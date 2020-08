Škoda Enyaq iV se světu představí již zítra. Premiéru můžete sledovat i vy

Odhalení Škody Enyaq iV bude možné sledovat také online. Automobilka navíc díky 360° kameře umožní divákům se cítit, jako by byli přímo na místě.

Světová premiéra elektromobilu Škoda Enyaq iV se uskuteční hned dvojí formou: současně s představením vozu na akci v Praze automobilka nabídne také nově koncipovaný virtuální formát pro veřejnost, která tak bude moci odhalení sledovat online. Oficiální premiéra Enyaqu iV je naplánována na úterý 1. září v 19:00.

Automobilka prostřednictvím unikátní prezentace slibuje, že se fanoušci budou cítit, jako by byli přímo na místě premiéry. Zajistí to individuálně ovladatelné 360° kamery zprostředkující divákům pocit, jako by sami byli ve středu dění. Díky tomu se tak před živým přenosem prezentace modelu a po něm se budou moci pohybovat po virtuálním pavilonu, kde si ze všech úhlů bude možné nejprve si prohlédnout loňskou studii Vision iV, která sériovému autu předcházela, a pak i produkční Enyaq iV. K oběma vozům bude navíc k dispozici rozsáhlý informační materiál dostupný ke stažení.

Ve studiu budou také probíhat rozhovory s experty. Poté, co se divák vydá do studia, kde rozhovory probíhají, může si opět pomocí 360° kamery prohlédnout celé prostředí studia. Prostřednictvím sociálních sítí navíc diváci budou moci zasílat své dotazy. Chuťovkou pak bude rovněž sekce Škoda Cinema prezentující vybrané historické modely značky. V galerii bude kromě modelů 1000 MB, 640 Superb a 1101 „Tudor“ také dávný Rapid Six nebo Popular Monte Carlo.

Virtuální pavilon bude přístupný už 20 minut před prezentací a prohlédnout si ho bude možné i dvě hodiny po akci, a to na adrese Škoda-virtual-event.com. Lifestream započne v 19:00, přičemž účastníci na něj budou s minutovým předstihem upozorněni.

Na oficiální premiéře Škody Enyaq iV samozřejmě nebudeme chybět ani my. Už teď vám tak můžeme slíbit první statické dojmy z vozu nebo rámcové informace o cenách.

Zatím si jen v rychlosti shrňme základní informace o tomto 4.648 mm dlouhém crossoveru s čistě elektrickým pohonem. Využije základ v podobě platformy MEB vyvinuté pro elektromobily, kterou bude sdílet mimo jiné s Volkswagenem ID.3. S ním se bude shodovat i rozvor 2.765 mm.

Design Enyaqu iV bude navazovat na koncept Vision iV, bude mít však jinak řešenou záď – karosářská verze „SUV kupé“ dorazí až se zpožděním. O výrobu se pak postará domovský závod značky v Mladé Boleslavi, který se aktuálně stane jedinou továrnou v Evropě mimo Německo vyrábějící vozy s platformou MEB.