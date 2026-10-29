Škoda 742 a 743 na sportovním poli: Nejen třídní vavříny
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Škodovky s koncepcí „vše vzadu“ poslední generace se staly úspěšnými soutěžními automobily. V absolutním pořadí světových rallye je pochopitelně handicapoval nižší objem motoru, ale své třídě třináctistovek dominovaly i na scéně „nejvyšší ligy“.
AZNP musely nahradit i na okruzích úspěšnou 130 RS, což se ukázalo jako velmi obtížné. Byla by ale skutečná škoda, kdyby se na ni v Mladé Boleslavi nepodařilo navázat. A tak se stalo. Nejdříve se v závěru sezóny 1981 objevila „ostrá“ varianta 120 LS. Brzy se hojně rozšířila, dokonce pro ni v domácím soutěžním šampionátu vypsali i samostatnou třídu, ale to bylo málo. Spolu s modernizovanými „emky“ se na veletrhu v Brně 1983 představilo soutěžní „áčkové eleso“ v novém kabátku.
Auta, ať už s úzkou, či širokou karoserií vyráběl v Plzni Metalex. Z AZNP je dostal „očesaná“ bez sedaček a čalounění. Motory se rozmontovaly a upravily na základních 72 koní (53 kW). Podvozek dostal tvrdší tlumiče, dovnitř šel ochranný rám a dvě soutěžní sedačky se čtyřbodovými pásy. Klec byla v našich soutěžích povinná od sezóny 1981, ještě rok předtím mohl jet rally kdokoliv klidně se sériovkou. Přístroje doplnily tlakoměr a teploměr oleje, pod maskou se objevila přídavná světla. To ale byl jen slabý odvar.
Béčko žádným béčkem
Následně totiž vznikla lehčí a výkonnější zbraň pro skupinu B. „Béčka“ nebyly jen supervýkonné speciály s turbomotory a pohonem všech kol od Audi, Peugeotu, Lancie a dalších. 130 LR (typ 745) měla mnohem skromnější cíle. Postrádala výfukové i mechanické přeplňování, čtyřkolku a vzadu vrčela stále jen třináctistovka (převrtaná na 1295 cm3). Jenže právě objemová třída do 1300 cm3 byla to pravé ořechové, tam neměl okřídlený šíp konkurenci. Motor dostal už tenkrát osmikanálovou hlavu a dva dvojité karburátory Weber. Zpočátku vývoje dával 95 kW (129 k) a 175 Nm, později se výkon ještě lehce zvýšil na 100 kW (136 k).
Modifikací se dočkala pětistupňová převodovka, zesílená spojka pocházela od Sachsu a nechyběl samosvorný diferenciál. Úpravou prošla zadní úhlová náprava s trojúhelníkovými rameny. 130 LR byly odlehčeny až na 730 kg díky hliníkovým dveřím a kapotám, skleněné zůstalo jen čelní okno, ostatní byla z plexi. Na rychlostních zkouškách dosahovaly i 210 km/h, záleželo na konkrétním zpřevodování. Měly kotoučové brzdy na všech kolech, ty přední s vnitřním chlazením.
První prototyp, ještě bez hliníkových dílů jezdil už ve třiaosmdesátém, homologace proběhla v prosinci 1984. Domácí podniky jezdil tovární tým už od zahájení této sezóny, ale bez nároku na klasifikaci a body. Že bude 130 LR úspěšná, ukázala na počátku února 1985 při Rallye Valašská zima, kde vozy Ladislava Křečka, Johna Hauglanda a Svatopluka Kvaizara obsadily kompletní stupně vítězů. Nepočetná zahraniční konkurence mezinárodní zimní rally sice nedokončila, ale to autu neubírá na slávě. Se 130 LR jezdil i Francouz Pierre Lartigue, pozdější trojnásobný vítěz Dakaru mezi auty. Okřídlený šíp potřeboval reklamu hlavně za západ od našich hranic.
Škoda 130 LR (druhý prototyp) (1984) |
(Ne)šťastné Sanremo
Největšího úspěchu v mistrovství světa dosáhly škodovky s mohutnými křídly na zadním víku v Sanremu 1986. Ladislav Křeček s Bořivojem Motlem skončili oficiálně šestí a dvojice Svatopluk Kvaizar/Jiří Janeček devátá. Body z toho ale nakonec nebyly, ani pro jezdce, ani pro značku. Jak to? Jednoduše. Tovární Lancie Delta S4 rychlostí nestačily na Peugeoty 205 Turbo 16. To se přece doma nemohlo stát! Lancia musela vyhrát za každou cenu. Komisaři je tak prostě vyloučili, vymysleli si nepovolené aerodynamické doplňky, které byly ovšem předtím pro variantu E2 homologovány.
Továrnímu týmu Peugeot Talbot Sport, vedl jej tenkrát jistý Jean Todt, se to samozřejmě pranic nelíbilo. Se stížností u FISA (mezinárodní federace automobilového sportu) v prosinci uspěl, organizace italskou blamáž napravila. Verdikt byl nemilosrdný, ale spravedlivý: výsledky Rallye Sanremo anulovány, do šampionátu se nezapočítávaly, 11. podnik kalendáře byl definitivně vyškrtnut. U zeleného stolu se tak rozhodlo i o mistru světa, kterým se stal Juha Kankkunen (Peugeot), zatímco Markku Alén ostrouhal, o Lancii nemluvě.
Rychlejší než 205 Turbo 16
130 LR ale dosáhla i dalšího velikého úspěchu už na konci června 1986. Rakušan Gerhard Kalnay se spolujezdcem Günterem Tazreiterem ovládl tureckou Günaydin Rally, podnik evropského šampionátu s koeficientem 2. Pochopitelně se zde neobjevily žádné hvězdy... Jenže Kalnay s třináctistovkou porazil Bulhara Ilju Čubrikova, nadělil mu v konečném účtování přes čtyři minuty. Bulhar nebyl žádný zelenáč a navíc vodil Peugeot 205 Turbo 16! Třetí Kalevi Aho jel se starším Audi Quattro A2.
Po zákazu „béček“ převzala štafetu mnohem „civilnější“ soutěžní varianta 130 L ve skupinách A a N, tovární tým AZNP s „áčky“ válčil až do příchodu Favoritu. V britské RAC Rally ovšem opanovala třináctistovky 130 LR ještě v roce 1987 (posádka Pavel Sibera/Petr Gross). Pro nižší třídu platila stopka až od následující sezóny. „Elera“ pak dožila v národních šampionátech a v rallykrosu, hlavně v tom domácím.
„Áčkové“ 130 L bez spoileru na zadním víku pokračovaly v dobývání třídních vavřínů z jednotlivých podniků MS i ME. Mimo jiné i zmíněný Kalevi Aho, který značce z Mladé Boleslavi zasvětil závěr své aktivní kariéry. Měly základní výkon 66 kW (90 k), který se dále ladil, ale pouze jeden karburátor Jikov. Nechyběly ostrá vačka, odlehčené písty a ojnice a chladič oleje. V rámci předpisů byly modifikovány i převodovka, podvozek a brzdy, opět všechny kotoučové a přední s vnitřním chlazením. Soutěžní speciály stavěl kromě továrny i Metalex. Jen zajímavost: škodovky různých modelů vyhrály svou třídu v RAC Rally sedmnáctkrát v nepřetržité řadě! Skoda Great Britain Ltd. se tyto úspěchy náramně hodily v reklamě, která zobrazovala úspěšná auta v kresbách.
Přes dvě stovky?
130 LR prý vzniklo přes 200 včetně civilních s jediným dvojitým karburátorem Jikov a výkonem jen 51 kW (170 k). Ony dvě stovky byly ostatně potřeba k samotné homologaci. Tovární dokumentaci dostaly tehdejší svazarmovské organizace, ale i jiné soutěžní týmy, třeba ty, které provozovaly JZD Slušovice a Barum Otrokovice, aby mohly přestavět sériové 130 L.
Civilní verze pak údajně používalo ministerstvo vnitra coby stíhací vozy na dálnicích. Realita? A kolik takových skutečně existovalo? Vzhledem k tomu, jak se Škoda neférově zachovala k představitelům FIA v případě homologace 130 RS, je třeba tento údaj s velkou rezervou.
Zajímavá byla i doprovodná auta továrního týmu. 120 L měly výkon zvýšený na 55 koní (40 kW) a modifikovanou zadní nápravu, aby snesla vyšší zátěž. Jezdily na litých paprskových kolech a s dvojici přídavných světel vpředu. Sloužily jako pojízdné dílny, vozily pneumatiky, nářadí a kanystry s benzinem. Na střeše, která standardně vydržela jen 50 kg. Tady ale musela uvézt až pětinásobek, autům se tedy nevyhnuly trable při rozjíždění a deceleraci.
Esko
V roce 1987 vznikl speciál 130 LR Evo S pro chystanou skupinu S, kterou však nakonec mezinárodní automobilová federace nezavedla. Zdvihový objem motoru se zvedl až k hranici třídy, tedy na 1299 cm3. Karoserie dostala vystouplé blatníky, rozšířila se o 110 mm (z 1610 na 1720 mm). Před Rallye Bohemia 1987 si Evo S vyzkoušel keňský soutěžák Shekhar Mehta, pětinásobný vítěz legendární Safari. Vznikla celkem dvě.
Dakar
130 LR se dnes účastní soutěží historiků, jak originály, tak kopie vzniklé přestavbou a úpravou sériových vozů. Závěrečnou, ale významnou kapitolu napsal závodník Ondřej Klymčiw. Ten se v letech 2021-2024 se svým vozem účastnil Dakaru. Pro rok 2021 pořadatelé poprvé vypsali kategorii Classic pro starší vozy, která nejezdí na čas a po stejné trase jako současné stroje, vyhrává ten, kdo získá nejméně trestných bodů.
Žádná škodovka do té doby slavný maraton neabsolvovala. Klymčiw byl kritizován za to, že závodí nelegálně, ale mezi „klasiky“ mohla startovat i auta skupiny B, která se v osmdesátých letech ještě do Afriky nikdy nepodívala. Původně nízký vůz byl pro rok 2022 zvýšen, vybaven přídavnými světly na masce a v přední kapotě dostal mohutný chladicí otvor. Poslední verze pro Dakar 2024 měla ochranný rám s jednoduchými trubkovými nárazníky a na střeše „zahrádku“ s rezervou. Přídavné diodové reflektory se zmenšily.
Motor byl převrtán na 1397 cm3, objem by mohl prozrazovat modernější agregát MPI, ale tady zůstaly dva karburátory. Podle dostupných údajů dával 93 kW (127 koní). V poušti se maratonské „elero“ dokázalo rozjet až na 165 km/h.
Okruhy
Škodovky 120 a 130 opravdu nesklízely úspěchy jen v soutěžích, ale i na okruzích. Pro sezónu 1979 vznikla v Mladé Boleslavi závodní pohárová stodvacítka s motorem převrtaným na 1196 cm3. Klesla k zemi, rozšířila se a pilotoval ji smluvní jezdec AZNP Petr Samohýl. Jak doba velela, v Poháru míru a přátelství, seriálu závodů tehdejších socialistických zemí. Výkon postupně stoupal z 93 koní (68 kW) na 106 k (78 kW). V sezóně 1981 toto mistrovství náš jezdec mezi cestovními auty absolutně opanoval. Pro domácí třídu A2 1300 ale v zádi vrčel větší motor 1298 cm3 s dokonce 114 k (84 kW). Nejde o překlep v objemu, skutečně měl skoro 1.3 l. Oba používaly chladiče oleje. Nápravy zůstaly sériové, změnily se stabilizátory, tlumiče byly od Bilsteinu. Auto s padesátilitrovou nádrží vážilo 750 kg.
Domácí okruhy a vrchy brázdilo i několik 120 skupiny A5, která umožňovala poměrně masivní úpravy. Ta nejvýkonnější se chlubila 140 koňmi (103 kW) z plnohodnotné třináctistovky původem ze 130 RS a nevážila ani 640 kg. Později se objevily také stotřicítky s vytaženými blatníky a emkovou karoserií. Tu ve škodováckých továrních barvách vodil opět výše zmíněný jezdec.
Willi Obermann byl největším prodejcem okřídleného šípu v SRN, také je pro tamní zákazníky upravoval. Jedno ze dvou „esek“ se dostalo k němu. Třináctistovku vyladil ke 140 koním (103 kW), auto odlehčil na 675 kg, nebylo tedy divu, že upalovalo i 260 km/h. Samozřejmě s ním závodil – a ne sám, posádku tvořil také... Petr Samohýl.
Rapid H
Známější je mladší kupé Rapid pro stejnou skupinu, oba jezdci s ním absolvovali i čtyřiadvacetihodinovku na Nordschleife. Na ní je v posádce doplnil známý soutěžák Svatopluk Kvaizar. Rapid 130 R/H poháněl motor o nezměněném objemu 1289 cm3 vyladěný až na 101 kW, tedy 137 k, ale také pětkrát uložený klikový hřídel, nakonec elektronické vstřikování místo dvou původních karburátorů Weber 45 DCOE, chladič oleje a ve výfuku katalyzátor. Podvozek pocházel ze 130 LR, prošel pochopitelně úpravou, aby auto mohlo klesnout náležitě k zemi. Kotoučové brzdy AP Racing ale „elera“ neměla.
Na rozšířené karoserii s předním splitterem a zadním křídlem se objevila spousta hliníkových a laminátových dílů. Kupé vážilo stejně jako Obermannova 130 skupiny S, mělo opět bezpečnostní klec Heigo ve specifikaci pro DTM. Dle použitých převodů dosahovalo až 265 km/h. Se čtyřdveřovou stotřicítkou i kupátkem získala posádka v německých vytrvalostních závodech několik triumfů ve své třídě.
Dakos
Vzniklo také několik vyložených speciálů, které využívaly jen některé komponenty, třeba rozšířený Dakos A5. Konstruktér Ivan Matoušek s jezdcem Jiřím Sejkem vytvořili siluetu pro závody do vrchu i okruhy. Motor 1289 cm3 s dvojicí karburátorů Weber pocházel ze závodní 130 RS, dával 94 kW (128 koní). Zůstal vzadu. Pětistupňová mechanická převodovku ale upravili z Renaultu Gordini, zdroje bohužel neuvádějí kterého. Nabízí se logicky R8, kterých u nás pár bojovalo o vavříny na asfaltu i šotolině.
Podvozku zůstal pořád standardní stopětkový a stodvacítkový rozvor 2400 mm, přední původně sériovou nápravu ale rozšířili, zadní úhlovou se šikmými závěsy si vyrobili sami. Čtveřice kotoučových brzd měla vnitřní chlazení, pro závodní nasazení šlo o naprostou nutnost. Třináctipalcová šestipaprsková kola od sebe dělilo vpředu 1435 mm, vzadu ale rovnou 1620 mm. Obouvala 235 mm široké pneumatiky Barum Racing.
Sejk s Matouškem podvozek „přikryli“ karoserií původem ze Škody 120. Ale... skleněné zůstalo jen čelní okno, na ostatní byl použit průhledný plast. Hmotnost zredukoval i hliník použitý na dveřích a kapotě motoru. Zadní pár se nemusel otevírat, zmizely z něj tedy kliky. Odnímatelná přední část byla zase naopak laminátová. Není divu, že pohotovostní hmotnost spadla na 665 kg. A to i přes vytažení blatníků a prahů a přítomnost mohutného děrovaného zadního křídla.
4360 mm dlouhý, 1900 mm široký a jen 1260 mm nízký Dakos byl schopen jet 160, ale na nejrychlejších tratích i 218 km/h, pochopitelně záleželo opět na převodech.. Stavbu dokončili v roce 1978, aby byl připraven na následující sezónu. Jeho aktivní kariéru přerušila na dlouhá léta nehoda ve třiaosmdesátém, poté chátral. Znovuvzkříšení závodního unikátu započalo v roce 2007 a trvalo celou dekádu. Od té doby je k vidění na akcích, samozřejmě těch veteránských, ale naštěstí v plné zbroji a síle.
Salamander
Slovenské Garde Turbo alias Salamander pro závody do vrchu bohužel dlouho nepřežilo. Vzniklo v BAZce jako testovací laboratoř, rozhodně nešlo o nějaký „garážový“ výtvor. Začalo se stavět v lednu 1983. Za jeho vznikem stál tým mladých inženýrů. Konkrétně František Hrivňák, Michal Dibarbora a Jozef Mičan (motor), respektive Marián Karolčík (podvozek). Posledně jmenovaný pak přestavěl karoserii dle návrhu Milana Biroše.
Čtyřválec OHV 1289 cm3 s osmikanálovou litinovou hlavou a jediným, ale dvojitým karburátorem Weber pocházel opět ze 130 RS. Jenže dostal výfukové dmychadlo KKK K-26, takže se z něj podařilo vydolovat 130 kW (177 koní). Navíc jej konstruktéři otočili před zadní nápravu, takže se nacházel uprostřed. Turbo se obešlo mez mezichladiče stlačeného vzduchu, teplo odváděl ejektor. Mechanické rychlostní skříni zůstaly čtyři stupně.
Úpravy podvozku prozrazuje zkrácený rozvor na 2275 mm, auto bylo díky němu mrštnější. Rozchod kol pak narostl na 1850, respektive 1800 mm. Zadní nápravu dodalo opět slavné „ereso“, přední vycházela ze série. Vytáhly se blatníky, vždyť auto bylo 2100 široké! K zemi se také značně přikrčilo, do výšky čnělo jen 1250 mm. Turbomotor umožňoval dosáhnout až 220 km/h, „Foukané“ Garde přitom vážilo 720 kg, odlehčily jej laminátové a duralové díly. Konstruktéři připravili také zadní přítlačné křídlo, to však nikdy nebylo použito.
Škoda Garde Turbo „Salamander“ (1983) |
Rychlý konec
Salamander debutoval v závodě do vrchu Baba u Pezinku 21, května 1983 absolutně šestým nejrychlejším časem. Bylo to ale jediné klání, ve kterém kdy startoval. V červnu při testech na běžné silnici narazil do zábradlí a byl konec. Naštěstí jen pro auto a nikoli jezdce Jozefa Viskupa. Příčina se nikdy nezjistila, pravděpodobně došlo k defektu jedné z pneumatik, unikal z ní rychle vzduch. Přeplňovaný motor se uplatnil v nově postavené „placce“, oprava rozbitého speciálu bohužel postrádala ekonomický smysl, takže jej dnes můžeme obdivovat pouze na dobových fotkách.
V roce 1983 se na okruzích objevilo i jedno Garde. Tedy vlastně Rapid. Protože to bylo v Británii. Ve čtyřiadvacetihodinovce na okruhu Snetterton vyhrálo kupé svou třídu. Ve srovnání s popsanými modifikacemi vypadalo skoro sérově, pochopitelně nějakou posilu dostalo, stejně jako závodní klec a sedačku.
Bastard z Metalexu
MTX 160 RS využívala také karoserii kupé, byla ovšem poháněna motorem Lada, objevila se v domácích rally. Nikde jinde startovat nemohla, chyběla jim mezinárodní homologace. Ani 200 kusů pro benevolentní skupinu B Metalex nebyl schopen vyrobit. Vznikly jen tři. Říkalo se jim „bastard“, protože speciály se škodováckou karoserií a ostrými motory ze žigulíků jimi prostě byly. Nesly interní označení 6-03.
Metalex postavil auta v Plzni, ovšem pro slušovický Agroteam. Vývoj vedl proslulý konstruktér Václav Pauer, podíleli se na něm i návrhář Václav Král a také soutěžák Václav Blahna. „Skorošestnáctistovka“ OHC (1568 cm3) původem z Togliatti dostala dva karburátory Weber a chlubila se v počátcích vývoje 118 kW (160 k), záhy až 125 kW (170 k). Vzhledem k tomu, že byla o 25 kg těžší než škodovácké motory, musela spočinout v pomocném rámu.
Škoda, Lada, Robur
Závodní čtyřstupňová převodovka pocházela z legendární 130 RS, stejně jako přední náprava, jednokotoučová spojka byla původně od Lady. Hnací hřídele zase daroval východoněmecký užitkový Robur, kterých u nás tenkrát jezdilo dost, samozřejmost představovala čtveřice kotoučových brzd se čtyřpístkovými třmeny, přední vnitřně chlazené. Rozvor se natáhl na 2500 mm, pro lepší rozložení hmotnosti se posunula se úplně nová zadní náprava.
Řízení pocházelo ze závodních spiderů MTX. Palivová nádrž měla maximálně 30 l, větší se kvůli hasicím přístrojům, druhému chladiči (jeden zůstal vpředu) a akumulátoru dozadu nevešla, ale servis se tenkrát dělal po každé zkoušce, takže stačila. Koncovka výfuku s tlumičem byla umístěna vzadu napříč. Karoserie se chlubila rozměrným bodykitem se širokými blatníky, dále do něj byly integrovány mohutný přední splitter i křídlo na víku motoru. Tunu vážící speciály byly schopny jet až 205 km/h.
Krátká kariéra
Stošedesátky mohly jet pouze domácí soutěže, a ještě mimo klasifikaci. Blahna s jednou debutoval na „Valašce“ 1984. Lednová Rallye Valašská zima kalendář pravidelně otevírala, i když do mistrovství Československa tenkrát nepatřila, šlo o volný podnik. Václav Blahna s Pavlem Schovánkem dominovali, skončili však v příkopu na 11. RZ ze 17. Jezdec řekl: „Vedli jsme si poměrně suverénně a před jedenáctou rychlostní zkouškou jsme měli na druhého Hauglanda náskok téměř pět minut. Na Pindule jsme však vjeli levými koly do hlubšího sněhu a tam vůz zůstal právě v místě, kde nebyli žádní diváci. Utíkal jsem sám proti směru, protože tam, asi kilometr zpět, byly čtyři starší ženské a ty nám pomohly vůz ze sněhu vydobýt. Ztratili jsme asi jedenáct minut celkově tedy byl nejrychlejší Haugland před Křečkem, Valouškem, námi a Kvaizarem."
Na březnové Rallye Šumava skončili v součtu časů celkově druzí, samozřejmě bez nároků na klasifikaci i body do mistrovství ČSSR. Ladislav Křeček s prototypem 130 LR byl rychlejší, ale ani ten se nepočítal... Z dubnové Rallye Sklo Union Teplice, kde Blahna pro zranění ruky chyběl, musela dvojice Karel Kašpárek/Antonín Kounovský odstoupit už na druhé erzetě, která se konala na tehdy novém mosteckém autodromu. Obě posádky startovaly i začátkem června v Rallye Příbram.
Agroteam byl však před Barum rallye na konci měsíce rozpuštěn, přejmenován a vývoj MTX 160 RS ukončen. Na převodovku z Tatry 603, převrtání na 1,8 l, zvýšení výkonu na 175 koní (129 kW) a dvoukotoučovou spojku vlastní výroby nedošlo. Ve třetím prototypu se zkoušel motor 130 RS, tedy s objemem 1289 cm3, avšak přeplňovaný turbodmychadlem. Všem ale zůstal pohon zadních kol. Dochovaly se v soukromých sbírkách.
Zdroje: Wikipedia, eWRC.cz, archiv autora a auto.cz, Auta 5P, Škoda FB, CD-ROM Automobilová fotogalerie, Jiří Rameš, propagační materiály Skoda Great Britain Ltd., foltyn.cz, Stop 7/84, Petr Fiedler, Temple of Speed, skoda-news.cz
Foto: archiv Škoda Auto/AZNP, archiv BAZ, Klymčiw Racing/Škodovkou na Dakar, Jindřich Lasík/auto.cz, Wikipedia (Repejóna, Miloslav Rejha)