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Škoda Auto zvýšila zisk i tržby, zisk Volkswagenu klesl téměř o třetinu

Škoda Elroq RS

Škoda Elroq RS Zdroj: auto.cz/David Rajdl

Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
Škoda Elroq RS
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ČTK
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Automobilka Škoda Auto v letošním prvním pololetí zvýšila provozní zisk o zhruba šest procent na 1,366 miliardy eur (přes 33 miliard Kč) z 1,285 miliardy eur před rokem. Ve své výsledkové zprávě to dnes oznámil mateřský koncern Volkswagen.

Tržby v pololetí meziročně vzrostly rovněž o zhruba šest procent a mírně překročily 16 miliard eur. Škoda zvýšila v pololetí výrobu o 6,4 procenta na 609.300 vozů. Koncernu Volkswagen se v prvním pololetí propadl zisk po zdanění o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard Kč).

Volkswagen ve zprávě poukázal na příznivý vývoj prodeje elektrických modelů Elroq a Enyaq. Dodal, že se také zvýšila poptávka po modelech Kodiaq a Superb.

Nárůst provozního zisku a tržeb Škody Auto kontrastuje s vývojem v celém koncernu Volkswagen. Provozní zisk koncernu se v pololetí téměř o 12 procent snížil a dosáhl 5,9 miliardy eur, tržby klesly o 0,2 procenta na 158,1 miliardy eur.

Volkswagen nyní chystá rozsáhlou restrukturalizaci aktivit zahrnující drastické omezení výroby. Podle nedávné zprávy agentury Reuters by v koncernu mohlo v příštích letech zaniknout až 140.000 pracovních míst. Škoda Auto nicméně tento měsíc uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.

Škoda Auto patří mezi největší zaměstnavatele v České republice, kde provozuje tři výrobní závody. Má v tuzemsku přibližně 36.500 zaměstnanců včetně agenturních.

Zisk koncernu Volkswagen klesl téměř o třetinu

Německému automobilovému koncernu Volkswagen se v prvním pololetí propadl zisk po zdanění o 30,7 procenta na 3,1 miliardy eur (zhruba 75 miliard Kč). Firma, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, o tom informovala v dnešní výsledkové zprávě. Provozní zisk koncernu v pololetí klesl téměř o 12 procent na 5,9 miliardy eur, zatímco provozní zisk samotné Škody Auto zhruba o šest procent vzrostl a dosáhl téměř 1,4 miliardy eur.

Tržby koncernu Volkswagen v pololetí klesly o 0,2 procenta na 158,1 miliardy eur. Podnik dnes uvedl, že v celém letošním roce počítá s poklesem tržeb až o tři procenta. V předchozím výhledu přitom očekával až tříprocentní růst.

Volkswagen se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. „Podmínky v automobilovém průmyslu zůstávají mimořádně náročné: geopolitické krize, obchodní konflikty, vysoké regulační požadavky, výkyvy na trzích a rostoucí konkurence," uvedl koncernový šéf Oliver Blume.

Škoda Auto zvýšila v pololetí výrobu o 6,4 procenta na 609.300 vozů

Automobilka Škoda Auto zvýšila v prvním pololetí celosvětově meziročně výrobu o 6,4 procenta na 609.300 vozů. Dodávky zákazníkům stouply o 9,1 procenta na 555.700 aut. Z toho 468.300 vozů Škoda prodala v Evropě, což znamená druhé místo na trhu. Škoda to dnes oznámila v tiskové zprávě.

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Škoda Peaq Sportline: Oficiální video z ateliéru • Škoda Auto

Zdroj: ČTK

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