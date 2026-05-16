Šílené rozdíly v prohlídkách na STK! Kde téměř jistě projdete? A kde si vás naopak vychutnají?
V Česku funguje téměř čtyři sta stanic technické kontroly a měření emisí. Svět motorů zjistil velké rozdíly v úspěšnosti prohlídek, což může vést k takzvané technické turistice: řidiči raději pojedou na prohlídku tam, kde projde víc aut. Zjišťovali jsme, jaké stanice jsou přísnější, a které naopak benevolentnější a kvůli jakým prohřeškům vyletí nejvíc aut.
Když jsme pátrali po datech o tom, kolik aut úspěšně projde technickou kontrolou, zjistili jsme od Asociace STK, že se loni uskutečnilo více než čtyři miliony prohlídek. Zhruba tři sta tisíc vozidel bylo bez měření emisí vyhodnoceno jako s vážnou nebo nebezpečnou závadou. Způsobilost vozidel včetně měření emisí tak byla statisticky 88,9 %. Řekněte sami, statistika působí, že v České republice neprojdou technickou žádné plečky.
Jenže v redakci jsme si dali práci s podrobnějším rozborem a hle, najednou jsou patrné velké rozdíly v úspěšnosti prohlídek na jednotlivých stanicích technických kontrol. A vy máte jedinečnou možnost zjistit, kde se prohlídkou protáhne nejvíc aut, a kde podle statistik nejvíc aut z kontrol naopak vyletí. Někde jsou důvodem špatně fungující světla, jinde zase zkorodovaný podvozek.
Pojedu tam, kde projdu
Není žádným tajemstvím, že i řidiči, respektive majitelé vozidel zjistili, kde jsou na STK technici důslednější, a kde ne. Prozradil nám to i jeden z řidičů, které jsme oslovili na čerpací stanici v Chrášťanech, kde jsme tankovali palivo do jednoho z našich testovacích aut. „Existuje mapa měřící úspěšnost na jednotlivých STK. Příbuzný to například odvezl na STK v Brandýse, i když tam je úspěšnost relativně malá. Vrátili mu to s tím, že nesvítila světla. Jenže podle strýce byla světla v pořádku,“ líčil nám.