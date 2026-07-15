Šířka dodávky, ale pohodlí jak v karavanu. Chausson spojuje obojí, má postel na stropě
Francouzská značka Chausson s modely řady X bourá zažité představy o tom, jak má vypadat kompaktní obytný vůz. S šířkou pouhých 2,10 metru se proplétá ulicemi jako klasická dodávka, ale uvnitř nabízí luxusní prostor, jaký byste čekali od velkého polointegrálu, tedy mnohem širší nástavby. Tajemství prostoru spočívá v rozhodnutí nahradit pevnou zadní postel.
Dlouhá léta stála před zájemci o kempování nekompromisní volba. Buď sáhnete po obratné, ale uvnitř poněkud stísněné plechové dodávce, nebo zvolíte komfortní polointegrovaný vůz, se kterým se však na klikatých pobřežních silnicích či v historických centrech měst budete potit za volantem.
Chausson v této třídě definuje zcela novou cestu se svou modelovou řadou X. Tento koncept úzkých polointegrálů totiž nabízí hned ve dvou délkách. Vlajkovou lodí je nový model X640 s délkou 6,55 metru, kterému sekunduje ještě kompaktnější sourozenec X550 s délkou pouhých 5,99 metru. Klíčová je právě jejich shodná šířka pouhých 2,10 metru. Klasická obytná auta mívají o dvacet až pětadvacet centimetrů více, což je v praxi na silnici obrovský rozdíl.
Kouzlo těchto modelů spočívá v tom, že na rozdíl od dodávek nemají zkosené boční stěny. Konstrukce ze sendvičových panelů drží pravý úhel, což interiéru dodává větší objem. Když vstoupíte dovnitř, máte pocit jako z velkého obytného auta. Všechno je tu přítomné, luxusní a plnohodnotné, jen v kompaktnějším balení. Oba tito agilní sourozenci se navíc shodně drží na velmi rozumné výšce 2,75 metru.
Revoluce se odehrála v samotném uspořádání interiéru. Výrobce zcela ignoroval tradiční koncept pevného lůžka v zadní části, které přes den zbytečně zabírá drahocenné metry čtvereční. Místo toho tvoří srdce vozu velkorysé sezení, kde proti sobě stojí dvě pohodlné pohovky. Spolu s otočnými sedadly řidiče a spolujezdce zde vzniká salon, u kterého se pohodlně naobědvá celá rodina nebo parta přátel.
Kde se tedy spí? Odpověď se ukrývá ve stropě. Elektricky ovládané spouštěcí lůžko o rozměrech 140 na 190 centimetrů přes den splývá s linií stropu a nijak nepřekáží. Večer stačí stisknout tlačítko a ložnice sjede dolů. Vůz je homologován pro čtyři osoby na jízdu i na spaní.
Byteček na fiatu či fordu
Díky absenci pevné postele mohl Chausson v zadní části vozu vykouzlit něco, co v této třídě nemá obdoby. Najdeme tu velkou koupelnu, a obrovskou šatní skříň, do které bez problému sbalíte oblečení na několik týdnů. Navíc i přes toto uspořádání nepřišel řidič o praktický úložný prostor. Ten se nachází v zadní části pod sanitárním blokem a bez potíží pojme kempinkový nábytek, sportovní náčiní nebo jízdní kola.
Uvnitř nového modelu designéři vsadili na zbrusu nový dekor nábytku s názvem Lloyd. Ten kombinuje velmi světlé dřevěné plochy s elegantními zelenými akcenty. Výsledkem je útulná, skandinávsky laděná atmosféra plná přirozeného světla. Celý prostor působí velmi organicky a opticky se tak ještě více rozšiřuje.
Francouzský výrobce je známý tím, že nerad diktuje jedinou správnou cestu. Pokud vám tedy z jakéhokoli důvodu nevyhovuje tradiční Fiat Ducato, Chausson vám pro tento koncept s radostí nabídne alternativu pro Ford Transit.
Fiat je sázkou na léty prověřenou dodávkovou klasiku s širokým rozchodem zadních kol, Ford zase do hry vnáší projev, který má blíže k běžnému osobnímu autu. Kokpit transitu působí moderněji, nabízí skvělou ergonomii a řadou řidičů je hodnocen jako prostě lepší.
Pro verzi postavenou na fordu Francouzi připravili balíčky, které auto doslova prošpikují moderními asistenty. Systém Ford Pass umožňuje také vzdálené propojení vozu s chytrým telefonem. Fordí základ je navíc vstupenkou k sametově hladké automatické převodovce.
Unikátní kombinace
Chausson X640 vstupuje do segmentu, kde málokdo nabízí takto radikální půdorys v úzkém těle. Německý konkurent Carado T335 se sice vydal stejnou cestou obřího salonu bez pevné zadní postele, avšak v klasické karoserii o šířce přes 2,30 metru.
V samotné kategorii úzkých vozů do 2,15 metru pak najdeme soupeře s výrazně konzervativnějším přístupem. Příkladem je Corigon TS 70 LS nebo populární kompaktní řady Carado V-série a Sunlight V-série. Tyto vozy mají prakticky totožné vnější rozměry, avšak uvnitř se drží klasického layoutu se dvěma podélnými či jedním příčným lůžkem v zadní části. Pro zákazníka to znamená menší koupelnu a obývací část, ale zase nemusí řešit každodenní spouštění stropní postele.
Zajímavou alternativou je také prémiové Rapido s řadou C nebo Knaus Van Ti, které nabízejí špičkové zpracování a inovativní technologie, avšak cenově se pohybují v jiné lize a opět cílí spíše na tradiční rozvržení interiéru. Chausson X640 tak na trhu zůstává velmi originálním úkazem pro ty, kteří chtějí agilitu dodávky, ale odmítají se na cestách vzdát komfortu prostorného obývacího pokoje a velké sprchy.
Zdroje: Chausson, Motor1