Škoda Peaq je nejbezpečnějším autem při nárazu. V něčem ji však porazili Číňani
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Organizace Euro NCAP letos zásadně změnila způsob, jakým hodnotí nové vozy. Tím nejbezpečnějším v klíčovém segmentu ochrana posádky při nárazu se stala nová elektrická vlajková loď Škoda Peaq.
Škoda právě posílá do autosalonů po celé Evropě svou vlajkovou loď Peaq. Největší a nejdražší elektromobil Škodovky bude bojovat o pozornost v docela nabitém segmentu, nově má ale marketing trochu usnadněn. Po poslední várce nárazových testů organizace Euro NCAP se totiž právě peaq stal nejlépe hodnoceným vozem za celý letošní rok v kategorii ochrana proti nárazu.
Škoda Peaq stanovila nový rekord v oblasti pasivní bezpečnosti podle přísnější metodiky Euro NCAP zavedené v roce 2026. Organizace od letošního roku hodnotí vozy podle nového čtyřstupňového systému rozděleného na bezpečnou jízdu, předcházení nehodám, ochranu při nárazu a ponárazovou bezpečnost.
V třetím pilíři, který posuzuje samotnou ochranu posádky i zranitelných účastníků provozu při střetu, dosáhl peaq skóre 94 procent, což je dosud nejlepší výsledek ze všech vozů testovaných podle aktuálních pravidel, podpořený plným bodovým ziskem u čelních i bočních nárazů včetně nárazu na sloup.
Procentuální výsledky z roku 2026 nelze přímo srovnávat s vozy hodnocenými podle předchozího standardu do roku 2025. Starší metodika totiž rozdělovala body do jiných kategorií (ochrana dospělých, dětí, chodců a asistenční systémy) a nepracovala s novými scénáři ani s odlišnou váhou jednotlivých disciplín.
V oblastech aktivní bezpečnosti a asistenčních systémů už ovšem peaq několik konkurentů překonalo. V kategorii bezpečné jízdy, kde peaq dosáhl 65 procent například kvůli absenci detekce přítomnosti dítěte ve voze, si nejlépe vedl Mercedes-Benz GLE se 74 procenty, těsně následovaný BMW X5 (71 procent) a čínským SUV GWM Ora 5 (70 procent).
Ještě výraznější náskok němečtí rivalové zaznamenali v předcházení nehodám, kde peaq získal 78 procent. Mercedes-Benz GLE zde dosáhl 87 procent, BMW X5 85 procent a lépe si vedlo i menší elektrické SUV Lepas L4 (84 procent). V sekci ponárazové bezpečnosti mladoboleslavská novinka dosáhla velmi slušných 92 procent, čímž se vyrovnala Mercedesu GLE i BMW X5, a o tři procentní body zaostala pouze za dvojicí sesterských modelů Lepas L6 a L8 PHEV (oba 95 procent).
Z jedenácti nově testovaných aut získalo deset plných pět hvězd, pouze nový Nissan Leaf skončil se čtyřmi hvězdami (59 % za bezpečnou jízdu, 58 % za předcházení nehodám a 78 % za ochranu při nárazu). Doplatil hlavně na absenci standardních předních rohových radarů a chybějící středový airbag ve standardní výbavě. Na druhou stranu dostal plný počet bodů za fyzické ovladače a vstřícnost asistenta jízdy v pruzích k řidiči. V rámci nového pilíře bezpečná jízda Euro NCAP nově boduje i přehlednost ovládání a přítomnost fyzických ovladačů a plný počet zde získal i peaq.
Hned pět z jedenácti zveřejněných výsledků patří čínským automobilkám a všechny získaly pět hvězd. Kromě značky GWM (modely ora 5 a H7) se představila nová značka Lepas z koncernu Chery (modely L4, L6 a L8 PHEV, přičemž L6 a L8 ovládly ponárazovou bezpečnost s 95 %). A také prémiová značka Denza spadající pod BYD, jejíž model BAO 5 byl ale hodnocený na základě australských testů ANCAP z roku 2025, podle NCAP proto, že v Austrálii byl uveden jako první.
Euro NCAP v rámci metodiky 2026 zařadilo také rozsáhlé reálné silniční testy asistentů rychlosti. BMW X5 v nich správně rozpoznalo místní rychlostní limit v 91 % případů (což pokrylo 97 % ujeté vzdálenosti) a komisaři vyzdvihli, že jeho systémy fungují spolehlivě a bez otravných planých poplachů. Stále to ale znamená, že i nejlepší auto se v 9 % případů stále mýlí. Peaq během testovací jízdy dlouhé přibližně 2000 kilometrů rozpoznal systém správný rychlostní limit v 87 % případů.
Výbornými výsledky v nárazových zkouškách Škoda navazuje na své menší elektromobily postavené na stejné koncernové platformě MEB, modely enyaq a elroq. Oba si v minulosti z testů Euro NCAP odvezly plný pětihvězdičkový zisk, i když ještě podle starší metodiky platné do roku 2025. Enyaq při hodnocení v roce 2021 zazářil v ochraně dospělých cestujících (94 procent) a dětí (89 procent), tehdy patřil k vůbec nejbezpečnějším vozům ve své třídě. Stejně suverénně si vedl i elroq, který si vedle pěti hvězd připsal 90 procent za ochranu dospělých a 87 procent za ochranu dětské posádky.
Zdroj: Euro NCAP, zdroj foto a video: Euro NCAP a Škoda