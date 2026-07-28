Škoda navrhla trofej pro Pogačara, pětinásobného vítěze Tour de France
Fenomenální Slovinec Tadej Pogačar si dojel pro pátý celkový triumf a na pódiu zvedl nad hlavu cenu, která má jako již tradičně hluboké české kořeny. Trofej z čistého křišťálu je výsledkem spolupráce designérů automobilky Škoda a mistrů sklářů z novoborského Lasvitu. Ta letošní připomíná důležité české varhany.
Stotřináctý ročník Tour de France vyvrcholil v neděli 26. července na pařížské třídě Champs-Élysées. Celkovým šampionem se popáté v kariéře stal Slovinec Tadej Pogačar, který nad hlavu zvedl pětikilový pohár z čistého křišťálu. Výroba ocenění probíhala tradičně v severočeské Lindavě podle návrhu studia Škoda Design. Pro letošní ročník se hlavní inspirací pro výbrus skla staly křišťálové prvky nových varhan určených pro pražskou katedrálu svatého Víta.
Prestižní trofeje se v dílnách sklářské huti Ajeto, jež spadá pod skupinu Lasvit, vyrábějí bez přerušení už patnáct let. Přestože základní šedesáticentimetrová silueta zůstává neměnná, povrchové zpracování se každý rok zásadně liší. Výroba vyžaduje desítky hodin práce těch nejlepších mistrů sklářů. Sklo se nejprve musí precizně vyfouknout do dřevěné formy. Poté následuje ruční broušení.
Autoři ze Škoda Design v čele s Peterem Olahem tentokrát zapracovali prvky svého nového estetického jazyka Modern Solid a tvarosloví přejali právě ze svatovítských varhan. Přenést charakteristický brus z hranatých varhanních komponentů na plynule zakřivené skleněné tělo poháru představovalo pro severočeské skláře mimořádnou technickou výzvu. Klíčové bylo zachovat správný lom světla i celkový vizuální efekt, což si vyžádalo měsíce testování.
Příprava celé série začala přibližně půl roku před startem pelotonu. Skláři museli nejprve vyhotovit řadu prototypů a zkušebních vzorků. Pro letošní závod vzniklo celkem sedm trofejí – tři čiré určené pro celkového vítěze a další oceněné kategorie a čtyři v zeleném odstínu Emerald Green, který byl vytvořen speciálně pro mladoboleslavskou automobilku. Zelený pohár získal Dán Mads Pedersen jakožto nejlepší jezdec bodovací soutěže, přičemž mu jej na pódiu předal předseda představenstva Škoda Auto Klaus Zellmer.
Česká automobilka, jejíž historie začala v roce 1895 právě výrobou jízdních kol, zastává roli oficiálního hlavního partnera Tour de France od roku 2004 a stávající kontrakt jí tuto pozici garantuje minimálně do roku 2028. Vedle samotných trofejí zajišťuje organizátorům i kompletní mobilní zázemí.
Během letošního ročníku flotila čítala 225 elektrifikovaných vozů, přičemž pozici takzvaného červeného vozu, ze kterého na průběh etap dohlíží ředitel závodu Christian Prudhomme, plnila nová plně elektrická vlajková loď Škoda Peaq společně s modelem Superb iV.
Zdroje: Ajeto, Czechdesign, Lasvit, Škoda Auto, Tour de France