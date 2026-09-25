Škoda je v Česku na hraně s kapacitami. Vystaráno má na roky dopředu
Škoda Auto má v současnosti v Česku zcela naplněné kapacity. Pro další dva až tři roky má dostatečné portfolio vozů, které může nabízet na trhu.
Na setkání s novináři to uvedl odcházející člen představenstva pro prodej a marketing Martin Jahn, který míří do představenstva značky Volkswagen a zároveň od října zasedne v dozorčí radě Škody.
„Tady už ta kapacita není, ale je zájmem Škody, aby si vyráběla maximum svých vozů v Čechách. Zároveň Škoda nebude schopná vyrábět všechny vozy, které by chtěla mít ve svém portfoliu v ČR," uvedl Jahn.
Škodu podle Jahna čekají investice do jejích tuzemských výrobních závodů a také rozhodnutí, které přebuduje zcela na výrobu elektrických vozů. Automobilka již v některých evropských zemích prodává stejně elektrických vozů jako aut se spalovacím motorem. Za celou Škodu se podíl elektrifikovaných vozů blíží 40 procentům. „V budoucnu již nebude možné vyrábět vozy se spalovacím motorem a elektromobily na stejné lince," řekl Jahn.
Automobilka bude podle něj i nadále prodávat ty vozy, které generují zisk. Marže u elektrických vozů jsou zatím vyšší, ale do budoucna se může stát, že zájem o některé modely se spalovacím motorem poklesne natolik, že se je nevyplatí nadále vyrábět.
„Škoda má nejefektivnější závody z celého koncernu Volkswagen. V současnosti by potřebovala více kapacity," uvedl Jahn. Podle něj je cesta výroby některých modelů jinde v Evropě, jako Epiqu ve Španělsku nebo Superbu na Slovensku spolu s příbuznými vozy na stejné platformě. „Jinak bychom ty vozy nevyrobili vůbec," dodal. Stejně tak nevyloučil, že by se mohl některý model Volkswagenu či jiné značky vyrábět v Česku.
Evropský automobilový průmysl čelí velkému náporu čínských automobilek. Podle Jahna zatím ohrožují spíše levnější značky typu Dacie nebo Renaultu a Škody se bezprostředně nedotýkají. „Přesto musíme stále racionalizovat," podotkl.
Škoda Auto vyrábí přes jeden milion vozů ročně. Automobilka v současnosti nabízí celosvětově 14 modelů, z toho čtyři elektrické.
Zdroj: ČTK