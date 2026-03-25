Škoda a Renault dotahují Volkswagen. Trh s elektromobily se mění
Volkswagen si sice letos drží pozici lídra v prodejích elektromobilů v Evropě, jeho náskok se ale ztenčuje. Rychlé růsty i propady konkurence naznačují zásadní proměny preferencí trhu.
Volkswagen vstoupil do roku 2026 stejně jako zakončil ten předchozí, tedy na špici evropského žebříčku čistých elektromobilů (BEV). V lednu zaregistroval 17.230 vozů, což však znamená meziroční pokles o 16 procent.
Silnou stránkou Volkswagenu zůstává široké portfolio modelů řady ID, které pokrývá více segmentů trhu od kompaktních hatchbacků po větší rodinné vozy. Právě šíře nabídky zatím Volkswagenu umožňuje udržet vedení.
Škodovka do toho šlape
Na druhém místě v evropských prodejích elektromobilů je letos Renault, který meziročně zvýšil prodeje o 65 % na 14.447 vozů. Hlavním tahounem je nový Renault 5 E-Tech, jenž rychle získává popularitu napříč evropskými trhy. Významnou roli hrají i další modely elektrické řady E-Tech, včetně modelů Scenic, Megane a 4. Francouzská automobilka těží z jasně zvolené strategie zaměřené na dostupnější a efektivní elektromobily.
Ještě výraznější růst zaznamenala Škoda, která se posunula na třetí místo a meziročně zvýšila prodeje o 91 % na 14.022 lednových prodejů. Klíčovou roli hraje model Elroq, který se okamžitě stal nejprodávanějším elektromobilem značky a jedním z lídrů evropského trhu. Vedle něj zůstává důležitým pilířem i Škoda Enyaq.
Škoda tak utvrzuje svou pozici silného hráče v mainstreamovém segmentu, kde rozhoduje hlavně poměr ceny a užitné hodnoty. Letos chce navíc svou pozici dále posílit rozšířením elektrické nabídky o crossover Epiq a největší elektromobil Peaq.
Také prémiovky a čínský BYD
Zatímco evropští výrobci posilují, Tesla zaznamenala výrazný pokles. V lednu se propadla na desáté místo s meziročním poklesem prodejů o 17 %. Výrazně oslabil zejména Model 3 a růst Modelu Y tento propad nedokázal vykompenzovat. Evropský trh se tak postupně odklání od dřívější dominance americké značky.
Největší růst zaznamenávají SUV a crossovery, tradiční segmenty osobních aut oslabují. Zároveň roste tlak na cenovou dostupnost, což nahrává značkám jako Renault a Škoda. Do hry navíc vstupují i čínští výrobci, z těch je zdaleka nejúspěšnější BYD.
Zbytek první desítky potom ukazuje, jak vyrovnaný evropský trh elektromobilů aktuálně je. Na čtvrtém až devátém místě se seřadily značky BMW, Mercedes-Benz, Audi, Peugeot, Volvo a čínská automobilka BYD, přičemž jejich lednové prodeje se pohybují zhruba v rozmezí 8 až 11 tisíc vozů. Rozdíly mezi jednotlivými výrobci jsou tak relativně malé a pořadí se může měsíc od měsíce snadno proměňovat.
Zdroje: ACEA, Dataforce (lednová data, kompletní údaje za únor zatím zveřejněny nebyly)