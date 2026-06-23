Škoda Peaq už odhalila i české ceny. Je levnější než konkurence, ale i nejdražší škodovka
Vlajková loď Škodovky na český trh přijíždí s elektrickým pohonem, až třemi řadami sedadel a také nižší základní cenou, než se očekávalo. Naopak ale umí být i nejdražší škodou vůbec, zejména když vám nestačí jen prvky standardní výbavy.
Škoda Peaq si odbyla premiéru ve Švýcarsku jen před pár hodinami, ceníky v některých zemích se ukázaly téměř ihned. V Česku jsme si museli počkat, ale teď už je na webu škodovky spuštěný kompletní konfigurátor. Už tak víme, že Škoda dodržela podobný cenový rozestup jako mezi elroqem a enyaqem, což je pozitivní zpráva. Mnohé odhady totiž mluvily o cenách startujících až kolem 1,4 milionu korun.
Základní Škodu Peaq 60 ve výbavě Selection si můžete pořídit za 1.150.000 Kč. Pro srovnání, Škoda Enyaq 60 ve stejné výbavě je za 1.049.000 Kč a Elroq 60 Selection za 964.000 Kč. Elroq jako jediný z trojice nabídne také o stupeň nižší výbavu Essence za 882.000 Kč. A jen pro doplnění, Škoda Epiq 55 Selection je dnes za 869.000 Kč, tady jde ale rovnou o nejsilnější motorizaci z nabídky modelu.
Ve výbavě Selection má Škoda Peaq funkci V2L a V2H, 11kW palubní nabíječku, parkovací senzory vpředu i vzadu i parkovací kameru, elektrickou roletku v kufru, třízónovou automatickou klimatizaci, LED světlomety s přípravou na funkci Matrix (tedy funkci mají, ale spuštěná standardně není), 8 reproduktorů, 13,6“ multimediální systém s navigací, deštník ve dveřích řidiče, elektrické víko kufru, výhřev předních sedadel, Kessy, 19“ litá kola atd. Vybrat si zde můžete rovnou všechny tři dostupné motorizace.
Základní 60 má pohon zadních kol, elektromotor o výkonu 150 kW a baterii o kapacitě 63 kWh. Na stovku auto zrychlí za 8,4 sekundy a ujede až 458 km, do 80 % se dobije za 27 minut. Na 1.325.000 Kč začíná vyšší verze Peaq 90, která má vzadu elektromotor s 210 kW, zrychlení na stovku za 7,1 sekundy, baterii o kapacitě 91 kWh a dojezd až 646 kilometrů. Vrcholem je Peaq 90x s pohonem všech kol, výkonem 220 kW a stejnou baterií, zrychlení je zde za 6,7 sekundy a dojezd až 612 km. Čtyřkolka startuje na ceně 1.395.000 Kč.
V konfigurátoru je už také výbava Sportline, která ve verzi 90 startuje na 1.450.000 Kč, čtyřkolka je za 1.520.000 Kč, ve verzi 60 pořídit nejde. Sportline se krom lehkých změn na karoserii odlišuje hlavně jiným interiérem – černým čalouněním s bílým prošíváním a sedačkami s integrovanými hlavovými opěrkami. Má už ale také aktivovanou funkci Matrix, digitální klíč v mobilu, elektrické přídavné topení či prosvětlenou přední masku.
Současným vrcholem je Peaq Exclusive Selection, startující na 1.525.000 Kč ve verzi 90 a 1.595.000 Kč se čtyřkolkou. Zde už je ve standardu head-up displej s rozšířenou realitou, držák na tablet, panoramatický kamerový systém, variabilní podlaha kufru, ambientní LED osvětlení, Matrix světlomety, audiosystém Sonos, rozkládací stolek ve středovém tunelu, elektricky nastavitelné bederní opěrky v předních sedadlech, automatické parkování, digitální klíč v mobilním telefonu, výhřev i zadních sedadel, elektrické přídavné topení či tepelné čerpadlo.
Stále ale zůstává prostor pro příplatky a třeba třetí řada sedadel je ve všech variantách Peaqu dostupná jen za příplatek 23.000 Kč. Za 24.000 Kč je možné mít sklopné tažné zařízení – Peaq 90x utáhne až 2 tuny, Peaq 60 a 90 stále slušných 1,8 tuny. Naklikat si tak můžete vůbec nejdražší novou škodovku. Po chvilce hraní si s konfigurátorem jsme Peaq 90x Sportline dostali až na 1.788.000 Kč.
Pro srovnání, nejbližší konkurencí budou pro Peaq Korejci. Kia EV9 u nás startuje s baterií o kapacitě 76,1 kWh a pohonem zadních kol na 1.499.980 Kč, s 99,8 kWh baterií je minimálně za 1.649.980 Kč. Příbuzný Hyundai Ioniq 9 u nás začíná na 1.764.900 Kč, což už ale rovnou zahrnuje baterii o kapacitě 110 kWh, pohon je stále jen na zadek. Podobný je také Xpeng G9 RWD Standard Range startující u nás na 1.469.900 Kč, za což poskytne baterii o kapacitě 79 kWh a pohon zadních kol s výkonem 258 kW. S větší baterií o kapacitě 93,1 kWh je už za 1.569.900 Kč.
|Základní technické údaje Škody Peaq
|Peaq 60
|Peaq 90
|Peaq 90x
|Motor a pohon
|Typ motoru
|-
|synchronní s permanentními magnety
|zadní synchronní / přední asynchronní
|Pohon
|-
|pohon zadních kol
|pohon všech kol
|Maximální výkon
|kW
|150
|210
|220
|Kapacita baterie celková
|kWh
|63
|91
|Kapacita baterie využitelná
|kWh
|59
|86
|Typ baterie
|-
|NMC
|Provozní vlastnosti
|Maximální rychlost
|km/h
|160
|180
|Zrychlení 0–100 km/h
|s
|8.4
|7.1
|6.7
|Spotřeba kombinovaná WLTP
|kWh/100 km
|15.0
|15.2
|16.0
|Dojezd WLTP
|km
|453
|638
|605
|AC nabíjení výkon
|kW
|11
|DC nabíjení výkon
|kW
|160
|199
|Vnější průměr zatáčení
|m
|9.9
|11.4
|Rozměry a objemy
|Délka x šířka x výška
|mm
|4874 x 1867 x 1664
|Rozvor
|mm
|2965
|Světlá výška
|mm
|184
|Objem zavazadelníku za 3 řadou
|l
|299
|Objem zavazadelníku se sklopenou 3 řadou
|l
|935
|Objem zavazadelníku maximální
|l
|2150
|Objem zavazadelníku vpředu
|l
|37
|Hmotnosti a zatížení
|Pohotovostní hmotnost minimální
|kg
|2125
|2309
|2382
|Pohotovostní hmotnost maximální
|kg
|2253
|2432
|2504
|Užitečné zatížení minimální
|kg
|479
|473
|387
|Užitečné zatížení maximální
|kg
|607
|596
|509
|Celková hmotnost základní
|kg
|2657
|2830
|2816
|Maximální hmotnost přívěsu brzděného
|kg
|1800
|2000
Zdroj: Škoda, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: Škoda