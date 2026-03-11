Sezona motorkářů je tady. Na řadě míst hrozí nehody dlouhodobě, jiné lokality se zdají bezpečné
Ctitelé motocyklů jsou obecně považováni za skupinu, která se své jednostopé vášně a svých strojů vzdává jen těžko. V Česku je navíc čím dál silnější.
Jako každá sezonní činnost je i jízda na jednostopém vozidle mnohem rizikovější, když s ní začínáte, než později, kdy už vše potřebné dostanete do krve a správné návyky se obnoví v plné míře. Česko každý rok zažívá stovky nehod motocyklů i skútrů, po nichž bohužel zůstávají desítky mrtvých. V daném segmentu se též hodně často mluví o nehodových místech, protože hlavně sváteční jezdci a jezdkyně nedají dopustit na určité trasy, které pak zákonitě generují spoustu incidentů.
Riziková místa
Ze statistiky Portálu nehod, která ukazuje nehody způsobené motocykly za poslední roky, vyplývá, že nejvíce případů zažívá Praha a Brno, jedině v těchto městech se počet incidentů za uvedené období dostal na tři a více hned v několika lokalitách. Jiné to ale je na samostatných místech mimo města, kde lze jet rychleji, a tudíž každý pád znamená větší nebezpečí.
V této souvislosti můžeme zmínit silnici číslo 34 u Jitkova nebo v okolí Lásenice, 128 pod Horní Pěnou u odbočky na Řasy, 187 nad Sušicí, sjezd z Červenohorského sedla v Hrubém Jeseníku nebo silnici č. 429 u Kozlan, respektive 50 v pohoří Chřiby u obce Stará Huť. Pozor též nad Dubou, na 54. kilometru silnice číslo 9, kde je křížení se silnicí III/2702. Pokud jde o období roku, nejvíce incidentů připadá na odpoledne prázdninových víkendů.
Místa relativně bezpečná
Stejná statistika Portálu nehod však ukazuje i regiony, kde k nehodám jednostopých vozidel příliš nedochází. Sem patří třeba trojúhelník zhruba ustavený městy Strakonice, Kašperské Hory a Vimperk, případně docela velké území mezi Kutnou Horou, Čáslaví, Havlíčkovým Brodem, Vlašimí, Pacovem a Pelhřimovem.
Aplikace nejen pro motorkáře
Protože u nehod motocyklů se málokdy stane, že se obejde bez zranění, hodí se být na takový případ připraven. K tomu se skvěle hodí prozatím poslední z celkem devíti zpracovaných krizových situací v aplikaci První u nehody. Týká se první pomoci při dopravní nehodě, ve které dojde ke zranění motorkáře. Trénovat tak můžete na mobilu, PC nebo tabletu, přičemž se vyplatí zkusit si i přiložený stres test.
