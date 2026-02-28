Šestiválcové americké MPV se dočká nové verze. Zřejmě se inspirovalo v Koreji
Jedním ze zakladatelů kategorie MPV byl vedle francouzské Matry americký Chrysler. Ten je poslední roky také automobilkou, která nic jiného než MPV nenabízí. Její jediný model se po deseti letech na trhu letos dočká modernizace.
Značka Chrysler, spadající do koncernu Stellantis, je dnes takovou automobilovou zombie. Kdysi hrdá firma, jejíž jméno nesl celý koncern, má v portfoliu pouhé dva modely. Chryslery Pacifica a Voyager jsou ale ve skutečnosti stejné auto, lišící se výbavou. Dražší pacifica se v roce 2021 dočkala faceliftu, zatímco levnější voyager pokračuje bez něj.
Auto se začalo vyrábět v roce 2016 jakožto nástupce starší řady minivanů. Ty nesly jména Chrysler Voyager, Chrysler Town & Country, Dodge Caravan a v Evropě také Lancia Voyager. V Americe se dokonce dočkaly i verze s logy Volkswagenu. Současná pacifica je tedy letos už deset let starým modelem, což by u jiných značek obvykle dávno znamenalo konec a nahrazení novou generací.
Jenže u Chrysleru by to znamenalo v podstatě smrt celé značky, nový model totiž ještě pár dalších let nepřijde. A tak místo aby se firma vydala cestou Jaguaru, rozhodla se prodloužit život stále dobře prodávanému MPV. Letos tedy auto dostane druhý velký facelift a první oficiální obrázky se už dostaly na internet. Vypadají sice jako záběry špionů, ve skutečnosti je ale zveřejnil přímo Chrysler na svých sociálních sítích.
Pro pacificu to znamená druhou zásadní změnu designového jazyka a velký posun k moderně. Po dvou konzervativně působících verzích si ta nová vzala inspiraci u Cadillacu či Kie a na přídi je tak veliká svítící lišta mezi kapotou a maskou, po stranách protažená do klů s hlavními světlomety. Z přídě zmizelo klasické logo a je nahrazeno svítícím tvarem, který může být budoucím logem značky.
Stejné se totiž ukázalo už na elektrickém konceptu Airflow v roce 2022. Ten měl být předzvěstí prvního nového modelu Chrysler za celé dekády. Uvedení v roce 2025 bylo odloženo a dnes je údajně vůz předěláván na hybridní pohony.
Zadní část nové pacificy obrázky neukazují, z profilu se ale nijak nezměnila. Což není na škodu, protože i deset let po uvedení vypadá jedno z mála klasických MPV na trhu stále dobře.
Jaké budou pohony novinky, také není jasné, pravděpodobně ale nabídka nebude zahrnovat plug-in hybrid. Ten měla současná pacifica od roku 2017, na konci loňského roku ale z nabídky zmizel, stejně jako ve většině jiných amerických vozů koncernu Stellantis. Dnes má tedy pacifica pouze šestiválec Pentastar o objemu 3,6 litru, který pohání přední nebo volitelně všechna kola. Do budoucna je ale pravděpodobné také využití čtyřválce Hurricane 4 Evo o objemu dvou litrů.
Automobilka ale dříve oznámila také příchod elektrického MPV. Podle vyjádření generální ředitelky Christine Feuellové bude elektrická pacifica vycházet z konceptu Halcyon, ovšem zachová si původní jméno. Elektrická pacifica má stát na platformě STLA Large, faceliftovaná verze té současné se tedy nejspíše elektrického pohonu nedočká.
Chrysler Pacifica se sice v Evropě neprodává oficiálně, běžně se ale objevuje v nabídce individuálních dovozců. Jejich ceny začínají kolem 1,5 milionu korun.
Zdroj: Chrysler, zdroj foto: Chrysler, zdroj videa: Auto.cz