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Škodovka nečekaně mění název! Dokonce použila neexistující písmeno

Škodovka nečekaně mění název

Škodovka nečekaně mění název Zdroj: Škoda

Škoda Peaq
Škoda Peaq
Škoda Peaq
Škoda Peaq
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ČTK
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Česká automobilka Škoda Auto začala ve Španělsku používat nové písmeno.

Háček v prvním slově svého názvu nahradila totiž vlnovkou zvanou tilda, kterou španělština používá pro své měkké písmeno ñ, informovala automobilka v tiskové zprávě. Písmeno S s tildou, jak ho zobrazuje Škoda Auto ve svých materiálech, ve španělské abecedě neexistuje.

Písmeno n s tildou patří podle automobilky k nejvíce charakteristickým prvků španělského jazyka a abecedy. Písmeno se však vyskytuje i v některých dalších abecedách. Novou podobou svého názvu chtěla Škoda Auto mimo jiné poukázat na to, že svůj model Epiq vyrábí v závodu skupiny Volkswagen v Pamploně. Výroba na východě Španělska začala na začátku června.

V loňském roce podle specializovaných portálů pozice Škody Auto na španělském trhu posílila. Automobilka tam prodala zhruba 42.000 vozů, což bylo meziročně o skoro 11 procent více. Celkem se ve Španělsku prodalo loni na 1,14 milionu osobních aut, což bylo o skoro 13 procent více než v roce 2024.

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Škoda Peaq • auto.cz

Zdroj: ČTK

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