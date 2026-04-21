Šikovný městský vůz se vrací! Smart představuje svou dvoudveřovou budoucnost
Parkovat kolmo k chodníku, spořit náklady na dopravu a přitom nabídnout prémiový status i těm nejnáročnějším zákazníkům? Takový byl Smart ForTwo na přelomu milénia. Na úspěch první generace se nyní pokusí navázat čtvrtá verze modelu.
Každým dnem se představí koncept dvoudveřového modelu Smart #2, který hodlá navázat na úspěchy ikonického zakladatele značky, modelu ForTwo. Na pekingském autosalonu se již ve středu 22. dubna představí v rámci prezentace dosud nejambicióznější expanze produktů značky.
Kromě konceptu #2 si světovou premiéru odbyde také model #6 EHD z opačného spektra nabídky. Pokud si pamatujete pouze na v českém prostředí rozšířené modely ForTwo, ForFour a Roadster, věřte, že modelová řada automobilky Smart je nyní opravdu široká. Spolupráce automobilek Geely a Mercedes-Benz zatím přinesla modely #1, #3 a #5.
Všechny jsou elektrickými crossovery či SUV, což se modely představené v Pekingu chystají změnit. Model Smart #2 propojí ikonický vzhled modelu ForTwo s novou designovou ideologií značky, koncept naznačuje zachování typicky dvoubarevného lakování i kompaktních rozměrů.
Designové detaily jako kožené přezky nebo aplikace kožených detailů v exteriéru nejspíš zůstanou pouze u konceptu, ovšem prémiový pocit ukazuje, že nový Smart #2 bude prémiovou alternativou Renaultu Twingo.
Smart #6 naopak automobilku posouvá do zcela neprozkoumaných vod a pouští se s karoserií sedan mezi zavedené rivaly. Automobilka vůz označuje jako fastback, přičemž jeho design navrhl designový tým Mercedes-Benz. Nabízen bude s plug-in hybridním pohonem. Zprvu výhradně na čínském trhu, automobilka ale nevyvrátila možné rozšíření na další trhy.
Interiér vzdáleně připomíná vozy Mercedes-Benz a nabízí kromě řidičova displeje také displej centrální a spolujezdcův s kulatými výdechy klimatizace po stranách. Připomíná tak interiér nového CLA nebo třídy C. Automobilka Smart interiér označuje za luxusní a intuitivní, vyzdvihuje také čisté linie a kvalitní zpracování.
Smart už zkrátka není pouze co nejjednodušší auto do města, nýbrž automobilka s ucelenou a technologicky vyspělou nabídkou. Letos začala znovu využívat slogan „Otevřete svou mysl“ a vyzývá s ním svět, aby se podíval za hranice minulých předpokladů.
„Jako značka, která vždy viděla svět jinak, využívá Smart tohoto dynamického ducha k rozšiřování produktového portfolia přizpůsobeného tak, aby splňovalo rozmanité požadavky zákazníků a posouvalo životní styl v oblasti městské mobility na vyšší úroveň,“ uvádí tisková zpráva.
A kde se vzal nový Smart? Skomírající automobilku zdánlivě zachránilo partnerství společností Mercedes-Benz AG a Zhejiang Geely Holding Group, které založily globální společný podnik Smart. Od té doby Smart obnovuje svou značku, produkty i obchodní model a rozvinul se v osobitou prémiovou značku elektromobilů. Nyní působí v přibližně 40 zemích a regionech, v České republice momentálně koupíte modely #1 a #3.
Zdroje: Smart