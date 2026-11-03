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Škoda je druhou nejprodávanější značkou v Evropě. Rostly jí prodeje i zisk

Škoda Peaq 90

Škoda Peaq 90 Zdroj: Škoda

Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
Škoda Octavia Combi
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Štěpán Vorlíček
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Automobilka za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšila dodávky i provozní zisk. V Evropě registrovala téměř 667 tisíc vozů a drží druhé místo mezi značkami.

Škoda si po prvních devíti měsících roku 2026 udržela pozici druhé nejprodávanější automobilové značky v Evropě. Podle údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) bylo od ledna do září na evropských trzích (EU27+4) registrováno 666.798 vozů českého výrobce.

Celosvětově mladoboleslavská automobilka za stejné období dodala zákazníkům 812.400 vozů, což představuje meziroční nárůst o 6,1 procenta. Loni jich za prvních devět měsíců bylo 765.700.

Tržby skupiny Škoda dosáhly 23,132 miliardy eur (563 miliard korun), meziročně o 3,5 procenta více. Provozní zisk vzrostl o 7,4 procenta na 1,923 miliardy eur (47 miliard korun). Rentabilita tržeb se z loňských 8,0 procenta zvýšila na 8,3 procenta.

Čistý peněžní tok naopak meziročně klesl o 7,9 procenta na 1,782 miliardy eur (43 miliard eur).

Výrazně rychlejším tempem rostly dodávky elektrifikovaných vozů. Škoda zákazníkům po celém světě předala 203.100 elektromobilů a plug-in hybridů, meziročně o 34,7 procenta více.

Na evropských trzích připadalo na vozy s možností externího nabíjení 29,8 procenta všech dodávek značky, zatímco před rokem to bylo 24,1 procenta. Samotných elektromobilů Škoda v Evropě dodala 167.400, což znamená nárůst o 41,3 procenta.

Elroq se podle automobilky stal třetím nejprodávanějším elektromobilem v Evropě, enyaq obsadil čtvrtou příčku. Nové elektrické modely epiq a peaq pak do poloviny října společně získaly více než 82.000 objednávek.

Nejvíce vozů Škoda tradičně zamířilo do Německa. Automobilka tam za devět měsíců dodala 178.300 vozů, meziročně o 15,9 procenta více. Následovalo Spojené království se 71.700 vozy (+8,4 %) a Česko, kde dodávky vzrostly o 4,2 procenta na 70.500 vozů.

Dalšími významnými evropskými trhy byly Polsko s 50.700 vozy a Francie s 39.800 vozy. Mimo Evropu zůstává největším odbytištěm Indie, kde Škoda dodala 53.200 automobilů (+7,8 %).

Nejprodávanějším modelem značky byla celosvětově octavia se 138.000 dodanými vozy. Následovaly kodiaq (107.800), kamiq a elroq (shodně 92.200) a fabia (88.100).

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První jízda s novou Škodou Epiq • Škoda

Zdroj: Škoda

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