad.
Všechny studie bude možné si na místě prohlédnout od pondělí 30. března do pátku 3. dubna.
Zdroj info, foto, videa: Jeep