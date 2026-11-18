Skládací smartphone s 200Mpx foťákem vyvrací mýty o ohebných telefonech
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Skládací telefony mají pořád pověst drahých hraček, které jsou tlusté, křehké a fotí hůř než klasické vlajkové modely. Novinka vivo X Fold6, která je právě v prodeji, ukazuje, že tahle představa už neplatí: měří 4,4 mm, má 200Mpx fotoaparát ZEISS, baterii s kapacitou 6900 mAh a odolnost IPX8 a IPX9.
Když se před lety objevily první ohebné telefony, nadšení střídaly pochybnosti. Byly těžké, v kapse se hrbily, fotoaparát zaostával za klasickými vlajkami a baterie sotva vydržela do večera. Navíc se nikdo nechtěl dívat, jak přístroj za desítky tisíc spadne do louže. Od té doby se ale technologie posunula a nový skládací smartphone vivo X Fold6 je dobrým příkladem. Podívali jsme se na nejčastější mýty o skládačkách a na to, jak si s nimi novinka poradí.
Mýtus první: skládačka je tlustá cihla
X Fold6 měří v rozloženém stavu jen 4,4 mm a váží 228 gramů (varianta Prism Black), varianta Horizon Blue má 4,8 mm a 235 gramů. Po složení se tak vejde do kapsy bundy podobně jako běžný telefon, a po rozevření nabídne displej s úhlopříčkou 8,02 palce. Vnější displej s úhlopříčkou 6,51 palce přitom slouží jako plnohodnotný telefon, takže velkou obrazovku otevíráte jen tehdy, když ji opravdu potřebujete. Displej má lokální jas až 5000 nitů a obnovovací frekvenci 1–120 Hz, která se přizpůsobuje obsahu.
Mýtus druhý: skládačka fotí hůř
Právě tady je posun nejvýraznější. Hlavní fotoaparát ZEISS má rozlišení 200 Mpx, velký snímač Samsung HPB, antireflexní vrstvu ZEISS T* a optickou stabilizaci na úrovni CIPA 4,5. Doplňuje ho teleobjektiv ZEISS APO s trojnásobným přiblížením a ekvivalentem 70 mm, podle výrobce první teleobjektiv s touto certifikací ve skládacím telefonu, a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát. O zpracování snímků se stará obrazový čip vivo Imaging Chip V3+, který přináší ostřejší fotky s menším šumem. Výbava se tak vyrovná klasickým vlajkovým telefonům bez pantu.
Mýtus třetí: baterie nevydrží
Navzdory tenkému tělu nese X Fold6 baterii s kapacitou 6900 mAh. Umožňuje to křemíková anoda 5. generace, která uloží víc energie na stejném prostoru, a polopevná baterie 3. generace, jež podle výrobce spolehlivě funguje i v mrazu do −20 °C. Když je potřeba dobít, zvládne telefon 80W nabíjení kabelem nebo 40W bezdrátově. O plynulý chod se stará čipset Dimensity 9500 Super Edition, který vivo vyvinulo s MediaTekem.
A co křehkost? X Fold6 má kovový rám a splňuje certifikace IPX8 a IPX9 proti vodě a IP5X proti prachu. Déšť, rozlité kafe ani prašná cesta mu tedy nevadí.
vivo X Fold6 je v prodeji od 16. listopadu ve verzi 12 GB + 512 GB za 52 999 Kč, se slevovým kódem lze ušetřit 2000 Kč. Do konce roku nabídka zahrnuje i slevu na protiúčet, prodlouženou záruku na tři roky a splátky bez navýšení.