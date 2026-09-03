Škodovka se loučí s jediným Čechem v představenstvu. Martin Jahn míří do Volkswagenu
Jediný Čech v představenstvu Škody Auto Martin Jahn, který je odpovědný za prodej a marketing, bude od října členem představenstva pro prodej, marketing a after sales značky Volkswagen v německém Wolfsburgu.
V představenstvu Škody jej nahradí dosavadní předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa Martina Bieneová. Jahn je zároveň nominovaný do dozorčí rady Škody. Škoda Auto a sesterský Volkswagen to dnes oznámily v tiskových zprávách.
„Martin Jahn během svého působení významně přispěl k rozvoji a úspěchu společnosti Škoda Auto. Pod jeho vedením jsme se stali druhou nejprodávanější značkou v Evropě, úspěšně uvedli naše plně elektrické vozy, vybudovali prodejní organizaci ještě více orientovanou na zákazníka s přístupem Human Touch typickým pro značku Škoda, představili novou korporátní identitu odrážející naše ambice a zvýšili hodnotu naší značky," uvedl předseda představenstva Klaus Zellmer.
Po Jahnově odchodu z dozorčí rady Škodovky v ní po 15 letech nebude zasedat žádný Čech.
Bieneová po svém nástupu do koncernu Volkswagen v roce 2001 zastávala různé pozice, mimo jiné v oblasti strategie a prodeje prémiových vozů, působila jako oblastní manažerka prodeje pro Belgii a Lucembursko, vedoucí produktového plánování pro Německo,vedoucí globálního produktového marketingu a vedoucí značky Volkswagen v Jihoafrické republice. V srpnu 2020 byla jmenována do pozice vedoucí produktové řady malých a kompaktních vozů Volkswagen. Od září 2022 působí jako předsedkyně představenstva a výkonná ředitelka Volkswagen Group Africa.
Jahn působí v koncernu Volkswagen 20 let. Svou kariéru zahájil v roce 1994 v agentuře CzechInvest, české vládní agentuře pro zahraniční investice, a po vedení amerického zastoupení agentury v Chicagu se v roce 2000 stal jejím generálním ředitelem. V letech 2004 až 2006 byl místopředsedou vlády pro ekonomiku.
V roce 2006 nastoupil do Škoda Auto v Mladé Boleslavi jako člen představenstva pro oblast lidských zdrojů. Roku 2008 byl Jahn jmenován výkonným ředitelem Volkswagen Group Rusko v Moskvě, kde odpovídal za koncernový prodej. V roce 2010 se stal výkonným ředitelem mezinárodního fleetového obchodu koncernu Volkswagen ve Wolfsburgu, kde měl na starosti řízení globálního koncernového prodeje. Od roku 2016 působil v Číně jako výkonný viceprezident pro prodej a marketing a výkonný ředitel značky Volkswagen ve společnosti FAW-VW. V březnu 2021 se znovu připojil ke Škoda Auto jako člen představenstva pro prodej a marketing.
Koncern Volkswagen postihla krize, jeho vedení chystá rozsáhlou restrukturalizaci. V pátek podle webu WirtschaftsWoche navrhne na zasedání dozorčí rady uzavření čtyř závodů v Německu. V současnosti má v Německu deset továren, v nichž se vyrábí vozy značky Volkswagen, dva závody značky Audi a dvě výrobní továrny automobilky Porsche.
Zdroj: ČTK