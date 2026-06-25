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Škoda Peaq vs. konkurence v Česku: Oproti Korejcům je levná, sama o sobě už moc ne

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: auto.cz

Škoda Peaq
Škoda Peaq
Škoda Peaq
Škoda Peaq
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Mario Rychtera
Mario Rychtera
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Nový sedmimístný elektromobil Škody už má kompletní český ceník. Proti korejským soupeřům sází na nižší cenu a dlouhý dojezd. Na výbavě ale snaha šetřit není patrná.

Po dlouhém čekání je Škoda Peaq konečně představena a známe i české ceny díky vydanému kompletnímu ceníku. Ten výrazně zeštíhlel díky už tak bohatým konfiguracím, k nimž lze přidat další výbavu sdruženou do tematických balíčků. Nyní máme také možnost porovnat jej s nejbližšími konkurenty.

Škoda Peaq začíná na částce 1.150.000 Kč se 150kW elektromotorem umístěným na zadní nápravě a 63kWh baterií, na kterou ujede 391 až 453 km.

Základní výbava je opravdu široká. Už standardně zahrnuje 19palcová litá kola, nápis Škoda na sloupku D v odstínu Dark Chrome, výsuvné kliky dveří nebo interiér Loft s kombinací látky a umělé kůže. Nechybí ambientní LED osvětlení, osvětlení prostoru pro nohy vpředu i vzadu, třízónová klimatizace Climatronic, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný kožený volant, elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru s funkcí virtuálního pedálu, akustická skla nebo zatmavená zadní okna Sunset.

Praktickou stránku doplňuje bezklíčové zamykání a startování s alarmem, elektricky nastavitelná, sklopná a vyhřívaná vnější zrcátka, virtuální kokpit s úhlopříčkou 10 palců, 13,6palcová navigace s bluetooth, SmartLinkem, webovým rádiem, osmi reproduktory a hlasovým ovládáním přes digitální asistentku Laura. Standardem jsou také USB-C konektory vpředu i vzadu, 12V zásuvka v zavazadlovém prostoru, přední zavazadlový prostor o objemu 37 litrů, variabilní podlaha kufru, sklápění zadních sedadel ze zavazadlového prostoru, deštník ve dveřích řidiče nebo funkce V2L a V2H pro externí napájení.

Z bezpečnostní výbavy lze zmínit Matrix LED přední světlomety (funkce matrix je však na vyžádání), LED zadní svítilny s animovaným ukazatelem směru, zadní kameru, přední a zadní parkovací senzory, prediktivní tempomat, Front Assist s asistencí při průjezdu křižovatkou, Lane Assist, hlídání mrtvého úhlu Side Assist včetně asistenta vyparkování, proaktivní ochranu cestujících, rozpoznávání dopravních značek s hlídáním rychlosti, sledování únavy a rozptýlení řidiče nebo deset airbagů.

Prostřední verze má už 210 kW a také větší 91kWh baterii, na kterou ujede 551 až 638 km. Začíná na 1.325.000 Kč, ale lze si připlatit na 1.395.000 Kč za pohon všech kol s vyšším výkonem o 10 kW.

Vzhledem k tomu, že peaq je sedmimístným elektromobilem, přímá konkurence přichází hlavně z Jižní Koreje. Tady se také ukazuje, jak vstřícně automobilka nastavila cenovku, a to i v případě prostředního modelu, který jsme si vzhledem k větší baterii pro srovnání vybrali. Zatímco tento peaq začíná na 1.325.000 Kč, za Kiu EV9 zaplatíte 1.749.980 Kč (1.649.980 Kč s bonusy).

Škoda Peaq: Srovnání konkurenty
 Škoda Peaq 90 210 kWKia EV9 Air 99,8 kWhHyundai Ioniq 9 Power 110 kWh 4x2
Motorizacesynchronní elektromotor s permanentními magnety
Výkon [kW]210150160
Točivý moment [Nm]x350350
Zrychlení 0-100 km/h [s]7,19,49,4
Maximální rychlost [km/h]180185190
Celková kapacita baterie [kWh]9199,8110,3
Spotřeba paliva [kWh/100 km]15,2 – 17,7 20,219,9
Dojezd [km]551-638 563620
Nabíjení AC/DC11/19911/35011/233
Doba nabíjení AC/DC9 hodin/28 min*9 h 5 min/24 min*7 h 50 min/ 24 min*
Provozní hmotnost [kg]2334–244924922687
Hmotnost přívěsu brzd./nebrzd. [kg]1800/750900/4501600/750
Poháněná kolaZadníZadníZadní
Vnější rozměry [mm]4874/1867/16645015/1980/17805060/1980/1790
Rozvor [mm]296531003130
Zavazadlový prostor [l]299/935/2150308/-/2318338/908/2419
Cena [Kč]1.325.000

1.749.980 

(1.649.980 s bonusy)

1.764.990 

* AC (0-100 %)/DC (10-80 %)

Z technického hlediska má prostřední EV9 výhodu ve větší 99,8kWh baterii, na níž ujede 563 km, tedy prakticky stejně jako peaq. Má ale výrazně menší výkon, pouhých 150 kW, přitom je o přibližně 140 kg těžší.

Linie Earth stojí na 19palcových kolech, samozřejmostí jsou LED světlomety s automatickým dálkovým režimem a výběr ze sedmi laků, z nichž u pěti je možnost matného provedení. Dále tu máme přední a zadní parkovací senzory s kamerou a automatické udržování světlé výšky.

Interiér temperuje třízónová klimatizace, zatímco posádku baví 12,3palcový infotainment s navigací. Do vozu lze vstoupit pomocí digitálního klíče, řidičské profily chrání čtečka otisků prstů. Přední sedadla jsou vyhřívaná a na rozdíl od peaqu také ventilovaná. Od druhé úrovně si můžete vybrat mezi tmavým a světlejším interiérem z veganské kůže. 

Druhým konkurentem je Hyundai Ioniq 9, který ve všech verzích nabízí jednotně 110kWh baterii s dojezdem 600 až 620 km. Tady záleží na posouzení, zda je peaqu blíže verze s pohonem zadních kol o výkonu 160 kW, nebo 226kW čtyřkolka, která je o linii výše. V prvním případě zaplatíte 1.764.990 Kč, ve druhém pak 2.054.990 Kč.

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Premiéra Škody Peaq v Ženevě • auto.cz/Marek Bednář

Hyundai Ioniq 9 má stejně jako oba soupeři 19palcová kola, LED techniku světel a tónovaná zadní okna, přičemž přední a čelní sklo jsou vrstvené pro lepší akustický komfort. Karoserii dále zdobí střešní ližiny, zapuštěné kliky dveří a elektricky ovládané víko kufru.

Interiér zaujme látkovým čalouněním, 12,3palcovým digitálním štítem a stejně velkým multimediálním zařízením s navigací, dvouzónovou klimatizací s výdechy pro zadní sedadla, vyhřívanými předními sedadly a volantem, přičemž řidičovo sedadlo je elektricky nastavitelné. Jízdu řidiči usnadňuje adaptivní tempomat s asistentem jízdy po dálnici, který přibrzďuje do zatáčky, přední i zadní parkovací senzory a efektivitu během jízdy obstarává tepelné čerpadlo. Před jízdou lze předehřát baterii. Ioniq 9 se startuje tlačítkem a nabízí možnost napájení externího zařízení.

Vzhledem k tomu, že jde s Kiou o příbuzná auta, odpovídá tomu i cena této verze 1.764.990 Kč. Ioniq 6 a EV9 samozřejmě nejsou jediní konkurenti na českém trhu, srovnání s čínskými modely se ale budeme věnovat někdy příště.

Zdroj: Hyundai, Kia, Škoda I Video: Škoda

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