Škoda Peaq ukazuje interiér. Sedmimístná vlajková loď dostane nezvykle uložený displej
Kabina elektrické vlajkové lodi Škody bude kombinovat horizontální architekturu, digitální přístrojový štít a velký centrální displej. Chybět nemají ani fyzické ovladače a praktické materiály.
Už se to blíží. Premiéra prvního sedmimístného elektromobilu a zároveň vlajkové lodi bateriové rodiny se uskuteční už 23. června. Po prvních skicách plně odhaleného vozu nám automobilka podává ochutnávku podoby interiéru, včetně použitých materiálů.
Škoda nám minulý týden poskytla nákresy vozu, a nakonec byla prozrazena i jeho finální podoba bez maskovacího polepu. Jedinou záhadou zůstává interiér, jehož sériovou podobu se zatím povedlo utajit.
Nyní na něj dostáváme první pohled, opět pomocí skic. Podle vzoru konceptu Vision 7S, z něhož peaq ve velkém čerpá, přináší čistou a horizontálně orientovanou architekturu, kde hlavní roli přebírají obrazovky. Za volantem se nachází tradiční přístrojový štít a vedle něj poprvé vertikálně orientovaný infotainment.
Pod ním jsou vidět dělená dvířka, pravděpodobně do úložného prostoru, a za nimi trojice fyzických ovladačů. Podoba je sice nápaditá, ale je škoda, že peaq nepřevezme programovatelné kulaté ovladače ze superbu a kodiaqu. Automobilka ale poznamenává, že nová podoba přinese intuitivní ovládání klimatizace, audia a dalších prvků, takže funkčnost by měla být podobná. Nechybí ani držáky na kelímky či plochy s indukčním nabíjením. Nastavitelná loketní opěrka dělá ovládání multimediálního zařízení pohodlnějším.
Škoda v peaqu prezentuje nové standardy postavené na rozsáhlých textilních plochách. Na pohled přívětivé materiály jsou odolné vůči každodennímu používání a snadno se čistí. Praktickou stránku podpoří velké množství Simply Clever prvků.
Zdroj: Škoda I VIdeo: Škoda