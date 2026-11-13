Škoda si ze Zlatého volantu odváží dvě trofeje. Epiq porazil levnější Duster, peaq zaujal rodiny
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Česká značka si z jubilejního 50. udílení německého Zlatého volantu odváží dvě ceny. Elektrický epiq zvítězil mezi malými SUV, větší peaq mezi rodinnými vozy. Zatímco o většině kategorií rozhodovala porota na Lausitzringu, rodinná auta posuzovaly samy rodiny mimo okruh.
Zlatý volant, který pořádají německé magazíny Auto Bild a Bild am Sonntag, letos vybíral ze 79 nových modelů. Čtenáři nejprve hlasováním poslali do finále vždy tři vozy v devíti hlavních kategoriích. O pořadí pak rozhodovala 23členná porota složená z automobilových novinářů, expertů, závodníků a známých osobností. Usedli v ní například tenisová legenda Boris Becker, devítinásobný mistr světa v rallye Sébastien Ogier, trojnásobný vítěz Le Mans Klaus Ludwig nebo bývalý jezdec Formule E Daniel Abt. Rodinnou kategorii hodnotila samostatná porota pěti rodin.
Finalisté prošli testováním na okruhu DEKRA Lausitzring. Porota hodnotila devatenáct kritérií od ovládání a zpracování přes jízdní vlastnosti, brzdy a pohon až po každodenní použitelnost a poměr ceny a užitné hodnoty.
Epiq získal mezi malými SUV 4027 bodů. Druhá Dacia Duster skončila s 3893 body, třetí Seat Arona dostal 3754 bodů. Auto Bild vyzdvihuje u epiqu zejména infotainment, zpracování interiéru a haptiku, v nichž oba soupeře zřetelně předstihl. Vedl také v rozjezdu a akceleraci.
Nevyhrál ale ve všem. V poměru ceny a užitné hodnoty měl navrch duster, který v Německu startuje na 18.990 eurech (asi 463 tisíc korun), zatímco epiq na 25.900 eurech (asi 631 tisíc korun). Lepší citlivost brzd porota přiřkla aroně. Že jde o jednoznačné vítězství, ukazuje srovnání s malými vozy: tam Opel Corsa GSE porazil Cupru Raval o pouhých šestnáct bodů.
Peaq zvítězil mezi rodinnými vozy se 7113 body před Volvem EX90 (6814) a Mercedesem-Benz VLE (6535). Body ovšem nelze přímo srovnávat s ostatními kategoriemi, rodinná auta hodnotila jiná porota a s jinou bodovou škálou.
Källenius přijel v maskovaném novém SL
Jednou z hvězd galavečera byl roadster SL – a hned dvakrát. Historickým vítězem k padesátinám Zlatého volantu čtenáři zvolili Mercedes SL generace R129 a trofej převzal šéf automobilky Ola Källenius. Na galavečer přitom přijel v maskovaném prototypu nového SL. Ten má v roce 2027 doplnit současnou rodinu vedle verzí Mercedes-AMG a Mercedes-Maybach. Od roku 2022 se SL prodává jen pod těmito dvěma značkami, nová verze tak značku Mercedes-Benz na roadster vrátí. Proti sportovnějšímu AMG SL má podle Källeniuse nabídnout komfortnější, uvolněnější charakter. Představení je v plánu na příští rok, motorizace ani cenu Mercedes zatím neprozradil.
Rodinná kategorie totiž měla vlastní praktickou zkoušku mimo závodní okruh a porotu tvořilo pět rodin. V odkládacích prostorech, logice ovládání a komfortu sedadel peaq soupeře předčil, za dětské sedačky a Isofix dokonce dostal nejvyšší hodnocení. Volvo bodovalo komfortem odpružení, Mercedes variabilitou. V poměru ceny a užitné hodnoty byla podle Auto Bildu škodovka nepřekonatelná. Peaq v Německu startuje na 49.900 eurech (asi 1,22 milionu korun).
Pro peaq je to druhý německý titul během dvou měsíců. V září ho porota 47 novinářů zvolila německým rodinným autem roku 2027. Tentokrát rozhodovaly rodiny a výsledek byl stejný.
Mezi malými vozy zvítězil Opel Corsa GSE, v kompaktní třídě Kia K4 Sportswagon a mezi kompaktními SUV Kia EV5. Střední třídu ovládlo nové BMW i3, vyšší střední Genesis GV60 Magma, luxusní kategorii Mercedes-Benz třídy S a mezi sportovními vozy uspělo BMW M2 CS. Nejlepším ojetým autem čtenáři zvolili Audi A4 Avant.
Redakční cenu pro nejlepší vůz do 25 tisíc eur (asi 609 tisíc korun) získal Volkswagen ID. Polo, do 30 tisíc eur (asi 731 tisíc korun) Kia EV2 a do 35 tisíc eur (asi 853 tisíc korun) Mazda CX-5. Cenu za inovaci získalo Ferrari Luce.
Nejúspěšnější značkou ročníku se stala Kia se třemi trofejemi. Škoda si odváží dvě stejně jako BMW. Epiq přitom sdílí platformu MEB+ s VW ID. Polo i Cuprou Raval, takže koncernová rodina malých elektromobilů si z Berlína odvezla dvě ceny a jedno těsné druhé místo.
Zdroj: Auto Bild, Škoda