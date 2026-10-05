Škoda Octavia konečně dostala full-hybrid. Dost se jí ale zmenšil kufr
Škoda rozšiřuje nabídku octavie o pohon, který v její nabídce dosud chyběl. Nový full-hybrid kombinuje benzinový motor 1.5 TSI se dvěma elektromotory, nepotřebuje externí nabíjení a umí krátké úseky zvládnout pouze na elektřinu. Vedle výhod ale přináší i jeden citelný kompromis: menší kufr.
Octavia už během své současné generace vyzkoušela několik forem elektrifikace. V roce 2020 se stala prvním modelem Škody s mild-hybridní technikou e-TEC a zároveň druhým plug-in hybridem značky po Superbu iV. Klasický full-hybrid, tedy vůz schopný samostatné elektrické jízdy bez nutnosti nabíjení ze zásuvky, však Škoda dosud nenabízela.
To se nyní mění. Nový pohon dostanou obě karosářské verze octavie, tedy liftback i kombi, a k dispozici bude ve výbavových stupních Selection a Sportline. Na výběr jsou dvě varianty se systémovým výkonem 100 a 125 kW.
Proti mild-hybridu je rozdíl zásadní. U motoru e-TEC elektromotor spalovacímu motoru především pomáhá a vůz sám nepohání. Full hybrid má naopak trakční elektromotor, který může převzít pohon předních kol úplně. Na rozdíl od plug-in hybridu ale nepotřebuje velkou baterii ani nabíjecí kabel. Energii si průběžně doplňuje rekuperací a podle potřeby také pomocí spalovacího motoru.
Dva elektromotory a tři způsoby jízdy
Základem soustavy je zážehový čtyřválec 1.5 TSI evo2 doplněný dvěma elektromotory, jednostupňovou automatickou převodovkou a automatickou spojkou. Ta dovoluje spalovací motor mechanicky připojit k předním kolům.
Menší elektromotor pracuje především jako generátor a zároveň startuje benzinový agregát. Větší trakční elektromotor pohání přední kola a při zpomalování získává energii zpět do baterie. Když samotná rekuperace nestačí, systém zapojí také klasické mechanické brzdy.
Vůz automaticky střídá tři režimy, přičemž řidič se o jejich volbu nemusí starat. Při čistě elektrické jízdě pohání octavii pouze trakční elektromotor energií z baterie. Bez spuštění benzinového motoru zvládne přibližně dva kilometry.
V sériovém hybridním režimu spalovací motor není přímo spojen s koly. Pohání generátor, který vyrábí elektřinu pro trakční elektromotor. Škoda uvádí, že systém tento způsob využívá především do zhruba 60 km/h, při poklesu stavu nabití baterie pod stanovenou úroveň nebo ve chvíli, kdy řidič požaduje výraznější zrychlení.
Při ustálené jízdě nad přibližně 60 km/h přichází ke slovu paralelní režim. Spojka tehdy propojí spalovací motor s předními koly přes pevný převodový poměr, protože přímý mechanický přenos je za těchto podmínek účinnější. Elektromotor může benzinovému motoru podle potřeby pomáhat.
Baterie má 1,6 kWh, ale stačí to
Výkonově slabší provedení má systémový výkon 100 kW a jeho spalovací motor dává maximálně 96 kW. Silnější varianta nabízí 125 kW, přičemž samotné 1.5 TSI poskytuje 110 kW. Oba elektromotory jsou u obou verzí stejné a shodná je rovněž elektronicky omezená nejvyšší rychlost 180 km/h.
Trakční baterie uložená pod zadními sedadly má celkovou kapacitu 1,6 kWh. Elektronika ji při provozu udržuje mezi čtyřiceti a devadesáti procenty nabití. Palivová nádrž pojme čtyřicet litrů.
Malá baterie sice nepotřebuje externí nabíjení, hybridní technika si ale vyžádala poměrně citelnou daň v zavazadlovém prostoru. Liftback nabízí 460 litrů, po sklopení zadních sedadel 1400 litrů. Kombi má 485, respektive 1540 litrů.
Pro srovnání, běžná octavia se spalovacím motorem pojme 600 litrů a po sklopení sedadel 1555 litrů, Octavia Combi 640 a 1700 litrů. Full hybrid tak přichází podle karoserie o 140 až 155 litrů v základním uspořádání a o 155 až 160 litrů po sklopení sedadel.
Objednávky během října, první auta v prosinci
Full-hybrid bude dostupný ve stupních Selection a Sportline. Proti verzím poháněným pouze spalovacím motorem dostane v základní výbavě navíc 13palcový infotainment, 10palcový Virtual Cockpit a označení Hybrid na víku zavazadelníku. Objednávky se mají spustit během října a první vozy se k zákazníkům dostanou v prosinci 2026.
Škoda zatím nezveřejnila ceny ani hodnoty kombinované spotřeby a emisí CO2. Chybí rovněž údaje o zrychlení a systémovém točivém momentu. Právě spotřeba přitom ukáže, jak velký praktický přínos nový full hybrid nabídne proti dnešnímu mild-hybridnímu e-TEC.
Přibližně dvoukilometrový čistě elektrický dojezd se může zdát jako nepatrný. Nejde přitom ale o obdobu dojezdu elektromobilu nebo plug-in hybridu. Smyslem full-hybridu totiž není ujet dlouhou vzdálenost v jednom elektrickém úseku. Systém může spalovací motor opakovaně vypínat při rozjezdech, popojíždění nebo nízkém zatížení a energii průběžně získávat zpět při zpomalování. Dva kilometry tedy popisují zhruba nejdelší souvislou jízdu bez spuštění spalovacího motoru, nikoli celkový podíl kilometrů, které může octavia během cesty absolvovat na elektřinu.
Zdroj: Škoda