Škoda se stahuje z čínského trhu. Nepomohly ani slevy, loni neprodala skoro nic
Škoda Auto se rozhodla ukončit prodej svých vozů v Číně. Chce se soustředit na trhy se slibnějším potenciálem, píše server E15.
Loni v Číně navzdory výrazným slevám udala jen 15 tisíc vozů, o patnáct procent méně než o rok dříve. V roce 2017 šlo o více než 300 tisíc vozů a automobilka si tehdy plánovala, že tam bude prodávat přes půl milionu. Ale tyto plány nevyšly.
„V kontextu dynamické transformace čínského trhu směrem k elektromobilitě dochází v zemi k výrazné změně tržního prostředí pro mezinárodní výrobce,“ říká mluvčí automobilky Ivana Povolná. Automobilka proto v analýze dospěla k závěru, že se bude raději soustředit na Indii a celkově na region ASEAN, tedy na jihovýchodní Asii.
„Ve spolupráci s regionálním partnerem budeme pokračovat v prodeji modelů značky Škoda na čínském trhu až do poloviny roku 2026,“ dodává Povolná s tím, že servis a poprodejní služby budou pokračovat podle čínských pravidel.
Postupné náznaky
O konci na čínském trhu se spekulovalo poslední tři roky. Velký náznak dala Škoda v únorové tiskové zprávě, ve které byla mapa výroby vozů značky po světě a Čína tam vůbec nebyla zmíněna. Už loni bylo oznámeno uzavření jednoho z výrobních závodů.
V samotné výroční zprávě za loňský rok, která byla zveřejněna v březnu, ale konec na čínském trhu zmíněn není, jen prognóza, že čínský trh zůstane zhruba na loňské úrovni. V sekci strategie ale není o Číně jakákoli zmínka, a se zemí se tak nepočítá jako s příležitostí k růstu.
Loňské prodeje ve výši 15 tisíc vozů nepůsobí na první pohled jako vyslovený propadák, jde ale o lokální výrobu a navíc o celou řadu modelů. Například Octavie Pro, což je pro Čínu prodloužená verze evropské Octavie, se loni prodalo 1112. V Evropě se podobné množství prodá každé dva dny. Tento model museli inženýři Škody prodloužit, připravit všechny díly a přístroje na jejich výrobu, připravit výrobní linky a zajistit i logistiku dodavatelů jednotlivých dílů. Vozů se ale nakonec za tři roky prodalo zhruba tři tisíce. I modely Bentley se vyrábějí ve větších sériích.
Kolem tisíce, případně ve vyšších stovkách kusů jsou i prodeje dalších čínských modelů. Často jde ale o doprodeje starších zásob, samotná výroba už je mnohem nižší. Například Kodiaqů, které se v Číně prodávají v předchozí generaci, se loni vyrobilo ani ne 600, mezi nimi je i speciální verze kupé, která jinde na světě v prodeji není. To jsou extrémně malá čísla na to, aby mezi ně šlo rozpočítat náklady na vývoj daného modelu.
Podobné je to i u čínského Kamiqu, který s evropskou verzí nemá kromě jména nic společného, i tento vůz se vyrábí ve velmi malých sériích. Jediný vůz vyráběný po tisících ročně je předchozí generace modelu Superb. Těch loni z čínské továrny sjelo šest tisíc, prodejům ale musely pomáhat velké slevy, díky kterým byl tento vůz u dealerů k dispozici v přepočtu za 280 tisíc korun, tedy zlomek evropské ceny.
Škoda v Číně působí trochu komplikovaněji než na jiných trzích. Vozy Škoda vyrábí společný podnik koncernu Volkswagen a čínské automobilky SAIC. Stejně jako se v minulosti zisky z tohoto trhu prakticky neprojevovaly na ekonomických výsledcích samotné Škody, nyní se očekávatelné ztráty odrážejí opět spíše přímo ve výsledcích koncernu. Samotná Škoda loni vykázala mimořádně úspěšný rok: na evropském trhu dotahuje druhou Toyotu, patří k největším evropským prodejcům elektromobilů a vykazuje také vysokou ziskovost. Vydělala zhruba 45 miliard korun po zdanění.
Zlaté časy jsou pryč
Čínský trh je pro západní automobilky v současnosti mimořádně komplikovaný. Původně platilo, že kdo chce v zemi působit, musí mít společný podnik s některou z místních automobilek. To znamenalo dělit se o zisky i know-how. Poptávka čínského trhu byla natolik silná a přinášela takové výdělky, že do toho šli prakticky všichni velcí západní výrobci.
Pak ale začalo docházet ke dvěma trendům. Čínské automobilky byly stále schopnější a konkurenceschopnější a navíc jich vznikaly desítky, a na druhé straně čínská vláda začala podporovat elektrifikované modely schématem, ve kterém bylo pro zahraniční značky méně prostoru.
Výsledkem je, že podíl zahraničních značek na čínském trhu klesl ze zhruba dvou třetin v minulé dekádě na zhruba 30 procent v loňském roce. Zatímco dříve automobilky jako Škoda nestíhaly v Číně vyrábět a hned se prodalo prakticky vše a bez větších slev, nyní už musí na extrémně konkurenčním trhu bojovat o každého jednoho zákazníka. Už i čínská vláda musela zasahovat a automobilkám domlouvat, že spirála slev nikam nevede.
Garance výkupu po třech letech
I akční nabídky Škody na čínském trhu obsahovaly takové věci, jako je garance výkupní ceny po třech letech a závazek slevy na nákup dalšího vozu koncernu Volkswagen. To ve výsledku znamenalo, že kdo si koupil škodovku za 400 tisíc korun, po třech letech ji prodá za 320 tisíc korun a dostane slevu 80 tisíc na další vůz. Ani toto větší poptávku čínských zákazníků nepřineslo, protože takových nabídek najdou i u konkurence spoustu.
Západní automobilky nyní na čínském trhu ztrácejí a projevuje se to na jejich celkových prodejích i ziscích. Navíc se situace otáčí a stále silnější konkurenci čelí naopak na svých domácích trzích. Čínští výrobci se stále silněji prosazují i na evropském trhu.
Zdroj: E15