Škodovka v muzeu odhalila úžasné koncepty. Krásně ukazují přes 50 let vývoje
Mladoboleslavské muzeum Škody otevřelo dveře do světa aut, která měla změnit budoucnost značky, ale většina z nich zůstala skrytá v archivech. Nová expozice ukazuje nejen odvážné technické nápady a designové slepé uličky, ale i vozy, na nichž se rodily modely známé ze silnic.
Muzeum Škoda v Mladé Boleslavi rozšiřuje svou expozici o další depozitář. Ten je nyní přístupný veřejnosti a je věnovaný 31 studiím z období od konce 50. let do současnosti. Nese název Odtajněné koncepty a navazuje na loni v prosinci zpřístupněnou expozici Spící krása, s níž tvoří samostatný prohlídkový okruh. Ten si lze předem rezervovat a následně jej absolvovat s průvodcem.
Nová expozice mapuje designové a technické směřování značky a je provedena v „garážovém stylu“ uvnitř historické haly z roku 1913. U každého exempláře je krátký popisek, přičemž detailnější informace lze získat naskenováním QR kódu.
Seznam vystavených vozů
Škoda 973 „Babeta“ (1953)
Vůz byl vyvinut pro československou armádu. Díky pohonu všech kol a značné světlé výšce disponoval značnou průchodností terénem. Celkem vzniklo 30 kusů a zahrál si i ve filmu „Kdyby tisíc klarinetů“ z roku 1964. Jeho přezdívka je odvozená od písně „Babeta šla do světa“.
Škoda 976 (1956)
Škoda 976 byla vyrobena jako studie nového osobního vozu s motorem umístěným vpředu a pohonem předních kol. V pozdější fázi však byla zvolena varianta s motorem vzadu a pohonem zadní nápravy.
Škoda 988 (1958)
Pozdější prototyp modelu 1000 MB vznikl mezi lety 1957 až 1958 ve čtyřech kusech, které se vizuálně odlišovaly. Tento má celokovovou samonosnou karoserii a jako jediný z nich experimentální motor s rozvodem OHC.
Škoda 990 NOV Combi (1963)
Ačkoliv se Škoda 1000 MB prodávala jako sedan, vzniklo i dvoudveřové kupé MBX. Na světě je však i unikátní verze kombi, která vznikla vlastně náhodou. Během testování najel prototyp 7000 km, ale kvůli složitému ležatému uložení motoru se do výroby nedostal.
Škoda 998 Agromobil (1963)
Škoda 998 s pohonem všech kol byla určená českým zemědělcům, lesníkům a armádě. Proto vývoj probíhal s Českou zbrojovkou Strakonice, kde se měla vyrábět. V letech 1962 až 1963 vzniklo 13 kusů.
Škoda 720 (1971)
Škodu 720 navrhl Giorgetto Giugiaro, když pracoval pro Italdesign. Vůz měl motor vpředu a pohon zadních kol. Dokončen byl v roce 1969.
Škoda 740 (1971)
Josef Čech v roce 1969 vytvořil studii vozu s krátkou zkosenou zádí. Uvažovalo se o dvou velikostech karoserie a dvou objemech motoru. Ačkoliv v letech 1971 až 1972 proběhly jízdní zkoušky, projekt byl z politických důvodů zastaven.
Škoda 760 ID (1973)
Škoda 760 ID pokračovala ve vývoji pohonu předních kol spolu s fabrikami ve Zwickau a Eisenachu. Design opět navrhl Giorgetto Giugiaro a auto bylo hotové v roce 1973. Projekt opět zastavily politické důvody.
Škoda 736 Buggy (1975) Buggy navržená Josefem Čechem vznikla v polovině 70. let na bázi Škody 110 L. Karoserii vyrobilo učiliště automobilky v rámci výcviku studentů a jeden kus fungoval jako naváděcí vozidlo na pražském letišti.
Škoda 763 (1977)
Škoda 763 je další evolucí typu 760, kdy se experimentovalo s různými karosářskými variantami a podle toho se měnilo poslední číslo. Toto je dvoudveřové kupé s motorem a převodovkou vpředu a pohonem zadních kol.
Škoda 742 P (1978)
Škoda 742 P byla prototypem Škody 105/120 (Typ 742), na němž se testovalo odlišné uložení hnacího ústrojí včetně motoru vpředu a pohonu předních kol.
Škoda 748 (1985)
Škoda 748 měla být nástupcem závodního speciálu 130 RS. Na jejím základě vznikla trojice prototypů mezi lety 1979 až 1980 s odlišným ztvárněním přídě a zádě. V roce 1985 vznikla poslední studie vyrobená v Kvasinách.
Škoda 781 FV2 (1981)
Vývoj modelu Škoda Favorit začal v roce 1979 pod interním označením Škoda 781. Byly vyrobeny dva „Studijní vzorky“ (SV), dva „Funkční vzorky“ (FV) a čtyři „Opakované prototypy“ (OP). Toto je druhý funkční vzorek v provedení De Luxe, který během zkoušek najel 90.000 kilometrů.
Škoda 782 (1986)
V souvislosti s favoritem se uvažovalo nad dalšími karosářskými variantami včetně sedanu s designem od Stilo Bertone. Ten se měl vyrábět od roku 1990, ale z plánu nakonec sešlo.
Škoda 783 (1987)
Další variací favoritu byl třídveřový návrh na pomezí kupé a hatchbacku. V roce 1985 existoval ve formě skic a modelu v měřítku 1:4 ve studiu Bertone. O rok později byla připravena dokumentace pro výrobu karoserie a hotový vůz vyjel v roce 1987. Do sériové výroby se ale nedostal.
Škoda 784 COM (1987)
Škoda experimentovala také s užitkovou verzí se zvýšenou střechou nákladového prostoru. Stejný základ posloužil i dalším variacím.
Škoda 788 (1991)
Jednou z možností byla i sanitní verze formanu s prodlouženým rozvorem z roku 1991. Navzdory zahájení jízdních zkoušek zůstalo u dvou kusů, protože na trhu už byly dostupné sanitky z dodávek.
Škoda FUN (1993)
Fun byl historicky prvním „show carem“ ryze pro výstavní účely. Vznikl pod vedením Brazilce Güntera Karla Hixe po začlenění značky Škoda do koncernu Volkswagen. Ačkoliv se s tím nepočítalo, úspěch u veřejnosti položil základ sériové Felicii Fun z roku 1996.
Škoda Tudor (2002)
Tudor vznikl pro ženevský autosalon roku 2002 pod vedením designéra Thomase Ingenlatha. Vůz dodnes udivuje svou krásou i čtyřmístným provedením, ačkoliv se do sériové výroby nedostal.
Škoda Roomster (2003)
Roomster se objevil ve Frankfurtu v roce 2003 a do dějin se zapsal mimořádně variabilním interiérem a výrazným designem. Vyráběl se v letech 2006 až 2015.
Škoda Yeti Cabrio (2005)
Na autosalonu v Ženevě 2005 se představila studie kompaktního SUV a o půl roku později na autosalonu ve Frankfurtu se model Yeti ukázal v otevřeném provedení jako kabriolet. Sériová výroba běžela mezi lety 2009 až 2017.
Škoda Fabia Pick-up (2007)
Škoda Fabia vznikla ve čtyřech exemplářích jako pick-up se zadní nápravou z roomsteru a nosností jedné tuny. K pohonu slouží motor 1.9 TDI o výkonu 74 kW (100 koní). Sloužila pro logistické cesty oddělení Stavby prototypů.
Škoda Yeti Pick-up (2012)
I Yeti Pick-up patřil do služeb Stavby prototypů v roce 2012. Tentokrát vůz přijal zadní část s listovými pery z Volkswagenu Caddy Maxi. Vynikal pohonem všech kol a ve srovnání se sériovým vozem se prodloužil o 644 mm a o 428 mm narostl rozvor.
Škoda Joyster (2006)
Joyster ukázal v roce 2006 v Paříži další vývoj designového směru značky. Načrtl jej Jens Manske a ukázal „Simply Clever“ prvky.
Škoda Vision D (2011)
Dalším designovým cvičením byla Škoda Vision D připravená Josefem Kabaněm pro ženevský autosalon v roce 2011. Šlo o milník v designu, kdy typické linie zefektivnily nové výrazné křivky. Vůz zároveň sloužil jako předloha pro sériový model Rapid.
Škoda Vision C (2014)
Josef Kabaň načrtl také pětidveřové kupé a další designovou evoluci s řadou výrazných detailů. Vůz se ukázal v Ženevě roku 2014 a jeho klíčové prvky se dostaly do výroby na třetí generaci Škody Superb vyráběné od roku 2015.
Škoda Vision S (2016)
Podobu Visionu S ovlivnil český kubismus a tradiční práce s křišťálovým sklem. Vůz zvěstoval nový design představený v Ženevě roku 2016, vytvořený pro SUV, a následně se tyto prvky zhmotnily na SUV Kodiaq.
Škoda Vision E (2017)
Studie Vision E představovala odvážný krok vstříc elektrické budoucnosti, kterou později ztělesnil model Enyaq. Vůz se ukázal v roce 2017 v Šanghaji a následně ve Frankfurtu. Vedle revolučního vzhledu ukázal také digitální přístrojový štít a dotykový infotainment s obrazovkami pro všechny cestující.
Škoda Vision X (2018)
Model Kamiq má kořeny ve studii Vision X od navržená Oliverem Stefani. Ukázal se v Ženevě roku 2018. Šlo o první hybrid značky spalující kromě benzinu tehdy oblíbené CNG a zadní nápravu poháněl elektromotor.
Škoda Vision RS (2018)
V Paříži roku 2018 se ukázal dynamický hatchback prezentující směřování linie RS inspirované motorsportem. Minimalistický design hrál hlavně na emoce.
Škoda Modern Solid Small (2023)
Posledním exponátem je socha malého SUV od Olivera Stefaniho, zapůjčená designovým oddělením pro představení plánovaných elektromobilů v roce 2023. V sériové výrobě z něj bude čerpat nový Epiq.
Zdroj: Škoda I Video: Škoda