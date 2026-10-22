Škoda Epiq Sportline má české ceny. Stojí od 849.000 Kč, silnější verze se blíží milionu
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Devatenáctipalcová kola, černé doplňky, prosvětlená maska a světlomety Matrix-LED. Vrcholná verze nejmenšího elektrického SUV Škody už má také český ceník. Víme, kolik stojí obě motorizace i příplatková výbava.
Od 21. října lze v Česku objednávat Škodu Epiq také ve vrcholném provedení Sportline. Slabší ze dvou nabízených verzí, Epiq 40 s výkonem 99 kW, stojí 849 tisíc korun. Silnější Epiq 55 Sportline START se 155 kW vyjde na 969 tisíc. V obou případech je Sportline přesně o sto tisíc korun dražší než výbavový stupeň Selection.
Nejlevnější Škoda Epiq 35 Essence přitom stojí 619 tisíc. Kompletní český ceník vypadá následovně.
Verze
Essence
Selection
Sportline
Epiq 35 (85 kW)
619.000 Kč
–
–
Epiq 40 (99 kW)
659.000 Kč
749.000 Kč
849.000 Kč
Epiq 55 (155 kW)
779.000 Kč
869.000 Kč
969.000 Kč
|Ceny včetně DPH
Sportline sází na design a výbavu
Sportline není samostatnou sportovní motorizací, ale nejvyšším designovým a výbavovým provedením Epiqu. Standardně dostává 19palcová černá kola Langur, černě lakované doplňky karoserie včetně zadního difuzoru, prosvětlenou přední masku a světlomety Matrix-LED. Vzadu jsou světla Top LED.
Uvnitř najdeme sportovní vyhřívaný volant s pádly, sedadla s potahy v kombinaci materiálu Suedia a umělé kůže či rozšířené ambientní osvětlení. V základní ceně Sportline jsou také elektricky nastavitelná přední sedadla, u řidiče s pamětí, vyhřívání předních sedadel, dvouzónová klimatizace, bezklíčové ovládání KESSY, parkovací kamera nebo bezdrátové nabíjení telefonu.
Obě verze mají pohon předních kol. Epiq 40 používá baterii s celkovou kapacitou 38,5 kWh (využitelných 37 kWh) a na jedno nabití ujede přes 310 kilometrů. Silnější Epiq 55 dostal baterii o kapacitě 55 kWh (využitelných 52 kWh) a nabízí dojezd až 430 kilometrů. Rychlé nabíjení z deseti na osmdesát procent trvá 23, respektive 24 minut.
Za co se připlácí?
Sportline již ve standardu obsahuje výbavu odpovídající paketům Komfort, Tech a LED. Zákazníci si mohou připlatit například za paket Travel s navigací a asistovanou jízdou Travel Assist 3.0 nebo paket Premium, který zahrnuje audiosystém Canton, panoramatický kamerový systém, pokročilé parkovací funkce a přední úložný prostor.
Prvek výbavy
Cena
Odnímatelné tažné zařízení
10.500 Kč
Černá střecha Mystery
11.000 Kč
20" kola Bonobo
12.000 Kč
Panoramatická střecha
16.000 Kč
Tepelné čerpadlo
21.000 Kč
Paket Travel
25.000 Kč
Paket Premium
29.000 Kč
Bez příplatku se nabízí šedý lak Marble. Za zelenou Timiano, bílou Platinum, stříbrnou Pebble nebo černou Mystery s perleťovým efektem se platí šestnáct tisíc, za červenou Jasper 24.000 Kč. Samostatně lze objednat také kontrastní černou střechu za jedenáct tisíc korun.
Zdroj: Škoda