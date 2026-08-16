Skla zadních dveří nejdou zcela stáhnout. Vlastnost, nebo porucha?
Možná jste si u svého auta všimli, že když stahujete okna v zadních bočních dveřích, nelze je zcela spustit. Nejedná se o závadu, ale vlastnost. Mnozí si myslí, že za tím stojí bezpečnost dětí. Skutečnost je ale mnohem jednodušší.
Zatímco skla předních dveří lze u naprosté většiny aut zcela stáhnout, a tedy po stažení z nich nekouká část skla, u zadních dveří to u řady aut možné není. U některých vozů vystupuje nad horní hranu dveří třeba několik centimetrů skla, u jiných může koukat dokonce polovina (třeba původní Ford Scorpio).
Na první pohled by se mohlo zdát, že důvodem, proč skla nelze zcela stáhnout, je snaha chránit dětské pasažéry, aby nevypadli z oken. Ano, i to může být jeden z důvodů, nicméně ten hlavní to není. Tím je samotná podstata věci. Zadní dveře totiž z důvodu svého tvarování a rozměrů neskýtají dostatek prostoru k tomu, aby se do nich mohlo sklo celé stáhnout.
Dokonce jsou i auta, která sice mají zadní boční dveře, avšak sklo v nich stáhnout vůbec nelze. Takovým je Citroën DS4 první generace (později jako DS 4), u níž stahování nahradil obyčejný vyklápěcí mechanismus, jaký známe z malých třídveřových hatchbacků.
Problém z hlediska prostoru představuje zejména „vykrojení“ dveří nutné kvůli podběhu zadního kola. Sklo se tak při stahování může pohybovat jen do určité vzdálenosti od horní hrany dveří, než narazí na ono zakřivení.
S tím souvisí vodítko, podle kterého se dá odhadnout, jestli autu půjdou zadní okna stáhnout až dolů, či nikoliv. Vozy, které nemají zadní dveře dole vykrojené kvůli kolu, anebo takové, jejichž pevná část okna zadních dveří sahá až před kolo, budou s největší pravděpodobností umět stáhnout okno kompletně.
Zdroj: Motor1, Wikipedie