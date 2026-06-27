Škoda Kodiaq RS způsobila v Indii poprask! Za 6 minut bylo vyprodáno
Ještě než automobilka stihla zveřejnit cenu, už neměla co prodávat. Předchozí rekord rychlosti prodeje překonal model Kodiaq RS více než trojnásobně. Navíc není levný, oproti indické základní variantě je téměř dvojnásobně dražší.
Česká automobilka je na indickém trhu oblíbená a modely RS nejsou výjimkou. Když na tamním trhu poprvé uvedla model Octavia RS, stačilo kupujícím 20 minut na vykoupení všech dostupných kusů. Kodiaq RS to zvládl více než 3x rychleji. Škoda Kodiaq RS se v Česku prodává už v druhé generaci, na indický trh však přijíždí poprvé.
V první vlně prodeje bylo k dispozici 50 kusů nejvýkonnějšího produkčního SUV značky, které na tamní trh našlo cestu. Všechna auta importovaná do Indie jsou plně vybavená a na výběr je ze čtyř laků karoserie: černá Magic, šedá Steel, bílá Moon a červená Velvet. Oproti evropskému trhu v nabídce chybí populární modrá Race, netradiční zlatá Bronx a další dva odstíny stříbrné.
Jinak je ale vše stejné. Pod kapotou najdeme 2.0 TSI Evo s výkonem 195 kW (265 k) a točivým momentem 400 Nm ve spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG a pohonem všech kol. S hodnotou zrychlení z 0 na 100 za 6,4 sekundy a maximální rychlostí 231 km/h se stane nejrychlejší škodovkou na indickém trhu.
Někdo by mohl namítnout, že 50 objednávek není mnoho, nebo že objednávky neznamenají prodej. Záloha ovšem činila tři sta tisíc indických rupijí, což odpovídá částce přibližně 67 tisíc korun. Prodejní cena navíc ještě ani nebyla oznámena, spekuluje se však nad Rs 65 lakh, což je v přepočtu přibližně 1,5 milionu korun, tedy částka odpovídající evropské ceně.
V Indii se ale kodiaq může ještě prodražit, jelikož vozy vyráběné v zahraničí a následně importované v již finální podobě (CBU) jsou na tamním trhu dražší než vozy vyráběné přímo v Indii. Potvrzuje to základní cena modelu Kodiaq na tamním trhu, která je přibližně o 150 tisíc nižší než cena kodiaqu u nás.
Kromě vrcholného RS jsou totiž všechny ostatní verze kodiaqu pro indický trh transportovány v podobě dílů (CKD) a následně skládány ve městě Čhatrapati Sambhádžínagar (do roku 2021 Aurangábád).
Pod kapotou najdeme vždy zmíněný zážehový čtyřválec 2.0 TSI, mild-hybridní ani plug-in hybridní 1.5 TSI v tamním konfigurátoru nenajdeme, stejně jako v Evropě oblíbené 2.0 TDI.
Znamená to ale, že indický kodiaq je s odpovídající motorizací téměř o třetinu levnější než srovnatelný Kodiaq Selection 2.0 TSI u nás. Karoq už na tamním trhu skončil, a tak je kodiaq jediným modelem, který máme také na domácím trhu. Tedy alespoň do doby, než se na evropský trh dostane maličký kylaq.
Zdroje: Škoda Auto India, Cars24.com