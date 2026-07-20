Škoda Auto v Česku zavřela všechny fabriky. Totéž čeká i Toyotu
Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá dva týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou z neděle na pondělí 3. srpna.
Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení, řekl ČTK za Škodu Auto Martin Vejdělek. Automobilka patří mezi největší zaměstnavatele v Česku, pracuje v ní zhruba 36.500 zaměstnanců včetně agenturních.
Podle odborů bylo vyjednávání podoby začátku dovolené a náběhu výroby po jejím skončení náročné i kvůli množství kalendářů pracovní doby a rozdílných potřeb v různých provozech. „Například v závodě MBI bude letos probíhat finalizace investic do výroby nového modelu, proto se odstávka protáhne a výroba začne po dovolené později než jiné provozy," uvedl v posledním vydání čtrnáctideník odborů automobilky Škodovácký odborář.
Kvůli hromadné dovolené se výroba v některých provozech začala podle čtrnáctideníku postupně zastavovat už v pátek. Ve Vrchlabí, kde se pracuje ve 20směnném režimu, skončili nedělní ranní směnou. Postupný bude i rozjezd výroby. V Mladé Boleslavi se spustí noční směnou z neděle na pondělí 3. srpna nejprve svařovna MBII a v omezeném režimu lakovna A, v pondělí 3. srpna začne ranní směnou montáž na lince MBII.
Automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic v Kolíně chystá letošní letní hromadnou dovolenou od 2. do 23. srpna. V závodě se v tomto období uskuteční podle firmy především plánované údržbové práce, kontroly výrobních zařízení, modernizační a investiční projekty, technické úpravy výrobních a logistických pracovišť a práce související s bezpečností, infrastrukturou a přípravou na následující výrobní období. Součástí odstávky budou také kontroly a servis energetických, IT a dalších podpůrných systémů.
Zdroj: ČTK