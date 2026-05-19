Škoda Epiq je tady! Nejlevnější elektro z Boleslavi má nejlepší asistenty
Nejmenší a nejlevnější elektrická škodovka má jízdní asistenty, na které ostatní modely nedosáhnou. Taky umí napájet váš dům elektřinou při výpadku proudu, nabídne Spotify přímo v infotainmentu a utáhne 1,2 tuny těžký přívěs.
Elektrická auta značky Škoda si můžete koupit už pár let, jenže s výjimkou naprosto základních verzí jsou většinou docela drahá – což ostatně platí i o dalších značkách koncernu Volkswagen. Platforma MEB+ však přichází s cílem to změnit a první crossover, který se na ní představuje, pochází z Mladé Boleslavi.
Epiqem jsme se už mohli svézt v rámci jízd s maskovanými prototypy. Sice pouze krátce, i tak ale slíbil hodně, takže se na pořádné svezení – při němž vyzkouším třeba i to, jak daleko dokáže dojet – opravdu těším. Nyní máme před sebou statické představení a pokud máte dojem, že jste tohle auto už viděli, není to jen dojem. Když Škodovka ukázala koncept epiqu, bylo to v podstatě hotové auto, jen s tou nálepkou „koncept“, která navozovala dojem, že se ještě něco změní.
Je první s novým světelným podpisem; denní svícení vpředu a obrysovky vzadu jsou ve tvaru písmene T, s nímž budou přicházet i další modely značky. Vpředu nečekejte klasické mlhovky, jsou tu „jen“ světla pro denní svícení k rozšíření kužele za ztížených podmínek, za příplatek však lze mít světlomety s technologií LED Matrix.
Za zmínku zvenčí stojí téměř vertikální hrana zadních dveří u okna, která zvětšuje prostor pro nástup a také díky ní vůz vypadá ze strany trochu víc jako SUV. V podstatě vertikální jsou také boky otvoru pro přístup do kufru, aby se sem dala snáze naložit rozměrná krabice (sklopíte-li zadní opěradla, samozřejmě).
Epiq je možné mít v šesti barvách s koly o průměru 17–19". Zvenčí je o trochu kratší, ale širší a vyšší než kamiq – na délku měří 4171 mm (o 70 mm méně), na šířku 1798 mm (o 5 mm více) a na výšku 1581 mm (o 50 mm více).
Kufr je velmi vysoký
Protože auto pro pravého Čecha musí mít co největší kufr, pojďme se na ten u epiqu rovnou podívat. Zatím víme, že má 475 litrů (o 75 víc než kamiq). Změříme ho a jeho praktičnost pořádně vyzkoušíme, až se s produkčním vozem svezeme, zatím to ale vypadá slibně zejména díky působivé výšce. Podlahu jde umístit do dvou poloh a už v té nižší je na výšku prostor docela velkorysý. I tak je pod ní ještě kousek prostoru na drobnosti – anebo na přepravu extra vysokých věcí, pokud podlahu úplně vyndáte.
Co tu není a ani se tu bohužel nevejde, je rezervní kolo. Také nebude k mání elektrické otvírání kufru, ale to má svůj důvod právě v šířce otvoru nahoře – klasické plynové vzpěry jsou prostorově méně náročné a kdyby tu byly motorizované, musel by vstupní otvor být užší. Naopak fajn je možnost uložit nabíjecí kabel do tašky upevněné zezadu na opěradlech, stejně jako prostor na trojúhelník či škrabku zevnitř v pátých dveřích.
Kabel však není nutné vozit v kufru, připlatíte-li za „přufr“, tedy přední kufr. Epiq sice má celé hnací ústrojí vpředu, ale přesto se tu našel prostor na malý, pětadvacetilitrový úložný prostor. Pojí se s ním také plynové vzpěry kapoty; kdo za tzv. frunk nepřiplatí, tomu tady zůstane levnější podpěrná tyč.
Nový infotainment, staré pořádky
Epiq je první škodovkou s novým infotainmentem, založeným na „střevech“ od Googlu. Displej má 13" a automobilka u něj slibuje intuitivní ovládání. Tomu zásadně pomáhají klávesy pod výdechy ventilace, které v podstatě známe i z jiných modelů značky. Neovládá se tu teplota, ta má prostor přímo v displeji, ale dostanete se tu k jízdním asistentům – a následně je můžete rychle povypínat pomocí velkých dlaždic – změně režimu jízdy či klimatizaci.
Další zkratky jsou v levé části displeje a jeho střed – domovskou obrazovku – je možné personalizovat. Jak bude systém skutečně intuitivní při používání za jízdy, ověříme, až se budeme moci s epiqem pořádně svézt, samozřejmě.
Automobilka slibuje také aplikace třetích stran, jako jsou Mapy Google nebo Spotify, přímo v nativním infotainmentu. A také mobilní klíč, tedy možnost používat smartphone coby klíč k vozu. Tato funkce zprvu dostupná nebude, má však přibýt ještě letos, a to i pro již jezdící kusy prostřednictvím online aktualizace palubního softwaru.
Přístrojový štít pochází z větších elektrických škodovek, je tedy minimalistický, přehledný a ovládá se tlačítky na volantu. Páčky pod volantem naopak jsou ze superbu či kodiaqu. Vpravo je známý volič převodovky, vlevo se ovládají blinkry a stěrače. Tempomat má třetí páčku pod volantem, jak je dobrým zvykem automobilky, a mezi Travel Assistem a „pouhým“ adaptivním tempomatem se přepíná tlačítkem na volantu.
V kabině mě těší prostor na středovém tunelu pro mobil. Bezdrátová nabíječka je chlazená, a kdo by ji nechtěl používat, může si mobil postavit do slotu hned pod ní. Ten má průvlak na kabel, který si připojíte do portu USB-C v dolním patře středového tunelu, takže se může nabíjet i stojící telefon. Velkou výhodou je, že celý tento prostor je pogumovaný, takže nemáte-li mobil v obalu, nebude tu klouzat ani sebe nebo materiál okolo odírat. Také vzadu jsou dva nabíjecí porty a kapsa na mobil pod nimi navíc ke kapsám zezadu na opěradlech předních sedadel.
Po stránce prostornosti v rámci třídy nemám co vytknout, vejdu se „za sebe“ dostatečně pohodlně, byť trochu těsně. Sedačky verze First Edition, kterou zkoumám ve videu, mají také příjemné látkové čalounění a interiér ozvláštňují oranžové detaily včetně prošívání na volantu či bezpečnostních pásů.
Pouze předokolka
Jak jsme se dozvěděli už při jízdách s maskovanými prototypy, epiq bude pouze předokolkou. K mání budou dvě kapacity baterie, LFP o 37,5 kWh využitelné kapacity a NMC o 51,5 kWh využitelné kapacity. Výkonová provedení budou tři, s menší baterií se bude pojit výkon 116 nebo 135 koní a v obou případech 267 Nm; maximálka je omezena na 150 km/h.
S větší baterií dává nový elektromotor APP290 výkon 211 koní a točivý moment 290 Nm. V této verzi pojede epiq až 160 km/h. Pro tuto variantu známe také dojezd WLTP až 440 km a nabíjení z 10 na 80 % za ideálních podmínek během 24 minut.
Příznivce ovládání vozu jedním pedálem potěší volba B na voliči převodovky. Pádla pod volantem k ovládání intenzity rekuperace však ve voze chybí.
Po stránce jízdních asistentů je epiq vybaven jako žádná jiná škodovka. Za příplatek nabídne paket Asistovaná jízda 3.0, která není úrovní samočinného řízení 3, nýbrž 2+. Adaptivní vedení v jízdním pruhu je samozřejmost, vůz zvládá i jízdu v koloně a reaguje také na semafory, před nimiž dokáže zastavit, svítí-li červená.
Kromě adaptivního je tu i prediktivní tempomat, který dokáže předem upravovat rychlost jízdy podle toho, jak se blíží změna omezení rychlosti. Informace o něm čerpá nejen z mapy, ale i z online podkladů, které se průběžně aktualizují od aut, jež místem projela dříve.
Varianta First Edition, kterou zkoumám ve videu, je zaváděcím provedením s vrcholným pohonem. Vychází z výbavového stupně Selection a kromě prvků výbavy navíc nabídne řadu oranžových prvků zvenčí i uvnitř. Jako jediný také má trojramenný volant. Vždy má 20" kola a je možné ho mít v pěti různých barvách.
Co ve standardu žádné verze nebude, je tepelné čerpadlo. K mání bude také tažné zařízení, a to na nanejvýš půltunový přívěs u vozů s menší baterií. Ty s větší baterií zvládnou 750kg nebrzděný a 1200kg brzděný vlek. Příplatková je rovněž prosklená střecha s elektricky ovládanou roletkou.
Konečně stojí za zmínku také kompatibilita s V2L, tedy pohonem elektrospotřebičů z nabíjecí zásuvky vozu pomocí dodávaného konektoru, V2H, tedy možnost napájet elektřinou dům v případě výpadku proudu či V2G, tedy schopnost posílat elektřinu z trakční baterie zpět do sítě. K těmto dvěma funkcím je samozřejmě nutno mít patřičný wallbox.
|Škoda Epiq - Základní technická data
|Provedení
|Epiq 35
|Epiq 40
|Epiq 55
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|85 kW (116 k)/267 Nm
|99 kW (135 k)/267 Nm
|155 kW (211 k)/290 Nm
|Pohon
|přední
|Trakční baterie
|LFP, 37,5 kWh využ.
|NMC, 51,5 kWh využ.
|Dojezd na nabití (WLTP)
|315 km
|437 km
|Nabíjení AC
|11 kW
|Nabíjení DC
|50 kW (softwarově omezeno)
|90 kW, 28 min (10-80 %)
|125 kW, 23 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|11,0 s
|9,8 s
|7,4 s
|Nejvyšší rychlost
|150 km/h
|160 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|13,0 kWh/100 km
|13,1 kWh/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek × výška
|4171 × 1798 × 1581 mm
|Rozvor náprav
|2601 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|475/1344 l
|Min. provozní hmotnost
|1542 kg
|1544 kg
|Zdroj: Škoda
