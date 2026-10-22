Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Škoda Epiq Sportline má české ceny. Stojí od 849.000 Kč, silnější verze se blíží milionu

Škoda Epiq Sportline

Škoda Epiq Sportline Zdroj: Škoda

Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
Škoda Epiq Sportline
32 Fotogalerie
Štěpán Vorlíček
Diskuze (4)

Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně

Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás Sledujte nás

Devatenáctipalcová kola, černé doplňky, prosvětlená maska a světlomety Matrix-LED. Vrcholná verze nejmenšího elektrického SUV Škody už má také český ceník. Víme, kolik stojí obě motorizace i příplatková výbava.

Od 21. října lze v Česku objednávat Škodu Epiq také ve vrcholném provedení Sportline. Slabší ze dvou nabízených verzí, Epiq 40 s výkonem 99 kW, stojí 849 tisíc korun. Silnější Epiq 55 Sportline START se 155 kW vyjde na 969 tisíc. V obou případech je Sportline přesně o sto tisíc korun dražší než výbavový stupeň Selection.

Nejlevnější Škoda Epiq 35 Essence přitom stojí 619 tisíc. Kompletní český ceník vypadá následovně.

Verze

Essence

Selection

Sportline

Epiq 35 (85 kW)

619.000 Kč

Epiq 40 (99 kW)

659.000 Kč

749.000 Kč

849.000 Kč

Epiq 55 (155 kW)

779.000 Kč

869.000 Kč

969.000 Kč

Ceny včetně DPH

Sportline sází na design a výbavu

Sportline není samostatnou sportovní motorizací, ale nejvyšším designovým a výbavovým provedením Epiqu. Standardně dostává 19palcová černá kola Langur, černě lakované doplňky karoserie včetně zadního difuzoru, prosvětlenou přední masku a světlomety Matrix-LED. Vzadu jsou světla Top LED.

Uvnitř najdeme sportovní vyhřívaný volant s pádly, sedadla s potahy v kombinaci materiálu Suedia a umělé kůže či rozšířené ambientní osvětlení. V základní ceně Sportline jsou také elektricky nastavitelná přední sedadla, u řidiče s pamětí, vyhřívání předních sedadel, dvouzónová klimatizace, bezklíčové ovládání KESSY, parkovací kamera nebo bezdrátové nabíjení telefonu.

Obě verze mají pohon předních kol. Epiq 40 používá baterii s celkovou kapacitou 38,5 kWh (využitelných 37 kWh) a na jedno nabití ujede přes 310 kilometrů. Silnější Epiq 55 dostal baterii o kapacitě 55 kWh (využitelných 52 kWh) a nabízí dojezd až 430 kilometrů. Rychlé nabíjení z deseti na osmdesát procent trvá 23, respektive 24 minut.

Za co se připlácí?

Sportline již ve standardu obsahuje výbavu odpovídající paketům Komfort, Tech a LED. Zákazníci si mohou připlatit například za paket Travel s navigací a asistovanou jízdou Travel Assist 3.0 nebo paket Premium, který zahrnuje audiosystém Canton, panoramatický kamerový systém, pokročilé parkovací funkce a přední úložný prostor. 

Prvek výbavy

Cena

Odnímatelné tažné zařízení

10.500 Kč

Černá střecha Mystery

11.000 Kč

20" kola Bonobo

12.000 Kč

Panoramatická střecha

16.000 Kč

Tepelné čerpadlo

21.000 Kč

Paket Travel

25.000 Kč

Paket Premium

29.000 Kč

Bez příplatku se nabízí šedý lak Marble. Za zelenou Timiano, bílou Platinum, stříbrnou Pebble nebo černou Mystery s perleťovým efektem se platí šestnáct tisíc, za červenou Jasper 24.000 Kč. Samostatně lze objednat také kontrastní černou střechu za jedenáct tisíc korun.

Video placeholder
Škoda Epiq Sportline • Škoda

Zdroj: Škoda

Vstoupit do diskuze (4)

Doporučeno

Články z jiných titulů