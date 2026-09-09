Škoda připouští čistě elektrického nástupce fabie. Konkrétní model zatím nepotvrdila
Fabii čeká ve Škodě budoucnost patrně i po skončení spalovací éry. Šéf automobilky Klaus Zellmer připustil, že značka bude potřebovat její elektrickou obdobu. Zatím však jde pouze o strategickou úvahu bez oznámeného harmonogramu či techniky.
Škoda bude muset v budoucnu najít náhradu za své dostupné spalovací modely, počínaje zřejmě bateriově elektrickou verzí fabie. Zellmer to uvedl v rozhovoru pro britský Autocar.
Automobilka ovšem vývoj takového vozu oficiálně nepotvrdila. Neoznámila platformu, rozměry, pohon, místo výroby ani předpokládaný termín premiéry. Z Zellmerových slov zatím nelze vyvozovat ani to, že budoucí elektromobil skutečně ponese jméno Fabia.
První schod ke značce
Zellmer potřebu dostupného modelu vysvětlil jeho postavením v nabídce. Fabia má fungovat jako vstupní automobil, kterým značka oslovuje nové zákazníky.
„Je to jako schodiště: vstupujete na určité úrovni. Když první schod uděláte až příliš vysoký, nikdo se do domu nedostane,“ řekl Zellmer Autocaru. Právě proto podle něj bude Škoda muset najít plně elektrický model, který tuto roli převezme.
Fabia přitom zůstává důležitou součástí nabídky. Podle oficiálních statistik automobilky dodala Škoda v prvním pololetí letošního roku 61.900 exemplářů, což je meziročně o 2,5 procenta více. Fabia byla čtvrtým nejprodávanějším modelem značky za octavií, kodiaqem a kamiqem.
Spalovací modely až do roku 2034?
Na rozhodnutí o podobě nástupce má automobilka ještě čas. Fabia, kamiq a scala mají podle Zellmera zůstat na trhu do začátku třicátých let, možná až do roku 2034. Teprve poté by mohl přijít přirozený konec jejich spalovacích verzí.
Rok 2034 ale není oficiálně stanoveným termínem ukončení výroby. Jde o nejzazší možnost, kterou šéf automobilky v rozhovoru připustil. Skutečný životní cyklus jednotlivých modelů bude záviset také na poptávce, ekonomické smysluplnosti jejich další výroby a evropské legislativě.
Nejdříve přijde facelift
V kratším časovém horizontu čeká fabii modernizace. Jak jsme psali letos v květnu, hybrid je téměř jistý. Současná čtvrtá generace by podle dosavadních informací měla dostat upravený design, modernější palubní techniku a mild-hybridní pohon. Příchod omlazeného vozu se očekává nejdříve na konci roku 2027.
Facelift a případná elektrická nástupkyně tak představují dvě odlišné etapy. Modernizace má prodloužit život současné fabii se spalovacími motory, zatímco bateriový model by jednou mohl převzít její úlohu nejdostupnějšího vozu značky. Jeho konkrétní podoba však zatím zůstává otevřená.
Zdroje: Škoda, Carscoops, Autocar