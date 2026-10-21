Škody 105/120/130 a Garde/Rapid v zahraničí: Mnoho podob i názvů
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Poslední generace škodovek s motory vzadu se úspěšně vyvážela do zahraničí, západní Evropy, ale i na sever a jih starého kontinentu. Také za Atlantik a dokonce na opačnou stranu světa.
Československý stát potřeboval získat zahraniční měny a vývoz nových automobilů do západní i severní Evropy, potažmo mimo starý kontinent byl prakticky jedinou možností, jak se k nim dostat. Importéři v západoevropských zemích však vybavovali stopětky, stodvacítky i stotřicítky prvky, o kterých se českým a slovenským zákazníkům mohlo jenom zdát. Montovali odlišné nárazníky, přídavná světla, kola, střešní okna, spoilery z plastu.
Na karoseriích se objevovaly polepy, v interiéru pak svébytné přední sedačky, autorádia, digitální hodiny. Pravda, Češi a Slováci si auta mohli objednat „v tuzexové úpravě“ s černými plastovými doplňky včetně nástavců blatníků a předního nárazníku s vestavěnými mlhovkami.
S odlišnými jmény
Kapitolu samu pro sebe tvořily názvy. Ve Francii se základní modely 105 prodávaly jako 1050, do značení přibyla nula. Proč? Trojčíslí s nulou uprostřed má totiž na domácím trhu patentově chráněné Peugeot, byť zrovna 105 nikdy nepoužil. Ale nelíbilo se mu a ozval se. Právem. V roce 1963 narazilo už Porsche s 901, kterou globálně přejmenovalo na 911. U závodních vozů to samozřejmě nevadilo, ty se nikde neprodávaly. Mimochodem, v zemi galského kohouta se nabízely nejlevnější 1050 S i vyšší výbava.
Moderní Favorit zná každý. Pod tímhle historickým jménem se ale v Belgii prodávala 105 L. Rapid byla zase stodvacítka se stejnou úrovní výbavy. Ano, čtyřdveřový sedan, nikoli kupé. Rapid GLS zase odpovídal 120 GLS. No a 120 LS nesla zase jméno, které si historicky spojujeme s úplně jinou českou automobilkou: Golden. V Nizozemsku nabízel počátkem 80. let dovozce Englebert limitku Black Arrow (černý šíp). Lakovanou logicky nejtmavší možnou barvou, kterou doplnily ohnivě červené pruhy na bocích i přídi, nechyběla efektní litá kola a blyštivé kliky dveří.
Vtipy
Zejména sarkastičtí Britové na škodovky vymysleli řadu vtipů. Třeba „Proč mají vyhřívané zadní okno? Aby člověka nestudily ruce, když je v zimě tlačí.“ Anekdota „Jak zdvojnásobíte cenu vozu? Natankujete plnou nádrž!“ se sice již dosti otřepaná, ale vznikla právě na Ostrovech a týkala se řady 105/120.
Celé řadě říkali Britové zpočátku Estelle. Jméno vymyslel Alan Blavins z reklamní agentury Childs Greene. Ta sídlila jen kousek od ústředí britského zastoupení Škodovky v londýnském Clerkenwellu. Blavins také sám navrhl hliníkový eloxovaný pás v přední masce s patřičným nápisem. Automobilka sama jej v modifikované podobě použila u kupé (či fastbacku?) Garde.
Škoda Black Arrow (Nizozemsko) (1980) |
Losí test
Obchodní úspěch ale škodovky ve Spojeném království zaznamenaly poměrně výrazný, třeba v srpnu 1977 našly ve Spojeném království nové majitele více než 4 tisíce aut. Jenže pak se všechno zvrtlo. Hned v září dánský novinář Markus Jakobsen při losím testu škodovku převrátil a článek zveřejnil v bulváru The Sun. Celé záležitosti se však chytil odborný týdeník The Motor, v říjnu vydal na šesti stranách zdrcující kritiku pořád ještě nové modelové řady. Bohužel oprávněnou. A pokles odbytu na sebe nenechal dlouho čekat.
Dovozce Skoda Great Britain Limited se spojil s Motokovem coby podnikem zahraničního obchodu. Tam se do věci vložil bývalý soutěžák a jeho zaměstnanec Andrej Barčák, který předtím mimo jiné pracoval v Ústavu pro výzkum motorových vozidel. Spojil se s novinářem Jakobsenem, uplatnil svůj technický cit a dotlačil tehdejší AZNP k vývoji modifikovaných exportních verzí. Změnilo se odpružení, geometrie, montovala se širší kola a radiální pneumatiky, se kterými se otrokovické barumky bohužel nemohly kvalitou srovnávat. V březnu 1978 se na Ostrovech začala nabízet inovovaná Super Estelle a klientela se pomalu, ale jistě vracela. Britské škodovky měly pochopitelně řízení vpravo.
LSE
120 LSE (1979) vycházela z „našeho“ LS včetně výkonnějšího motoru 1174 cm3/40,5 kW (55 k). Jenže o vinylové střeše, svébytných černých náraznících, hliníkových kolech či tónovaných sklech jsme si mohli nechat jen zdát. Měla i střešní okno a rádio s přehrávačem kazet. Tamní importér používal reklamní slogan „SUPRISING SKODA“ (volně přeloženo: překvapující, překvapivá Škoda). Psal se vždy velkými písmeny a bez háčku nad S. Objevoval se nejen v propagačních materiálech, ale i na čelních sklech vozů určených pro automobilové soutěže. O nich bude řeč v posledním díle článku.
Super Estelle 105 S nedostala sdružený přístroj jako kontinentální verze včetně těch našich, ale kulaté budíky z vyšších specifikací. 120 LE neměla dvě dvojice předních reflektorů jako LSE. Od modelového roku 1982 přešla na pár oválných, ale rovněž i velká horizontální zadní světla. E v názvu znamenalo „ekonomický“, konkrétně delší stálý převod 3,90 místo standardního 4,22. Tím tedy odpovídala „naší“ 120 LE, jinak ale měla „britský vzhled“. Základy obou modelů se vozily na Ostrovy od nás, zde se ale rozebíraly, znovu montovaly za použití kvalitnějších spojovacích materiálů a pochopitelně dovybavily na potřebnou úroveň.
Levnější než kachny
Ve Velké Británii sice byly škodovky levnější než Citroën 2 CV, při uvedení na trh stála Estelle 1.549 liber. Hnidopichové to pochopitelně vysvětlují nevalnou kvalitou. Iluze si o ní nedělejme, ale za menší peníze nabízela stopětka více komfortu, protože do ní nepršelo a nefoukalo, což o francouzské kachně rozhodně nelze říci. A ta navíc pocházela už z druhé poloviny třicátých let....
Zákazníci opravdu získali důvěru, za kanálem La Manche se například v roce 1987 prodalo 17 tisíc Estelle Two, jak říkali modelu M. A to byla takřka desetina roční produkce... „Emka“ se na Ostrovech prodávala také třeba ve verzi 105 Lux (místo L), výbava LSE nechyběla ani u stotřicítek. Místní 120 LXE (1987) rychle vystřídala 120 L Five s pětistupňovou převodovkou, která skončila až v lednu 1990. Okřídlený šíp měl v Albionu na 220 prodejců.
Garde jako Rapid
Škodovácké kupé coby druhá karosářská varianta této řady se původně jmenovalo Garde, ovšem tento název neneslo zdaleka všude, třeba ve Francii ho zákazníci vnímali velmi rozpačitě. Výraz totiž v přeneseném slova smyslu značí dámu lehčích mravů. Automobilka se tedy rozhodla sáhnout do historie a vzkřísit jméno Rapid. Už před největší modernizací. Na některých trzích se používalo jednoduché označení Škoda 120 R, které bezprostředně navazovalo na předchůdce 110 R. V roce 1984 přibyly samozřejmě i silnější 130 R.
Ještě starou karoserii Garde měla supervzácná britská limitka Rapid 120 CE. Vzniklo 90 černých kupé se zlatými proužky, nápisy a rámečky a hliníkovými koly s dvanáctkou dvojitých paprsků ve stejné barvě. Škoda totiž, pravda, poněkud předčasně slavila 90. výročí založení původní společnosti pánů Laurina a Klementa. Tahle barevná kombinace snad sluší úplně všemu, i když nebyla výrazná jako u monopostů Lotus formule 1 v barvách cigaret John Player Special, spíše decentní. To platilo i o emblémech „Skoda 90“ s vavřínovým věncem a malým okřídleným šípem nahoře. Ty se objevily na středních sloupcích, ale hlavně ve středu masky místo obvyklého loga. Exkluzivitu prozrazovalo i béžové čalounění interiéru. Hodně vzácný počin!
Britský Sport
Taktéž britský Rapid 130 Sport (1985) měl snížený podvozek díky zkráceným vinutým pružinám a tvrdším tlumičům Spax, klesl k zemi o tři centimetry (1350 mm). Vznikl ve spolupráci importéra Skoda Great Britain Limited a S. K. Distributors. Motor 1289 cm3 dostal novou hlavu, ostřejší vačkový hřídel, karburátory Weber nebo Solex DHLE 40, elektrické palivové čerpadlo, vzduchový filtr K&N a laděný výfuk. Pak dával 55 kW {75 k).
Kupé s plastovými doplňky včetně nástavců prahů s ním upalovalo až 165 km/h. Stylová byla osmipaprsková litá kola s obutím rozměru 185/60. Obdobná čtyřdveřová 130 L Sport (1987) dostala zadní křídlo ve stylu rallyeové 130 LR skupiny B. Interiér zahrnoval sportovní volant, hlavici řadicí páky, výklopné střešní okno s vestavěnou anténou a rádio od Philipsu.
Civilní Rapid 136 s novým celohliníkovým motorem 1289 cm3/46 kW (1987) se podle britských testů ovládal jako porsche. Tamní Autocar and Motor doslova napsal: „Auto do kurzu pro začátečníky, kteří chtějí devětsetjedenáctku.“ Tohoto srovnání samozřejmě využil dovozce v reklamě. Je velmi lichotivé, ale poněkud přitažené za vlasy. Legendě z Zuffenhausenu sice škodovka odpovídala koncepcí, ale rozhodně neměla vzadu šestiválec, natožpak plochý a chlazený vzduchem... Přezdívka „porsche chudých“ se přesto dodnes v souvislosti s celou řadou 743/747 používá. A docela často, jakkoli je zavádějící a nepřesná.
S větrem ve vlasech
Na západoevropských trzích byl k mání i kabriolet, který vznikl ještě před modernizací, ale většinou se jmenoval Rapid. Vyráběli jej na zakázku v různých zemích, ovšem dokonce i u nás. Některé verze měly dokonce rámy oken a chyběl jen horní díl střechy. Přestavby přišly na ještě více peněz než samotná auta.
Škoda Rapid Cabrio LDD (1984) |
Ludgate
Vlastníkem britské společnosti Ludgate Design & Development byl Robert Ludgate. Jeho LDD nabízela standardní verzi s rámy oken předních dveří, za nimi trůnil ochranný oblouk, navíc propojený s čelním sklem příčkou, aby karoserie zůstala tuhá,. Zadní okna chyběla. Rapid 130 se v polovině 80. let minulého věku prodával za 3.950 liber, tato přestavba přišla na dalších 1,306 liber, takže se cena zvýšila „jen“ o třetinu.
Dražší Lux měl zachována i zadní boční okna spolu s pevnými rámy, ale oproti kupé menší. Chyběl C-sloupek, ochranný oblouk nikoliv. Tahle úprava stála 1.869 liber, tedy o takřka polovinu víc než základ. Dodávala se také verze Lux Sport, výbavový balíček byl prakticky shodný s ostrovním Rapidem 130 Sport i čtyřdveřovou 130 L se stejným doplňkovým označením. Ludgate prodal v Británii 334 kabrioletů. Jiné zdroje hovoří o celkem 343, ale přestavěných. Jako první se nabízí překlep. Jenže je známo, že pár kusů LDD bylo učeno pro zákazníky v Belgii – a pochopitelně s volantem na levé straně, nikoli pravé. Zrodilo se jich opravdu devět?
Buď jak buď, každopádně jich bylo nejvíc ze všech, ale celkově si zákazníci v Británii mezi květnem 1977 a březnem 1990 koupili 120.105 aut, takže šlo opravdu o kapky v moři. Kabriolety se prodávaly v běžné obchodní síti, byly tedy k dostání u dealerů Škoda Great Britain.
Metalex a Gräf & Stift
Západoněmecký Hainzinger z Řezna představil v roce 1987 na několika výstavách svůj „čistý“ kabriolet, který žádný ochranný oblouk nehyzdil. Nenašel však partnera pro výrobu ve své domovině. 12 vozům nakonec uřízl střechy v Mělníce Metalex a patřičně je upravil, ale všechny putovaly k západním sousedům. Hainzinger sám přestavěl celkem šest aut.
Staroslavný rakouský Gräf & Stift, jehož vlastní auta před Velkou válkou vozila i císařskou rodinu, koupil licenci od německé firmy Meise. Jeho kabriolety měly v plátěné střeše kromě zadního průhledného okna i boční. Skleněná ve dveřích se však nedala stáhnout. Vyztužené prahy a a podlaha představovaly samozřejmost, ochranný oblouk se nekonal. Ještě do modernizace ve čtyřiaosmdesátém stihl takto upravit desítku aut, u našich jižních sousedů jim zůstal název Garde. Nástupnického otevřeného Rapidu vznikla v této podobě rovněž desítka. Devět vozů bylo přestavěno na otevřené v Dánsku. Dnes lze různé kabriolety potkat i u nás, fanoušci si je dovezli zpět.
Skandinávie, Řecko a obě Německa
Škodovky se úspěšně exportovaly nejen na Ostrovy a do země galského kohouta, ale hodné zákazníků našly v už zmiňovaném Dánsku. Na severu Evropy byly velmi oblíbené, protože měly vynikající jízdní vlastnosti ve vlhku, na sněhu a náledí. Na Islandu se stodvacítky nabízely jako Škoda Amigo. Ve Finsku se nepoužíval název Garde, auta neměla na zádi žádné typové označení, byla to prostě Škoda Coupe. Čtyřsvětlovou „užovku“ 120 GLS známe všichni. Model 1982 pro zemi tisíce jezer ale dostal oválné reflektory z modernizovaných 105 L a 120 L. V sezóně 1984 se tam prodávala výroční čtyřdveřová 120 LSX. „Emkové“ 105 S se v této skandinávské zemi nazývaly Super. Do místní 130 LX pak importér montoval přední sedačky ze saabů.
Není možné opomenout naopak středomořskou Maltu, kde jsou škodovky populární dlouhá léta. „Užovky“ 105 S se v Řecku paradoxně jmenovaly Sport. Modely M tu zase nesly jméno Target (anglicky „cíl“¨). V západní části tehdy rozděleného Německa se zase dala koupit 105 LS. Tam si auta s okřídleným šípem a motory vzadu kupovali hlavně lidé na venkově.
Do NDR se stopětky a stodvacítky dovážely výměnou za trabanty a wartburgy, jenže o ty československá strana přestala mít kvůli jejich technické zastaralosti do poloviny 80. let minulého věku zájem – a tak export přirozeně poklesl. Důležitými odběrateli byli i naši severní a jižní sousedé: Polsko a Maďarsko.
Obermann a Gunsch
Největším (západo)německým prodejcem byl závodník Willi Obermann. Ten dokázal model 130 Sport vybavit dvoukarburátorovým motorem se 100 koňmi (74 kW). Lišil se spoilery a nástavci prahů, čtyřmi hlavními světlomety, sníženým podvozkem a sportovním výfukem. Vzadu ovšem zůstaly bubnové brzdy. Někteří další dealeři nabízeli i převrtání čtyřválců OHV až k hranici 1500 cm3.
Takový motor měl třeba Rapid upravený (západo)německou firmou Gunsch, mimo jiné i prodejcem škodovek. Dokonce se objevil na autosalonech a výstavách, debutoval v Ženevě 1988. Ospoilerované kupé v šedomodré metalíze zaujalo nejen výkonem 103 kW (140 k), ale hlavně vzhledem – přídi dominovaly dvě dvojice hranatých reflektorů. Rapid musel logicky sedět i blíže asfaltu než ten sériový, takže se sahalo na pružiny a tlumiče. Litá kola dostala nízkoprofilové gumy.
Okna i zadní světla ztmavla, interiéru pak vévodila dvojice předních anatomů od Recara ruku v ruce s posílenou výbavou. Na auto s maximálkou atakující 200 km/h nalepil úpravce cenovku 38.000 DM. Aby toho nebylo málo, tak druhý exemplář přišel o pevnou střechu ve prospěch plátěné.
Škoda 130 Sport (Velká Británie) (1987) |
Vstřikování
Škodovky se vyvážely třeba i do Kanady, Austrálie a na Nový Zéland. Exportní modely do zemí s přísnými emisními limity dostaly dokonce v samém závěru kariéry, v září 1988 jednobodové elektronické vstřikování paliva (SPI) od Bendixu s řídicí jednotkou Renix. Motory dávaly 41 kW (56 koní). Verze pro Kanadu, pro kterou byly původně určeny, měly navíc ještě poziční oranžová světla na blatnících před předními koly dle tamních regulí. Primárně splňovaly exhalační normu US'83. Sedanů 135 GLi vznikly do října 1989 zhruba čtyři stovky. Nabízely se dále třeba v Albionu a ve Finsku.
Vyráběl se také obdobný Rapid 135 Ri. Verze RiC pro Británii a Rakousko měla ještě navíc třícestný katalyzátor Walker s lambda sondou ve výfukovém systému (Rapid Injection Catalyst) a zelené linky na karoserii doprovodily patřičné nápisy – už z výroby. Vstřikovacích Rapidů obou specifikací se zrodila zhruba stovka. Verze 136 se „stříkačkou“ neexistovaly, ač je některé zdroje uvádějí.
Limuzína a pick-upy
Ještě k Británii: vznikla tam i prodloužená limuzína se šesticí dveří na základě dvou bouraných„užovek“ 120 LSE. Jediný exemplář byl časem přestavěn do podoby „emka“. Fungoval coby propagace prodejce Fortune Auto Sales z Grays v hrabství Essex a jezdí dodnes. Kuriozitou byly pick-upy od S.K. Distributors z Brackley. Střecha šla pryč pouze za předními sedadly. Zůstalo tedy víko motoru, zmizel druhý pár dveří. „Korba“ měla dřevěnou podlahu i bočnice.
Více klasickému malému náklaďáčku se blížila kreace Švédů Runeho Nilssona a Nilse Backdahla nazvaná Little Prague. Ložná plocha kvůli motoru vzadu nebyla hluboká, zato však rozměrná. Zadní boční dvířka se zmenšila, šla však otevřít. Po přestavbě červené 120 L vznikl ještě podobný bílý vůz.
V Malajsii a Kostarice
Zatímco na většinu trhů mimo Československo se auta dovážela kompletní, v exotické Malajsii to od konce roku 1981 neplatilo. Tam se totiž montovala ze sad... Tahle kapitola je dnes úplně zapomenuta. Podobně probíhal export do středoamerické Kostariky, z Hamburku putovaly škodovky v kontejnerech rozložené a sestavovaly se až na místě.
Hodně za málo?
Škodovky poslední generace s motory vzadu si mimo Československo získaly oblibu pro svou robustnost, snadnou údržbu a „hodně auta za málo peněz“, o čemž svědčil i prostorný interiér.
A situace dnes? Už dávno se stopětky, stodvacítky a stotřicítky nedají koupit za pár korun jako před dvaceti, pětadvaceti lety. Existují prodejci u nás i jinde, kteří si neváhají za vozy ve stavu nových říci hned o čtvrt milionu korun nebo dokonce více než 300 tisíc.
Zdroje: Archiv auto.cz a autora, propagační materiály Škoda, Wikipedia, Auta 5P, Svět motorů, Automobil (Jan Tulis – článek „Š130 L SPORT“), ŠKODA VETERAN FORUM
Foto: propagační materiály Skoda Great Britain Ltd, AZNP/Škoda, Englebert, Motokov, Suomen Konelike Helkama Oy, SKODA MOTOR s. a. Bruxelles, Metalex