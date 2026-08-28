Škoda uvedla nejlevnější sportline za 245.000 Kč. Mohl by se dostat i k nám
Nejmenší novou škodovkou je dnes indický model nazvaný Kylaq. Ani ne čtyři metry dlouhý prcek nově dostal sportovně laděnou výbavu Sportline. Kromě toho by se mohl s novým motorem podívat také na evropské trhy.
V evropské nabídce Škodovky jsou varianty Sportline vyhrazeny větší modelům, zatímco ty menší jako Fabia, Scala a Kamiq dostávají Monte Carlo. Sportovněji laděné výbavy nejsou doménou jen evropských škodovek, objevují se i na indických modelech. Nejmenším sportlinem byl dosud 4,2 metru dlouhý crossover Kushaq, nad kterým stojí sedan Slavia.
Teď se výbava Sportline poprvé objevuje i na nejmenší škodovce vůbec. Škoda Kylaq má na délku 3995 mm a je tak kratší než třeba druhá generace fabie. Od roku 2024 vyráběný vůz dostává kromě nezbytných log Sportline také černé prvky na karoserii, specifická 17" litá kola a imitace ochranných krytů podvozku na obou náraznících.
Nechybí ani střešní spojler a nápis Škoda mezi zadními světly je pro výraznější vzhled také vyveden v černé barvě. Zákazníci si mohou Kylaq Sportline dále přizpůsobit pomocí vyhrazeného balíčku příslušenství Sportline. Ten obsahuje ozdobné lišty rohu předního nárazníku, tmavě chromovanou lištu masky chladiče, ozdobné prvky blatníků s logem Škoda a leskle černé boční ochranné lišty.
Uvnitř dostává Kylaq Sportline tmavší ladění interiéru s čalouněním ze syntetické kůže s kontrastním bílým prošíváním a nápisem Sportline na hlavových opěrkách. Sportovnější dojem umocňují hliníkové pedály a bílé ambientní osvětlení. Mezi klíčové prvky výbavy patří jednodílné střešní okno, 10,1" dotykový displej infotainmentu, 6 reproduktorů, 8" digitální přístrojový štít a bezdrátová nabíječka telefonů.
Pod kapotou ale zůstává nezměněný litrový tříválec TSI o výkonu 85 kW a točivém momentu 178 Nm. Dostupný je s šestistupňovým manuálem nebo šestistupňovým automatem. Za to vše zaplatí indičtí zákazníci v přepočtu asi 245.000 Kč. Pro srovnání, základní Kylaq tam vyjde v přepočtu na 165.000 Kč.
Pro našince dnes naprosto nepochopitelné ceny, které jsme viděli naposledy koncem minulé dekády na základních daciích. Existuje ovšem šance, že se Škoda Kylaq objeví i v českých showroomech. A nejde jen o spekulaci, mluvil o tom přímo šéf značky Klaus Zellmer. Podle něj by právě Kylaq mohl zaplnit pozici pod modelem Fabia. Anebo ji nahradit úplně, protože právě Fabia je jedním z modelů, u kterých se v rámci obrovských škrtů v koncernu Volkswagen spekuluje o úplném konci.
Zajímavé ovšem je, že pro Evropu by auto mohlo dostat nový motor. Místo litrového tříválce by se zde prodával se čtyřválcovou patnáctistovkou TSI, kterou známe z fabie i většcíh modelů. V Indii se motor vyrábí také a montuje se třeba do většího kushaqu. Už dnes splňuje na rozdíl od tříválce normu Euro 7, proto by mělo podle indických médií dojít k této výměně.
I tak by ale na voze bylo nutné udělat změny, ať projde náročnými evropskými homologačními a bezpečnostními požadavky. A to by se zásadně podepsalo na ceně, s cenovkou začínající na 170.000 Kč určitě počítat nemůžeme. Některé odhady mluvily zhruba o 15.000 eurech, tedy asi 365.000 Kč, což by z Kylaqu pořád dělalo levnější auto než základní Fabia.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Škoda, zdroj videa: Škoda