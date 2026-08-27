Škoda plánuje výrobu elektromobilů v Indii, pohon na CNG a prodej většinového podílu Indům
Elektromobily dnes nejsou výsadou jen nejvyspělejších trhů, vrhají se do ní i země, kde byste to nečekali. Jako třeba Indie, kde už v prodejích elektromobilů jasně vládnou domácí značky. Jejich monopol se pokusí narušit škodovka s lokálně vyráběnými elektromobily.
Škoda je dnes jedna z mála evropských automobilek, které úspěšně prodávají v Indii. Česká značka dokonce dostala na starost celé působení koncernu Volkswagen v nejlidnatější zemi světa. Pro Indii se vyvíjí specifické lokální modely, prozatím jen se spalovacími motory. To se ale změní, Škoda totiž potvrdila, že se chystají první dva elektromobily přímo pro Indii.
Vedle importovaných elektrických modelů z Evropy se zde v roce 2028 objeví první dva lokálně produkované vozy. O těch není moc známo, ale jisté je, že jeden bude pětimístný a druhý sedmimístný. Podle indických médií se očekává využití platformy CMP (China Main Platform), kterou koncern Volkswagen vyvinul pro použití ve svých čínských modelech. V Indii se ale pravděpodobně využije upravená verze s kódovým označením IMP (India Main Platform).
Skupina hodlá využít stávající elektrickou architekturu a zároveň lokalizovat platformu, bateriový systém a klíčové komponenty. Vysoká míra lokalizace bude nezbytná k tomu, aby byly modely cenově konkurenceschopné na zdejším trhu s elektromobily, kterému vládnou levné vozy lokálních značek.
Ředitel Škoda Auto India Ashish Gupta v rozhovoru pro Autocar India potvrdil: „Velkoobjemové elektromobily přijdou ve chvíli, kdy proběhne lokalizace, a to je něco, na čem intenzivně pracujeme.“ Nezůstane jen u vozů s logy Škoda, pro místní trh se obvykle rovnou vyvíjí na stejném základě i modely VW.
Sedmimístné vozy jsou v Indii velmi populární a nejde jen o veliká SUV. Naopak mnohé sedmimístné vozy na tamním trhu nemají ani čtyři metry, jako třeba 3.985 mm dlouhý Renault Triber. Nová dvojice elektromobilů tedy může patřit k těm nejmenším z portfolia Škody. Lokální spalovací modely pro Indii, Kushaq a Kylaq, ostatně také patří mezi nejmenší SUV v globální nabídce značky. Vedle toho se ale v místní továrně vyrábí také 4,5 metru dlouhý sedan Slavia.
Nové elektromobily jsou součástí strategie India 3.0, v jejímž rámci se objeví také nové vozy s pohonem na CNG, včetně Škody Kylaq. Pohon na stlačený zemní plyn zažívá v Indii obrovský boom a je tam jednou z nejpopulárnějších a nejrychleji rostoucích alternativ ke klasickému benzinu a naftě. Indická vláda masivně investuje do plynové infrastruktury. V zemi fungují tisíce CNG stanic a jejich počet se má do roku 2030 rozšířit na více než 10.000.
Rozvoj koncernu Volkswagen v Indii má podpořit nový strategický partner. Podle indických médií je Škoda Auto Volkswagen India v závěrečné fázi jednání o alianci se skupinou JSW Group. Navrhovaná struktura pravděpodobně poskytne indickému konglomerátu většinový podíl v automobilce. JSW (Jindal Steel & Power) je obří indický konglomerát působící v oblastech ocelářství, energetiky, infrastruktury a chemie. Podle chystaného memoranda by JSW měla získat 51% většinový podíl v novém podniku, zatímco Škoda si ponechá 49 %.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: Škoda