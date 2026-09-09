Škoda je druhou nejčastěji podporovanou značkou v německém dotačním programu
Německá podpora elektrifikovaných automobilů zatím nejčastěji míří k zákazníkům Tesly, hned za ní je ale Škoda. Čtyři z pěti podpořených vozů mladoboleslavské značky připadají na elroq. Tisíce nových automobilů mohou později ovlivnit také nabídku elektrických ojetin v Česku.
Německý Spolkový úřad pro hospodářství a kontrolu vývozu (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, BAFA) schválil do 1. září 52.473 žádostí o podporu a žadatelům vyplatil 230 milionů eur. Mezi jednotlivými značkami vede Tesla s 8141 automobily. Škoda následuje se 4522 vozy, na které tak připadá 8,6 procenta všech dosud schválených žádostí.
Jiné je pořadí při pohledu na celé automobilové skupiny: koncern Volkswagen dosáhl na počet 11.680 automobilů a předstihl tak Teslu.
|Pořadí
|Značka
|Schválené žádosti
|1.
|Tesla
|8141
|2.
|Škoda
|4522
|3.
|Cupra
|3155
|4.
|Volkswagen
|3062
|5.
|Hyundai
|2982
Čtyři z pěti podpořených škodovek jsou elroq
Výsledek Škody stojí především na elektrickém elroqu. BAFA eviduje jeho jednotlivá provedení samostatně: na elroq 50 připadá 936 žádostí, na verzi 60 dalších 1046 a na variantu 85 celkem 1192. Součet 3174 vozů, který uvádí také server Electrive, ovšem nezahrnuje Elroq RS ani čtyřkolku 85x.
Po přičtení 357 exemplářů RS a 111 vozů 85x má celá modelová řada 3642 schválených žádostí. Představuje tedy přibližně 80,5 procenta všech podpořených škodovek. Po sloučení variant je elroq druhý za Teslou Model Y s 5407 vozy a před modelem 3 s 2716 kusy. Na jednotlivá provedení většího enyaqu připadá dohromady 706 žádostí.
Bateriové elektromobily představují 47.986, tedy 91,4 procenta schválených žádostí. Plug-in hybridů bylo 4487. Téměř přesně napůl se program dělí podle způsobu pořízení: 26.491 automobilů zákazníci koupili a 25.982 získali na leasing. Na jednu schválenou žádost připadá v průměru zhruba 4380 eur vyplacené podpory.
Dotace může dosáhnout šesti tisíc eur
Program je určen soukromým zákazníkům, kteří si koupí nebo pronajmou nový automobil poprvé registrovaný v Německu. Zpětně se vztahuje na vozy registrované od začátku roku 2026.
|Část podpory
|BEV
PHEV nebo EREV
|Základní příspěvek
|3 000 €
|1 500 €
|Zvýhodnění podle příjmu
|až 2 000 €
|až 2 000 €
|Bonus za děti
|až 1 000 €
|až 1 000 €
|Nejvyšší možná podpora
|6 000 €
|4 500 €
Domácnosti se zdanitelným ročním příjmem pod šedesát tisíc eur získají tisíc eur navíc, pod hranicí 45 tisíc eur další tisícovku. Za každé z nejvýše dvou nezletilých dětí se přidává pět set eur. Základní příjmový strop činí osmdesát tisíc eur, s jedním dítětem se posouvá na 85 a se dvěma na devadesát tisíc eur.
Větší zásobník budoucích ojetin
Statistika samozřejmě neznamená, že se více než tři a půl tisíce elroqů za pár let objeví v českých autobazarech. Vyšší počet nových vozů na jednom z největších trhů české automobilky však vytváří širší základnu budoucích ojetin. Po skončení prvních vlastnických a leasingových cyklů může část automobilů zamířit také do dalších zemí včetně Česka.
Podstatný je vysoký podíl leasingu, na který připadá 49,5 procenta všech podpořených aut. BAFA ovšem neuvádí, kolik z nich tvoří konkrétně elroqy ani jak dlouhé mají leasingové smlouvy. Přesný termín nebo rozsah budoucího dovozu proto z čísel určit nelze.
Směr je přesto zřejmý. Čím více nových elroqů se nyní v Německu prodá, tím větší je šance, že se cenově dostupnější ojeté exempláře dostanou na český trh dříve a ve větším množství.
Zdroj: BAFA, Electrive, Spolkové ministerstvo životního prostředí