Škodovka nečekaně mění název! Dokonce použila neexistující písmeno
Česká automobilka Škoda Auto začala ve Španělsku používat nové písmeno.
Háček v prvním slově svého názvu nahradila totiž vlnovkou zvanou tilda, kterou španělština používá pro své měkké písmeno ñ, informovala automobilka v tiskové zprávě. Písmeno S s tildou, jak ho zobrazuje Škoda Auto ve svých materiálech, ve španělské abecedě neexistuje.
Písmeno n s tildou patří podle automobilky k nejvíce charakteristickým prvků španělského jazyka a abecedy. Písmeno se však vyskytuje i v některých dalších abecedách. Novou podobou svého názvu chtěla Škoda Auto mimo jiné poukázat na to, že svůj model Epiq vyrábí v závodu skupiny Volkswagen v Pamploně. Výroba na východě Španělska začala na začátku června.
V loňském roce podle specializovaných portálů pozice Škody Auto na španělském trhu posílila. Automobilka tam prodala zhruba 42.000 vozů, což bylo meziročně o skoro 11 procent více. Celkem se ve Španělsku prodalo loni na 1,14 milionu osobních aut, což bylo o skoro 13 procent více než v roce 2024.
Zdroj: ČTK