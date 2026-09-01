Skoro 16 miliard za pár dnů. Týden aut v Monterey stanovil nový rekord aukcí
Aukce pořádané při letošním Týdnu aut v Monterey prodaly celkem 859 aut z více než jedenácti stovek nabízených. To nejdražší stanovilo rekord amerických aut a celkový objem peněz, které změnily majitele, je dechberoucí.
Týden aut v Monterey v Kalifornii, který probíhá každoročně v srpnu, je nejen přehlídkou nejlepších aut v historii a místem, kde se řada exkluzivních novinek také odhalí, nýbrž i soustředěním aukcí těchto vozů. Každoročně tam proběhne několik dražeb pořádaných několika různými domy, na nichž si můžete koupit svůj vysněný veterán, ale i nový vůz.
Ovšem, to jen pokud máte dostatečně naditou prkenici. K prodeji bylo letos 1133 vozidel a 859 z nich našlo nové majitele, a to v průměrné ceně 887.399 dolarů – to je 18,46 milionu korun. Za loňský rok byl tento průměr o desítky procent nižší – byl zhruba 525 tisíc dolarů (11 milionů korun kurzem ze srpna 2025). V ceně přes milion dolarů (20,8 milionu korun) se letos prodalo 142 aut a jedenáct z toho stálo dokonce víc než 10 milionů dolarů.
Nejdražším autem letošního Monterey bylo Shelby Cobra Daytona Coupe z roku 1964, a to s prodejní cenou 42.905.000 dolarů, tedy 892,4 milionu korun. Stalo se tak nejdražším americkým autem kdy prodaným v aukci a má to několik dobrých důvodů. Jde o jeden ze šesti kusů vyrobených s cílem porazit Ferrari 250 GTO. V témže roce byl tento kousek nasazen v závodě Tour de France Automobile, kde ho řídili závodníci Bob Bondurant a Jochen Neerpasch. Později, v letech 1975–1998, vlastnil tento vůz sám Carroll Shelby.
Druhé místo drží pravý opak – první vyrobené Ferrari Luce. To se prodalo za rovných 40 milionů dolarů (832 milionů korun) s tím, že výtěžek míří na dobročinné účely. Na třetím místě je McLaren F1 GTR s cenou 34.655.000 dolarů (720,8 milionu korun); ten se stal nejdražším britským autem kdy prodaným v aukci. Desetimilionovou hranici překročilo několik dalších ferrari – dvě enza, dvě F50 a jedno 288 GTO.
Celkově se prodala auta za 762 milionů dolarů, tedy 15,85 miliardy korun. Je to nový rekord Týdne aut v Monterey. Ten předchozí, stanovený v roce 2022, byl překonán s obrovskou rezervou – měl hodnotu 471 milionů dolarů. Loni byla suma peněz zaplacených v aukci za auta nižší – 433 milionů dolarů.
zdroj: Road & Track