Škoda 742M a 746: M jako modernizace
Škodovky 105 a 120 prošly největší modernizací v srpnu 1983. Dnes je po takové době nejvyšší čas na novou generaci, ale v AZNP to neplatilo. Po roce přibyla nejsilnější 130.
Mladoboleslavská automobilka chystala nástupce poslední generace vozů s koncepcí „vše vzadu“. Měl ji přesně opačnou, tedy moderní. Práce na novém modelu 781 s motorem vpředu a předním pohonem, ze kterého vzešel Favorit, se teprve rozjížděly. A tak musel chtě nechtě absolvovat výrazné změny ten stávající. Dostal kód 742M (někdy se uvádí i přepis s pomlčkou: 742-M).
Jízdní vlastnosti čtyřdveřových tříprostorových škodovek se zlepšily díky rozšíření rozchodu kol na 1390 mm vpředu a 1350 mm vzadu a nové zadní nápravě se šikmými vlečenými rameny převzaté z kupé Garde. Dostaly ji ale jen některé verze. V praxi to znamenalo, že „zadek ustřelil“ až při vyšší rychlosti. Zlepšila se stabilita v zatáčkách, citlivost na boční vítr ale bohužel zůstala prakticky stejná. Nová zadní náprava ale také nepřenášela do interiéru tolik hluku a dřívější množství vibrací do karoserie.
S plnoprůtokovým filtrem oleje
Čtyřválce OHV 1046 a 1174 cm3 měly nově místo dosavadního obtokového čističe oleje plnoprůtokový. Mazání bylo tím pádem účinnější a kvalitnější a intervaly výměny oleje se mohly prodloužit na dvojnásobek.
Oficiálně udávané výkony dle ISO se nezměnily, slabší „stopětkový“ dával stále 33,1 kW (45 k), silnější „stodvacítkový“ měl 36,7 kW (50 k), respektive 40,5 kW (55 k) v případě LS a GLS, i když ten přišel o ostřejší vačkový hřídel. AZNP ale po kritice přiznaly, že ve skutečnosti o něco klesly. Spotřebu snížil karburátor Jikov 32 SEDR, který nahradil původní ESDR. U stodvacítek se reálný průměr pohyboval kolem 8,2 l/100 km, nezáleželo na výkonu. Větší tryska zamezila problémům se studenými starty.
Větší směrovky i koncová světla
Optické úpravy byly patrné na první pohled: blatníky získaly masivnější lemy, blikače zmizely z předních nárazníků, razantně se zvětšily a přesunuly se k hlavním světlometům. Zmizely kulaté. Výbavy S a L dostaly nově oválné se zaoblenými rohy, LS, GL a GLS větší, tzv. tvarové. Pod dvoudílnou mřížkou chladiče zůstalo jen osm větracích štěrbin.
Všechny modely měly nyní větší vodorovná koncová světla a černé půlené polypropylénové nárazníky na kovových nosnících. Dodával je Skloplast Trnava a byly jiné než předchozí plastové prepregové výbav GL a GLS. Při nehodě se tak vyměňovala jen poškozená část. Čtyřdveřové škodovky se prodloužily o na 4200 mm a rozšířily na 1610 mm, jen výška zůstala stejných 1400 mm jako dříve.
Střešní okno na přání
Na předních sedadlech našly místo samonavíjecí pásy už ve všech specifikacích, zadní okno bylo vždy vyhřívané. Také v sedanech se začal používat věnec volantu z polyuretanové pěny, předtím jej měly jen Garde. Tachometr dostal denní počitadlo kilometrů, nedočkaly se jej pouze „holé“ 105 S a dvoumístná pracovní SP, ta se vyráběla dále. Příplatkovou výbavu rozšířilo tovární střešní okno a odkládací kapsy ve dveřích
V modelech, které měly novou zadní nápravu s trojúhelníkovými suvnými rameny, zasahoval akumulátor částečně do zadního zavazadelníku. Nevešel by se pod jeho podlážku, kde se nacházel u verzí s kyvadlovými polonápravami už od prvních „užovek“. Překáželo mu jedno z ramen. Pryžové silentbloky podporující pohonné jednotky mohly být změkčeny, což omezilo vibrace karoserie. Dodatečná příčná lišta podpírala rychlostní skříň i nová ramena.
Menší nádrž
Kvůli plánované zástavbě pětistupňové manuální převodovky došlo k zajímavé kuriozitě: u všech „emek“ se zmenšila palivová nádrž z 38 na 37 l, pětilitrová rezerva zůstala. Víčko jejího hrdla konečně lícovalo s obrysem karoserie Ústrojí bylo delší a nevešlo by se.
Luxusní 120 GLS už se zvenčí od hůře vybavených modelů výrazněji nelišila. Právě ona měla ale novou zadní úhlovou nápravu, tedy s vlečenými rameny a hnacími hřídeli se stejnoběžnými klouby. Ty předchozí kyvadlová nevyžadovala. Zůstala jí ovšem čtyřstupňová převodovka – alespoň na chvíli. Pořád se chlubila palubní deskou z kupé, dále dostala „děravé“ opěrky hlavy i na zadní sedadla, ostatní stodvacítky měly plné jen vpředu, vzadu žádné.
Spojka s talířovou pružinou nahradila u všech verzí motorizace 120 dosavadní se šesti vinutými pružinami. Do nich se dostalo i hřebenové řízení místo maticového, stále bez posilovače, ten neměl ani nástupnický Favorit. Bylo lehké, přesné a citlivé, ale háklivé na vyvážení kol, takže nestejnoměrně ojeté pneumatiky nepředstavovaly výjimku. A to byly barumky z Púchova kvalitnější než ty otrokovické, navíc se montovaly na nové disky.
Stotřicítka a malé boční blinkry
Bezpečnosti přispěla v srpnu 1984 montáž přídavných malých ukazatelů směru na blatnících, nejstarší modely M je postrádaly. Objevila se také verze 130 L s objemem zvýšeným na 1289 cm3 a výkonem 43 kW (58,5 k). Třináctistovka neměla vypouklé písty.
První kusy se dokonce vpředu na masce chlubily nápisem „Škoda 130“. Samozřejmostí byla nová vlečená zadní náprava a pět rychlostí v převodovce, jakož i přední kotouče se čtyřpístkovými třmeny z kupé řady743 (o Garde a Rapidu se zmíním v samostatném článku). AZNP ovšem změnily svévolně konstrukci nové zadní nápravy, ramena najednou nebyla z jednodílných svařenců, ale jakýmsi slepencem se šikmou vzpěrou. Sice se dále zlepšila stabilita, ale zrychlila deformace, takže kola vypadala jako vražená do blatníků. Stotřicítky byly úspornější než stodvacítky, v průměru spálily na každých 100 km 7,6 l benzinu.
Vyztužení se dočkaly bloky motorů, zlepšilo se také utěsnění pohonných jednotek. Zmizely chladiče oleje, naopak se montovalo výkonnější čerpadlo chlazení. Malé větrací otvory v předním spoileru sloužily pro přívod vzduchu ke kotoučovým k brzdám. Spojka s talířovou pružinou se dostala do všech verzí včetně stopětek, totéž platilo i o brzdovém posilovači. Domácí legislativa si vynutila přítomnost zadní mlhovky. Díky antireflexním sklům se přístroje méně odrážely na slunci. Vylepšení se dočkalo odhlučnění kabiny, čelní sklo se ztenčilo.
120 LX a GL
Přibyly ale i další výbavy. 120 LX (de Luxe Extended) také dostala nápravu s vlečenými rameny a „pětikvalt“, měla i silnější motor z „elesa“, 120 GL poháněla naopak slabší verze nyní už prostředního agregátu v nabídce, výbavou však odpovídala stejnojmenné specifikaci, která měla navíc ještě na konci písmeno S. Obě se dočkaly i pětky v rychlostní skříni.
V roce 1985 se moderní hřebenové řízení stalo standardem. Stodvacítky LS, GL a GLS se od té doby chlubily velkoplošnými plastovými kryty kol s pěticí širokých paprsků. Naopak oválné světlomety zůstaly už pouze nejslabším stopětkám.
S pravým zrcátkem
V srpnu 1986 se objevilo nejluxusnější provedení 130 GL, naopak se definitivně rozloučilo holátko 105 S. Technické změny zahrnovaly nové palivové čerpadlo a spolehlivější táhlo řazení. Zadní úhlová kyvadlová (tak se jí oficiálně říkalo) náprava se po oprávněné kritice v tichosti vrátila ke konstrukci ze svařenců, slepence skončily naštěstí v propadlišti dějin a ty nefunkční u vozů vyrobených od konce roku 1983 byly houfně nahrazovány správnými.
Podvozky se do roku 1986 lakovaly vždy syntetickou barvou a poté vypalovaly, od té doby se i na ně rozšířilo elektroforetické lakování, které chránilo proti hnědému moru. Vizuální změny se soustředily na detaily, okapové lišty na střeše už se neleskly, ale zčernaly. Pravé vnější zpětné zrcátko se konečně stalo standardem. Samonavíjecí pásy měly už i zadní sedadla.
Ještě jedna revize
Produkce řady 105/120/130 běžela s malými změnami vesele dál. V dubnu 1987 dostaly tříprostorové sedany celohliníkové agregáty 1289 cm3 z nástupnické Škody 781, takže se již jmenovaly 135 a 136. U nich se změnily tovární kódy, na sedan připadl 746. Verze 135 nabídla 43 kW (58 k), 136 s vyšší kompresí pak 46 kW (62 k). Používaly však naše karburátory Jikov, nikoli Pierburgy 2E 3 jako pozdější Favority.
Důležitou inovací byla osmikanálová hlava válců místo dřívější pětikanálové (nejen) u stotřicítek. Ty nemohly spalovat bezolovnatý benzin, zatímco nové čtyřválce ano, slabší s 91, silnější s 96 oktany. Čtveřice kanálů byla sací, druhá zbylá výfuková, sací potrubí vyhřívala chladicí kapalina.
Nové motory měly bimetalické písty, modifikací se také dočkalo mazání klikového hřídele, který dostal nová ložiska. Písty u 135 zase získaly malou prohlubeň pro snížení komprese, v případě 136 měly pro změnu ploché dno. Obě verze se vyráběly jako L a dražší GL, na masce se vedle loga znovu objevila i trojčíslí verze. Z interiérů ve vyšší výbavě naopak opět zmizel nekrytý kov. Přístrojový štít se zaoblenými rohy obsahoval otáčkoměr, kontrolky zapnutých pásů, sytiče a zatažené páky parkovací brzdy.
Postupný konec
Všechny motorizace se zároveň dočkaly zesíleného bloku. Uvedení nových pohonných jednotek znamenalo zároveň konec pro 120 GLS, po necelých třech letech skončila také vzácná 120 LX. V červenci 1987 pak zazvonil umíráček 120 LS. Až do osmdesátého sedmého roku chyběly levnějším verzím přední hlavové opěrky, nyní se konečně začaly montovat do všech.
Podobu budoucího Favoritu bylo možné sice jen odhadovat dle fotek zamaskovaných prototypů a později postupného odhalování v motoristických časopisech, ale na podzim roku 1987 už všichni věděli, jak vypadá. První předprodukční vozy opouštěly výrobní linky, náběh skutečné sériové výroby byl však plánován až na září 1988, a tak notně zastaralá řada 742 musela ještě vydržet. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že 135 a 136 GL byly určitě kvalitnější než první hatchbacky s koncepcí „vše vpředu“, u kterých si majitelé nezřídka odstraňovali drobné výrobní závady svépomocí.
V červenci 1988 skončily kompletně verze 130 a také užitková „montážní“ 105 SP. V srpnu dala své sbohem 105 L, v září 120 L (vyjma exportních verzí s pětistupňovou převodovkou) a v listopadu 120 GL. Poptávka po už zastaralé modelové řadě se uvedením nového Favoritu na trh pochopitelně razantně snížila.
Novinka 125
Od října 1988 bylo možno na silnicích potkat naopak nový typ 125. Ani pětka neznačila zvýšení zdvihového objemu ke 1250 cm3, ale standardní montáž pětistupňové převodovky, tu měly ale už i předchozí stodvacítky, Některé. Agregát 1174 cm3 dával v jeho případě 36,7 kW (50 k). Stopětadvacítce ovšem zůstala stará zadní náprava s výkyvnými poloosami.
Všechny modely získaly odlišnou jednodílnou přední maskou s menším počtem plastových žeber, existují tedy i „předfaceliftové“ 135 a 136. Začal se také montovat silnější akumulátor, alternátor s elektronickou regulací napětí a výkonnější startér.
Jubilejní
V pátek 28. dubna 1989 byla vyrobena 125 L v zelenošedém odstínu „agave“. Šlo o jubilejní dvoumiliontý exemplář čtyřdveřových modelů řady 742 (a 746, do které ovšem nepatřila). Na začátku května zamířila do továrního muzea automobilky.
Na konci osmdesátých let se „lidové“ auto s motorem vzadu nicméně stalo už skutečným anachronismem. Československá legenda (v dobrém i špatném smyslu) přežila „sametový“ podzim 1989. Produkce 135 a 136 se základními výbavami L byla zastavena v prosinci. 4. ledna 1990 vyjely z bran továrny v Mladé Boleslavi k zákazníkům poslední 125 L s „pětikvaltem“. Ve Vrchlabí skončily i 135 a 136 GL.
Těsně nad dva miliony
Určitě nikdo nečekal, že by se poslední generace škodovek s motorem vzadu rodila čtrnáct let, jenže, stalo se.... Celkem spatřilo světlo světa přesně 2.020.250 vozů řad 742 a 746. Nejsou zahrnuta kupé Garde a Rapid. Nejúspěšnější byly stodvacítky (1.068.189 kusů), následovaly slabší 105 (839,811). Třetí nejúspěšnější byla 125 s 50.041 kusy na kontě. Přeskočila i stotřicítku (49,749). Na poslední modely připadlo 6.603 (135), respektive 5.857 vozů (136).
Automobilka po ukončení produkce prodávala kompletně vybavené čtyřdveřové karoserie za 45 tisíc korun. Nejenže se zbavila zásob, ale hlavně poskytla to nejdůležitější k přestavbě starších „užovek“, mnohdy už notně zrezlých. Někteří majitelé této nabídky rádi využili, staré „šaty“ odvezli do šrotu a na původní mechaniku posadili ty nové. Návod k přestavbě mimochodem uveřejnil Svět motorů už krátce po debutu „emka“.
Opravy v garáži
Úspěch, či nikoliv? Záleží na úhlu pohledu. Bezpečnost i antikorozní ochrana byly na úrovni druhé poloviny 70. let, auto mělo mnoho konstrukčních vad a nedostatků a koneckonců, dlouho si řadový Čech nemohl koupit nic lepšího. Jenže na druhou stranu bylo relativně dostupné a nenáročné a zruční mechanici v domácích dílnách zvládli jakoukoli opravu.
Plechový zvuk při zavírání dveří se pak stal legendou. Existuje někdo, kdo by motor své škodovky „neuvařil“ při delší jízdě do kopce? Když chladicí kapalina začala vřít, stačilo zastavit, otevřít odvzdušňovací ventil na jejím vedení v předním „kufru“, chvíli počkat a pak jej zase zavřít. Příčinou bývalo nefunkční víčko na nádržce s chladicí kapalinou, vadný spínač elektrického větráku chladiče nebo zlobivý termostat. Tahle běžná závada trápila ale už i nová auta v záruce...
Pokud řidič nezkontroloval před zimou chladicí kapalinu, mohlo mu potrubí vedené pod podlahou zamrznout. Když voda zase samovolně vytekla, zpravidla rovnou praskla hlava válců. Malé úniky nepředstavovaly výjimku, spojů na trase bylo dost – a přestaly těsnit, Výfukový tlumič byl příliš krátký a k motoru ukotven k motoru přírubou sběrného potrubí, proto hluk pronikal dovnitř. Nebyly problémy s rozvodovými řetězy, rozvod OHV vyžadoval seřízení jen občas. Léty se stodvacítku a všechny odvozené typy podařilo vypiplat na poměrně solidní úroveň. Nesmíme zapomenout, že díky ní se zvýšila motorizace v Československu takřka na úroveň západních zemí.
Pro policisty, taxikáře i autoškoly
Škodovky s motory vzadu složily Veřejné bezpečnosti, později policii, dokonce ještě i v bílo-zelené kombinaci. Samozřejmě s potřebnou výbavou včetně majáků na střeše. Coby taxíky se používaly nejen v Československu, ale třeba i v Maďarsku.
Učili se v nich adepti řidičského umění. Autoškoly patřily až do roku 1990 pod brannou organizaci Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou). Používaly výcvikové vozy s tradičními pomocnými pedály spojky a brzdy i vpravo pro instruktora, aby mohl při problému bleskurychle zasáhnout. Žákovi při jízdě na polygonu pak mohl díky radiostanici VR21 pomáhat i na dálku, nemusel sedět vedle něj. Dával mu instrukce hlasem, když bylo nejhůř, tak i povely elektromagnetickému ovládání oněch dvou pedálů. Byl tak schopen auto zcela zastavit.
Líné stopětky
Stopětky neblaze prosluly svou leností, i když jich vzniklo celkem 840 tisíc. Motor s 45 koňmi jim poskytoval opravdu podprůměrnou dynamiku. Silnější stodvacítky zvládaly větší a delší kopce s přehledem na čtyřku, ale za volantem jejich slabších sestřiček bylo nutné podřadit na trojku. Motory neměly žádnou výkonovou rezervu, takže předjíždění představovalo velmi riskantní záležitost. Neodolaly maximálně traktor, avia a multikára, i rozjeté trabanty bývaly rychlejší...
Sváteční řidiči za volanty stopětek, zejména pak ti starší s pokrývkami hlavy byli ještě po miléniu postrachem českých okresek. Preferovali klidnou a rozvážnou jízdu, ale většinou až příliš. Akcelerace z klidu na stovku trvala více než půl minuty, přesáhla 33 sekund, i když výrobce uváděl mnohem optimističtějších 23 s. Po zvýšení českého dálničního limitu na 130 km/h od října 1997 se ale objevila jedna nesporná výhoda – řidič nemusel sledovat tachometr, protože tuhle rychlost prostě a jednoduše překročit nedokázal.
Stodvacítky byly samozřejmě rychlejší, rozjely se na 140 (L), respektive 150 km/h (výkonnější LS, GLS). Stejné maximálky dosahovaly i stotřicítky. Základní 105 S ale sloužily dokonce na ruzyňském letišti k navádění letadel na ploše. Proto měly „na palubě“ také radiostanici, aby se mohly spojit nejen s piloty v kabině, ale i s dispečery na věži. Tady samozřejmě nedostatek výkonu nijak nevadil.
Dodo
Nejkvalitnější škodovky řady 105/120/130 byly prý ty vyrobené ve středu, v polovině pracovního týdne. Nejhorší byly naopak pondělní a zejména páteční, kdy už se každý dělník viděl doma. Nadsázka? Na každém šprochu pravdy trochu. To, že na linkách pracovali i vězni, je ale známý fakt. Kvalita produkce kolísala. Občas třeba dělníci „zapomněli“ upevnit nápravy šrouby. Jak asi probíhala kontrola na výstupu a předprodejní servis, když se takové auto dostalo až k zákazníkovi? Kvalitě se rozhodně nikoli neprávem říkalo „dodo“. Dodělej doma. Zlepšila se až na samém konci produkce u posledních 135 a 136.
A že byla stopětka levná? V polovině 80. let stál naprostý základ v prodejnách Mototechny 55.200 Kčs, vyšší výbava L pak o tři tisíce korun více. Průměrný měsíční hrubý příjem činil v Československu 2.920 Kčs. Na nejlevnější verzi jich tedy bylo potřeba takřka 19 a na dražší skoro dvacet. Přepočty na dnešní cifry je sice třeba brát s rezervou, životní náklady se pohybovaly jinde a leccos se dalo ušetřit, ale... Byl by někdo ochoten v současnosti za nové auto stejné velikosti, dynamických vlastností, (ne)výbavy a (ne)kvality dát 950 tisíc, respektive milion? Šílená představa. Doba se naštěstí změnila.
Stodvacítky byly samozřejmě ještě dražší. 120 L modelu 1985 stála 63.000, LS přišla na 67.830 korun a za GLS zájemce zaplatil 71.690 Kčs, tedy 24,5 průměrného platu! Škoda 130 L byla posazena cenově mezi: klient si musel připravit nejméně 69.980 korun.
Rozporuplná
Mnozí tato auta nenáviděli, jiní zase milovali. I přes všechny minusy, které poslední škodovky s motory vzadu měly, si své místo v historii určitě zaslouží. Projely i hluboký sníh a do kopce, nebo zablácenou cestu. Tady poskytovala jejich koncepce velkou výhodu. Ale určovala také jízdní vlastnosti na mokru. Tam byly samozřejmě silně přetáčivé kvůli lehkému předku a těžké zádi. Mnozí je právě proto považovali za nebezpečné, spousta motoristů jim na chuť nepřišla. Stačilo zatížit zavazadelník kupříkladu pytlem cementu a namontovat kvalitnější obutí.
Zručnější majitelé si je opravovali sami doma v garážích a dílnách, ti méně šikovnější se spoléhali na známé. Situace s náhradními díly byla ale v 80. letech neveselá, existuje o tom řada dobových reportáží. Na „emkové“ motory poskytovaly AZNP záruku 150 tisíc kilometrů. Celohliníkové 135 a 136 vydržely bez problémů i čtvrt milionu.
Spousta problémů byla způsobena nižší kvalitou dílů. Paraboly hlavních světlometů sleply, popřípadě zrezly. Plastové kryty zadních skupinových reflektorů se nevydržely lesknout a vlivem počasí získaly matné odstíny, degradovaly plasty a koženka v kabině. Tyto problémy se ale objevovaly až po patnácti letech, po této době se začaly propadávat i sedáky. Rády ale praskaly třeba i struny plynových pedálů. Motory zhasínaly při startech. Příliš utažené modré kovové pouzdro vzduchového filtru nad motorem se umělo zkřivit a pak nasávalo falešný vzduch.
Ze silnic mizí
Po ukončení produkce získaly vozy značnou popularitu na tuningové scéně, objevila se také řada výrobců doplňků. Samozřejmě ne každý úpravce měl kus, spousta aut spadala do kategorií „napadeno kutilem“ a „tuzing“. Staré škodovácké motory OHV nezřídka nahradily modernější pohonné jednotky koncernu VW. Jezdili s nimi ale nejen mladí řidiči, i ti zkušenější a dříve narození. Dnes by ale tyto kousky neměly mít ani právo na registrační značky s véčkem, protože tyto úpravy povětšinou nejsou dobové, neodpovídají tedy věku minimálně třiceti let. .
Kolik exemplářů jste v posledních letech potkali v běžném provozu? Od počátku minulé dekády začaly rychle mizet. Uvidíte je spíše na veteránských akcích. A už dávno to neplatí jen o prvních sériích s chromem a bez zadního spoileru na víku, ale i o posledních kusech modelu M. Přitom ještě v roce 2002 šlo o nejběžnější auta na českých silnicích. Kdepak Favorit a Felicia! Jenže to už je skoro čtvrt století...
Zdroje: archiv autora a auto.cz, Wikipedia, propagační materiály AZNP/Škoda, Auta 5P, Svět motorů, Stop, ŠKODA VETERAN FORUM, Auto World Press
Foto: Škoda Auto, propagační materiály AZNP/Škoda