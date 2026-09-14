Škoda Epiq přijíždí v prostřední verzi. Pořád ujede dost, cena je lidovější
Verze 40 znamená u Škody Epiq baterii o 37 využitelných kilowatthodinách, výkonu 135 koní, dojezdu 328 km, a hlavně, nabíjecím výkonem 88 kW. Tepelné čerpadlo má přijít později.
Nejmenší elektromobil Škodovky, model Epiq, jsme v produkční verzi jako jedni z prvních novinářů na světě testovali s 55kWh baterií a 211k elektromotorem. Taková verze se už i prodává s cenou od 779 tisíc korun, což je výrazně víc, než kdysi slibovaných 25 tisíc eur (606 tisíc korun).
Když se epiq představil, automobilka zveřejnila také předběžnou základní cenu nejslabší verze, která zněla 619 tisíc korun. Nyní se konečně dozvídáme cenovku prostřední varianty označené číslem 40 – je to 659 tisíc korun za základní verzi Essence a 749 tisíc korun za vyšší výbavu Selection.
Co za tyto peníze dostanete? Po stránce výbavy to je v případě Essence jednozónová klimatizace, prediktivní tempomat, hlídání mrtvého úhlu, LED přední světlomety či 13" centrální displej s novým systémem, který Škodovka nazývá OneInfotainment. Také tu je světelný a dešťový senzor, nabíjecí porty USB-C vpředu s výkonem až 60 W nebo sedm airbagů včetně středového.
Verze Selection přidává 18" kola, bezklíčový přístup s alarmem, funkce V2L a V2H, dvouzónovou klimatizaci, zatmavená zadní okna, bezklíčový přístup, možnost volby jízdního režimu (která ale nebude sahat do odpružení) a v budoucnu také digitální klíč, tedy možnost používat mobil jako přístupový modul k vozu.
Technika je ze značné části už známá, známe ale přesnější hodnotu spotřeby dle WLTP. Automobilka uvádí 13,9 kWh/100 km. To je zhruba stejně, jako dle katalogu spotřebovává epiq 55; při prvních jízdách s produkčními kusy verze 55 jsme dokázali dosáhnout spotřeby mezi 13,2 a 14 kWh/100 km, takže lehčí verze 40 by se měla do tohoto rozsahu také v pohodě dostat.
|Škoda Epiq 40 - Základní technická data
|Provedení
|Epiq 40
|Nejvyšší výkon a toč. moment elektromotoru
|99 kW (135 k)/267 Nm
|Pohon
|přední
|Trakční baterie
|LFP, 38,5 kWh celková, 37 kWh využitelná
|Dojezd na nabití (WLTP)
|328 km
|Nabíjení AC
|11 kW, 4 h (0-100 %)
|Nabíjení DC
|88 kW, 23 min (10-80 %)
|Zrychlení 0-100 km/h
|9,9 s
|Nejvyšší rychlost
|160 km/h
|Spotřeba (WLTP)
|13,9 kWh/100 km
|Délka × šířka bez zrcátek/se zrcátky × výška
|4171 × 1798 × 1620 mm
|Rozvor náprav
|2601 mm
|Objem zavazadelníku (VDA)
|475/1345 l
|Provozní hmotnost
|1617 kg
|Cena
|výbava Essence
|659.000 Kč
|výbava Selection
|749.000 Kč
Hlavní výhoda verze 40 oproti základní 35 není až tolik ve výkonu elektromotoru, tam je rozdíl jen 19 koní – 135 oproti 116 – jako ve výkonu nabíjení. Epiq 40 přijme až 88 kW nabíjecího výkonu, kdežto epiq 35 jen 50 kW. Rozdíl je jen v softwarovém omezení u slabší verze, nikoliv v možnostech baterie – ta je pro obě varianty totožná. Nabíjení verze 40 z 10 na 80 % tak zabere v ideálních podmínkách 23 minut.
Co zatím stále v nabídce epiqu není, je tepelné čerpadlo. Podle slov Jiřího Maláčka, vedoucího Škody Auto pro český trh, se ale v nadcházejících měsících objeví coby příplatková výbava pro všechny verze tohoto modelu.
zdroj: Škoda | video: Škoda/Auto.cz