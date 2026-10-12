Škoda Epiq dostala sportovní soupravu. Sportline nabízí obří kola i černou střechu
Matrixy, elektrické sedačky a pádla pod volantem najednou dostává Škoda Epiq ve verzi Sportline. Potěší také ty, kteří chtějí kromě zvolené barvy všechno ostatní jen černé.
Nejmenší elektromobil Škodovky, model Epiq, je už v nabídce s nejvýkonnějším hnacím ústrojím, ale skutečný vrchol – dokud nepřijde verze RS, o níž však automobilka zatím zarytě mlčí – je na světě až nyní. Říká si Sportline a je to jediné provedení, které může mít černou střechu.
Kromě ní jsou černé také loga a nápisy, plaketa Sportline či kryty vnějších zrcátek. Naopak méně černé je v přední masce, která dostala tzv. light band, tedy linku svítících teček napříč šířkou vozu. Technologie LED Matrix ve světlech je standardem, stejně jako 19" kola; za příplatek můžete mít 20" kola.
Interiér nabídne sedadla s vylepšeným bočním vedením a elektrickým ovládáním, vyhřívaný tříramenný volant s pádly k úpravě rekuperačního brzdění či grafiku Sportline v infotainmentu. Věci jako ambientní osvětlení či bezdrátovou nabíječku mohou mít i ostatní verze, zde však jsou ve standardu. Také je tu nejpokročilejší verze systému bezklíčového přístupu Kessy či zatmavená zadní okna.
Za příplatek bude k mání paket Travel, který znamená Travel Assist 3.0, proaktivní ochranu cestujících, navigaci a tříleté předplatné služby Škoda Connect Premium. Dalším příplatkem je balíček Premium přidává vylepšený panoramatický kamerový systém, audiosystém Canton s 10 reproduktory, přední zavazadelník, dálkově ovládané parkování, uložený parkovací manévr a asistenta couvání.
Verze Sportline je samozřejmě k mání pro Epiq 55, který má 55kWh baterii, dojezd až 440 km na jedno nabití a výkon 211 koní. Dostupná bude také pro prostřední verzi 40, která má 38,5kWh baterii, 135 koní a dojezd až 310 km. Ceny zatím nejsou na světě, můžeme je však odhadovat někam poblíž úrovně First Edition, která s větší baterií začíná na 939 tisících korun.
zdroj info, foto, videa: Škoda