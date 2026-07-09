Škoda už vyrobila ve Vrchlabí 7 milionů převodovek. Do škodovek jich nejde ani polovina
Automobilka Škoda Auto vyrobila v závodě ve Vrchlabí na Trutnovsku sedm milionů převodovek. Loni závod produkci automatických převodovek DQ 200 zvýšil meziročně o 1,5 procenta na dosud nejvyšších 721.400 kusů z předloňských 710.600 kusů a z 686.066 kusů v roce 2023. Převodovky automobilka ve Vrchlabí vyrábí od roku 2012.
Zhruba 40 procent vrchlabské produkce sedmistupňových dvouspojkových převodovek DQ200 končí ve vozech Škoda. Zbytek odebírají další značky koncernu Volkswagen, a to Audi, Cupra, Seat a Volkswagen, do svých závodů po celém světě, například i v Indii a Jihoafrické republice.
Závod Škoda Auto ve Vrchlabí je nyní jediným závodem koncernu Volkswagen v Evropě, který převodovku DQ200 vyrábí. Donedávna převodovku vyráběl také závod v německém Kasselu. Převodovky DQ200 koncern ještě vyrábí v továrně v čínském Dalianu, odkud putují i do vozů vyráběných v Evropě. Převodovka DQ200 se používá v modelech od menších vozů typu fabia po limuzíny jako Superb.
Zásadní výrobní změnu vrchlabský závod učinil v závěru roku 2022, kdy přijal asi 250 pracovníků a od začátku roku 2023 začal vyrábět sedm dní v týdnu místo předchozích pěti dnů, a to v režimu 20 směn týdně místo 15. Loni byla týdenní kapacita výroby 15.500 převodovek, do konce roku 2022 byla na 11.700 kusech. Závod Vrchlabí má asi 1300 pracovníků.
Produkci převodovek zahájil závod po kompletní přestavbě a rozšíření v říjnu 2012. Investice do nových hal a technologií činily 6,5 miliardy korun. Před zavedením výroby převodovek se v závodě montovala auta, naposledy modely Roomster a Octavia.
Škoda Auto zvýšila v letošním prvním čtvrtletí celosvětově dodávky o 14 procent na 271.900 vozů. V Evropě jí odbyt vzrostl meziročně o 17,1 procenta na 222.500 vozů a Škoda byla v prvním čtvrtletí druhou nejprodávanější automobilovou značkou v Evropě. Loni Škoda Auto celosvětově vyrobila 1.065.000 vozů, meziročně o 15 procent víc.
Zdroj: ČTK