Šílené stáří vozového parku v Čechách není reálné, říká Martin Pajer z Cebie
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Vždy, když se sejdu s Martinem Pajerem, zakladatelem Cebie, tak si máme o čem povídat. Tentokrát jsme tolik neřešili stočené tachometry ani jiné podvody na trhu ojetin, ale praktické úkoly související s auty a ostudné stáří českého vozového parku - což je můj častý argument a Martin Pajer jej vyvrací.
Začali jsme číslem VIN, což je sedmnáctimístné standardizované identifikační číslo vozidla, podle kterého si například prověříte historii auta či objednáte náhradní díl. Často někomu pomáhám řešit třeba reklamační spory a k tomu VIN potřebuji. Od dotyčného mi dorazí fotka malého technického průkazu, nebo štítku za předním sklem. Často otočená, s odleskem, s prstem přes kus obrazu.
Odpovídám na to standardně: „VIN přepsat.“
Někdo to pochopí, omluví se a dojde od něj řetězec sedmnácti znaků, které já už mohu někam zkopírovat. Jiní však zvednou telefon a začnou do něj meldovat něco, jak jsou celej den za volantem, nemají jak a nemají kdy. Těm zdvořile poděkuji za nabídku dělat jim sekretářku, naše cesty se rozejdou a oni pak o mě všude vyprávějí, jak jsem arogantní a neochotný pomoci.
Zatímco já mohu motoristy neochotné či neschopné přepsat svoje VIN (pokud máte k autu aplikaci pro vzdálený přístup, jde zkopírovat přímo z ní) prostě vyřadit ze společnosti slušných lidí a dál se s nimi nebavit, tak prodejci náhradních dílů či autoservisy by s tímto přístupem zemřeli hlady. A musí tak bojovat s různě otočenými, neostrými či nečitelnými fotkami. Získat VIN nějakým nástrojem na rozpoznání textu není jednoduché: V tomto řetězci se totiž nikdy nevyskytují písmena I, O a Q - to kvůli zaměnitelnosti s čísly. Přesto mnoho nástrojů na rozpoznání textu čte nuly jako O.
Martin Pajer má dvě řešení. Za prvé, Cebii už stačí registrační značka a VIN si k ní dohledá. A za druhé, v aplikaci Cebia se v dohledné době objeví možnost vyfotit VIN a převést na data správně, a pak jej zkopírovat a odeslat jakkoliv - e-mailem, whatsappem... Taková věc je pro posílajícícho stejně jednoduchá, jako to prostě vyfotit, a pro příjemce násobně jednodušší.
Další téma, které jsme otevřeli, je focení aut do inzerce. Velké bazary a značkoví prodejci mívají své fotokoutky, kde auto vyfotí profesionálně a i špatný stroj vypadá hezky. Soukromý prodejce či malý bazar auto vyfotí někde na plácku, kde z něj trčí kusy plotu, telegrafní sloupy i značky, navíc zrovna v protisvětle. A diví se, že byť prodává dobré auto, tak nikdo na něj nevolá. Zkrátka inzerát dnes musí kupujícího zaujmout na první pohled. Aplikace Showit od Cebia udělá z jakékoliv fotky profesionální a vaše inzeráty se vyrovnají velkým bazarům se zázemím za miliony.
Že průměrné stáří vozového parku u nás šplhá k sedmnácti letům (za rok 2025 to bylo 16,68 roku) udávám jako důkaz, že s elektromobilitou to nepůjde tak rychle. A že svět nás, co v Praze každé tři roky cynicky fasujeme nové auto na operák a octavia je pro nás téměř statek volný, se dramaticky liší od světa lidí, co si ze skromného platu musí našetřit na vlastní povoz. Na základě dat a vlastní zkušenosti tak tvrdívám, že průměrné auto v soukromém vlastnictví Čecha je dvacet a více let staré se zbytkovou cenou kolem 30.000 Kč. Martin Pajer má data, na základě kterých to vidí optimističtěji: Průměr značně zhoršují vozy, které mnoho let nebyly na STK ani nemají zaplacené povinné ručení. Kdyby se z registru vyřadily, patřili bychom naopak mezi země s nejmladším vozovým parkem.
Více už ve dnešním rozhovoru.
Zdroj: Autorský text