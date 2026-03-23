Škody Scala a Rapid pohledem přísných Němců: Problémy s brzdami, rzí i čalouněním
Německá organizace zajišťující technické kontroly vozidel si posvítila na oblíbenou dvojici praktických modelů škody. Jak to celé dopadlo a k čemu měli technici nejvíce výhrad?
Ani jeden z uvedených modelů škodovky vám patrně tep při pohledu na ně nezrychlí, ale ani při jejich řízení nezrychlí. V tomhle případě se jedná o ryzí pragmatismus velmi prakticky zaměřených vozidel. Současná Škoda Scala se vyrábí od roku 2019. O čtyři roky později prodělala modernizaci. Nabízí se pouze s jednou karoserií typu hatchback.
Typově se řadí mezi menší fabii a větší octavii. Technicky sice vychází z pola, avšak celková délka je větší než u golfu. Zároveň je auto také širší. Velkým kladem je vnitřní prostor a také zavazadelník. Jeho objem po zvětšení činí 1410 litrů, což je více než u golfu. Tohle ale našinci velmi dobře vědí.
Pojďme proto raději k hodnocení spolehlivosti a odolnosti německou optikou. Německý spolkový úřad pro motorovou dopravu KBA uvádí závady infotainmentu a dále zmiňuje čtyři svolávací akce. Z nich dvě se týkaly softwaru systému nouzového volání eCall a dále z důvodu špatně vyrobeného stehu čalounění sedadel, což může negativně ovlivnit funkci bočních airbagů.
Předchůdce scaly, Škoda Rapid, sdílí techniku s poslední generací Seatu Toledo. Původně se auto uvedlo s karoserií typu sedan, o rok později dorazil rapid spaceback s pětidveřovou karoserií, která je v porovnání se sedanem kratší o 180 mm.
Na jaké věci si u rapidu Němci stěžují? Třeba na závady samočinných převodovek DSG, krátkou životnost rozvodových řetězů u původních motorů TSI nebo vadné posilovače řízení, které jsou elektrohydraulického typu. Zmiňují také problémy s pětistupňovou manuální převodovkou (kód 02R), které ale nikterak nekonkretizují. Pouze udávají neobvyklé zvuky linoucí se ze skříně.
Svolávací akce se týkaly airbagů, přestavníků proměnného časování rozvodu a také vadných napínačů bezpečnostních pásů. To už ale bude i vzhledem k věku vozu patrně dávno vyřešeno.
Co říká o scale a rapidu TÜV
Hodnocení aut TÜV bývá někdy chybně vydáváno za hodnocení spolehlivosti, což je ovšem zavádějící. Jedná se o výsledky pravidelných technických kontrol v Německu, tedy taková obdoba naší STK. Pokud například autu selže samočinná převodovka, na stanici TÜV vůbec nedojede.
TÜV se tak zaměřuje na čtyři oblasti – podvozek, osvětlení, brzdy a vliv vozu na životní prostředí. Co se týče podvozku, tak u scaly chválí robustní zavěšení kol, naopak kritizuje životnost tlumičů. Rapid má v dané oblasti více problémů, je také o dost starší, zároveň si ale vede lépe v otázce vůlí ve spojovacích tyčích řízení a spodních čepech ramen. Výhrady k osvětlení ani u jednoho z modelů škodovky nemá. Světlomety tak hodnotí jako nadprůměrné.
Nejvíce stížností přichází na brzdy. Nikoliv na tu parkovací, která je bez problémů, ale spíše na brzdu provozní. Zde Němci zmiňují opotřebení brzdových kotoučů a jejich zvlnění. Od brzd pojďme k životnímu prostředí. Emisní test zvládají oba modely bez ohledu na motory bez větších problémů. K únikům oleje dochází u rapidu až po deseti až jedenácti letech. Občas bývá prorezlý výfuk.
Zdroj: Auto Bild, Wikipedia, webové stránky TÜV