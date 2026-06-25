Škoda Peaq vs. konkurence v Česku: Oproti Korejcům je levná, sama o sobě už moc ne
Nový sedmimístný elektromobil Škody už má kompletní český ceník. Proti korejským soupeřům sází na nižší cenu a dlouhý dojezd. Na výbavě ale snaha šetřit není patrná.
Po dlouhém čekání je Škoda Peaq konečně představena a známe i české ceny díky vydanému kompletnímu ceníku. Ten výrazně zeštíhlel díky už tak bohatým konfiguracím, k nimž lze přidat další výbavu sdruženou do tematických balíčků. Nyní máme také možnost porovnat jej s nejbližšími konkurenty.
Škoda Peaq začíná na částce 1.150.000 Kč se 150kW elektromotorem umístěným na zadní nápravě a 63kWh baterií, na kterou ujede 391 až 453 km.
Základní výbava je opravdu široká. Už standardně zahrnuje 19palcová litá kola, nápis Škoda na sloupku D v odstínu Dark Chrome, výsuvné kliky dveří nebo interiér Loft s kombinací látky a umělé kůže. Nechybí ambientní LED osvětlení, osvětlení prostoru pro nohy vpředu i vzadu, třízónová klimatizace Climatronic, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný kožený volant, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s funkcí virtuálního pedálu, akustická skla nebo zatmavená zadní okna Sunset.
Praktickou stránku doplňuje bezklíčové zamykání a startování s alarmem, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, virtuální kokpit s úhlopříčkou 10 palců, 13,6palcová navigace s bluetooth, SmartLinkem, webovým rádiem, osmi reproduktory a hlasovým ovládáním přes digitální asistentku Laura. Standardem jsou také USB-C konektory vpředu i vzadu, 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru, přední zavazadlový prostor o objemu 37 litrů, variabilní podlaha kufru, sklápění zadních sedadel ze zavazadlového prostoru, deštník ve dveřích řidiče nebo funkce V2L a V2H pro externí napájení.
Z bezpečnostní výbavy lze zmínit Matrix LED přední světlomety (funkce matrix je však na vyžádání), LED zadní svítilny s animovaným ukazatelem směru, zadní kameru, přední a zadní parkovací senzory, prediktivní tempomat, Front Assist s asistencí při průjezdu křižovatkou, Lane Assist, hlídání mrtvého úhlu Side Assist včetně asistenta vyparkování, proaktivní ochranu cestujících, rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti, sledování únavy a rozptýlení řidiče nebo deset airbagů.
Prostřední verze má už 210 kW a také větší 91kWh baterii, na kterou ujede 551 až 638 km. Začíná na 1.325.000 Kč, ale lze si připlatit na 1.395.000 Kč za pohon všech kol s vyšším výkonem o 10 kW.
Vzhledem k tomu, že peaq je sedmimístným elektromobilem, přímá konkurence přichází hlavně z Jižní Koreje. Tady se také ukazuje, jak vstřícně automobilka nastavila cenovku, a to i v případě prostředního modelu, který jsme si vzhledem k větší baterii pro srovnání vybrali. Zatímco tento peaq začíná na 1.325.000 Kč, za Kiu EV9 zaplatíte 1.749.980 Kč (1.649.980 Kč s bonusy).
|Škoda Peaq: Srovnání konkurenty
|Škoda Peaq 90 210 kW
|Kia EV9 Air 99,8 kWh
|Hyundai Ioniq 9 Power 110 kWh 4x2
|Motorizace
|synchronní elektromotor s permanentními magnety
|Výkon [kW]
|210
|150
|160
|Točivý moment [Nm]
|x
|350
|350
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|7,1
|9,4
|9,4
|Maximální rychlost [km/h]
|180
|185
|190
|Celková kapacita baterie [kWh]
|91
|99,8
|110,3
|Spotřeba paliva [kWh/100 km]
|15,2 – 17,7
|20,2
|19,9
|Dojezd [km]
|551-638
|563
|620
|Nabíjení AC/DC
|11/199
|11/350
|11/233
|Doba nabíjení AC/DC
|9 hodin/28 min*
|9 h 5 min/24 min*
|7 h 50 min/ 24 min*
|Provozní hmotnost [kg]
|2334–2449
|2492
|2687
|Hmotnost přívěsu brzd./nebrzd. [kg]
|1800/750
|900/450
|1600/750
|Poháněná kola
|Zadní
|Zadní
|Zadní
|Vnější rozměry [mm]
|4874/1867/1664
|5015/1980/1780
|5060/1980/1790
|Rozvor [mm]
|2965
|3100
|3130
|Zavazadlový prostor [l]
|299/935/2150
|308/-/2318
|338/908/2419
|Cena [Kč]
|1.325.000
1.749.980
(1.649.980 s bonusy)
1.764.990
|* AC (0-100 %)/DC (10-80 %)
Z technického hlediska má prostřední EV9 výhodu ve větší 99,8kWh baterii, na níž ujede 563 km, tedy prakticky stejně jako peaq. Má ale výrazně menší výkon, pouhých 150 kW, přitom je o přibližně 140 kg těžší.
Linie Earth stojí na 19palcových kolech, samozřejmostí jsou LED světlomety s automatickým dálkovým režimem a výběr ze sedmi laků, z nichž u pěti je možnost matného provedení. Dále tu máme přední a zadní parkovací senzory s kamerou a automatické udržování světlé výšky.
Interiér temperuje třízónová klimatizace, zatímco posádku baví 12,3palcový infotainment s navigací. Do vozu lze vstoupit pomocí digitálního klíče, řidičské profily chrání čtečka otisků prstů. Přední sedadla jsou vyhřívaná a na rozdíl od peaqu také ventilovaná. Od druhé úrovně si můžete vybrat mezi tmavým a světlejším interiérem z veganské kůže.
Druhým konkurentem je Hyundai Ioniq 9, který ve všech verzích nabízí jednotně 110kWh baterii s dojezdem 600 až 620 km. Tady záleží na posouzení, zda je peaqu blíže verze s pohonem zadních kol o výkonu 160 kW, nebo 226kW čtyřkolka, která je o linii výše. V prvním případě zaplatíte 1.764.990 Kč, ve druhém pak 2.054.990 Kč.
Hyundai Ioniq 9 má stejně jako oba soupeři 19palcová kola, LED techniku světel a tónovaná zadní okna, přičemž přední a čelní sklo jsou vrstvené pro lepší akustický komfort. Karoserii dále zdobí střešní ližiny, zapuštěné kliky dveří a elektricky ovládané víko kufru.
Interiér zaujme látkovým čalouněním, 12,3palcovým digitálním štítem a stejně velkým multimediálním zařízením s navigací, dvouzónovou klimatizací s výdechy pro zadní sedadla, vyhřívanými předními sedadly a volantem, přičemž řidičovo sedadlo je elektricky nastavitelné. Jízdu řidiči usnadňuje adaptivní tempomat s asistentem jízdy po dálnici, který přibrzďuje do zatáčky, přední i zadní parkovací senzory a efektivitu během jízdy obstarává tepelné čerpadlo. Před jízdou lze předehřát baterii. Ioniq 9 se startuje tlačítkem a nabízí možnost napájení externího zařízení.
Vzhledem k tomu, že jde s Kiou o příbuzná auta, odpovídá tomu i cena této verze 1.764.990 Kč. Ioniq 6 a EV9 samozřejmě nejsou jediní konkurenti na českém trhu, srovnání s čínskými modely se ale budeme věnovat někdy příště.
Zdroj: Hyundai, Kia, Škoda I Video: Škoda