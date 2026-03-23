Škody Elroq a Enyaq dostaly nové vychytávky. Spalováky mohou tiše závidět
Elektromobily Škoda Elroq a Enyaq dostávají balík praktických i technických novinek, které reagují na přání zákazníků. Nový modelový rok přinese třeba přední frunk, ovládání jedním pedálem, napájení externích zařízení nebo možnost odemykat auto mobilem.
Škoda Auto si na modelový rok 2026 připravila výraznou evoluci svých elektrických modelů Elroq a Enyaq. Nejde přitom o facelift v klasickém slova smyslu, ale spíše o soubor chytrých vylepšení, která mají zpříjemnit každodenní používání. Zásadní přitom je, že řada novinek vznikla přímo na základě zpětné vazby od samotných uživatelů.
Praktické vychytávky pro každodenní život
Jednou z nejviditelnějších změn je příchod takzvaného frunku, tedy předního zavazadlového prostoru. Ten nabídne objem 21 litrů a své místo najde pod kapotou. V praxi se hodí hlavně na uložení nabíjecích kabelů, které tak zůstanou snadno dostupné i ve chvíli, kdy je zadní kufr plně naložený. Přístup navíc usnadní plynové vzpěry kapoty, což je detail, který oceníte při každodenním používání.
Zajímavou novinkou je i funkce V2L (Vehicle-to-Load), která promění auto v mobilní zdroj energie. Elroq i Enyaq tak zvládnou napájet externí zařízení, ať už přes adaptér v nabíjecím portu, nebo prostřednictvím nové 230V zásuvky v kufru. V praxi to znamená možnost připojit notebook, kávovar, kompresor nebo třeba kempingové vybavení – ideální řešení na cesty i pro práci v terénu.
Základem teď LFP baterie
S novým modelovým rokem přichází změna i pod kapotou základních verzí. Modely Elroq 60 a Enyaq 60 nově využijí baterie typu LFP, které cílí především na co nejpraktičtější každodenní provoz. Tato lithium-železo-fosfátová technologie sází na nižší výrobní náklady a vysokou životnost z pohledu nabíjecích cyklů. Výhodou je i to, že LFP baterie bez problémů snášejí pravidelné nabíjení na 100 %.
Důležitou roli v tom hraje i nová výrobní linka v Mladé Boleslavi, spuštěná na konci února 2026. Ta bude dodávat LFP baterie nejen pro budoucí škodovky, ale i další elektromobily v rámci koncernu Volkswagen.
Jednodušší řízení a chytřejší digitální výbava
Škoda zapracovala také na samotném jízdním projevu. Nově přichází vylepšené ovládání jedním pedálem, které využívá silnější rekuperaci. Řidič tak může zpomalovat i zcela zastavit vůz pouze prací s akceleračním pedálem. K dispozici budou dvě úrovně intenzity, přičemž tu vyšší lze využít i pro plynulé zastavení bez nutnosti šlápnout na brzdu. Nastavení rekuperace zůstává dostupné přes infotainment nebo pomocí pádel pod volantem.
Výraznou proměnou prošel infotainment. Nové uživatelské rozhraní je přehlednější a klade důraz na rychlý přístup k nejčastěji používaným funkcím, jako je klimatizace nebo vyhřívání sedadel. Vestavěná navigace nově integruje službu Powerpass, která umožňuje snadné vyhledávání a filtrování nabíjecích stanic. Uživatelé si mohou stanice nejen třídit podle preferencí, ale také si skrýt ty, se kterými nemají dobrou zkušenost. Samozřejmostí je podpora funkce Plug & Charge, přičemž síť Powerpass dnes zahrnuje více než milion nabíjecích bodů.
Na infotainment navazuje i aktualizovaná mobilní aplikace MyŠkoda. Ta nově nabídne například upozornění na spuštění alarmu nebo funkci sledování odcizeného vozu. Praktickým detailem je možnost „rozblikat“ auto na parkovišti, což usnadní jeho nalezení. Nechybí ani detailnější statistiky jízdy a správy energie.
Velkým krokem vpřed je také digitální klíč. Vybrané mobilní telefony nyní mohou plně nahradit klasický klíček, což znamená pohodlné odemykání i startování vozu bez nutnosti mít u sebe fyzický ovladač. Digitální klíč lze navíc sdílet s dalšími uživateli, což se hodí například v rodině nebo ve firemním provozu. S tím souvisí i vylepšené bezdrátové nabíjení – nově s podporou standardu Qi2 s výkonem až 25 W a technologií MagSafe pro stabilnější uchycení telefonu.
Dalši praktické drobnosti
Posun nastal v oblasti asistenčních systémů. Travel Assist 3.0 přináší vylepšené senzory včetně nových radarů, což se promítá do plynulejších a přirozenějších reakcí při asistované jízdě. Novinkou je také interiérová kamera, která sleduje pozornost řidiče a podle škodovky dokáže lépe vyhodnotit únavu nebo nepozornost.
Za zmínku stojí i drobnosti, které v praxi potěší. Například systém automatického svícení nově rozpozná nejen den a noc, ale i šero. V takovém případě vůz automaticky aktivuje odpovídající kombinaci světel – od denního svícení přes zadní světla až po hlavní světlomety podle aktuálních podmínek.
Škoda posouvá možnosti infotainmentu i směrem k zábavě. Enyaq a Elroq se softwarem ME4 a novějším totiž od ledna umí fungovat i jako herní konzole díky aplikaci AirConsole, kde jako ovladač slouží mobilní telefon. Nechybí ani známé tituly včetně Tetrisu. Současně dorazila integrovaná aplikace Spotify pro hudbu a podcasty i platforma Škoda Play, která přináší videoobsah od zpravodajství po zábavu, vše přímo na displeji vozu bez nutnosti řešit datové připojení.
Zdroje: Škoda Auto