Skotský ferat měl pokořit 320 km/h. Argyll Turbo GT nemá obdoby
V polovině sedmdesátých let mělo Skotsko našlápnuto k tomu, aby přepsalo mapu světa supersportů. Geniální letecký inženýr se rozhodl oživit zapomenutou značku a postavit nejrychlejší auto planety schopné pokořit bájnou hranici 200 mil za hodinu.
Za příběhem supersportu Argyll Turbo GT stojí skotský konstruktér Bob Henderson. Jako bývalý letecký inženýr ze společnosti Short Aviation měl technické myšlení, které předbíhalo tehdejší automobilové standardy. V padesátých letech úspěšně podnikal s pokrokovými karburátory a v sedmdesátých letech se stal evropským průkopníkem přeplňování. Svou teoretickou práci o turbodmychadlech publikoval v roce 1974, tedy v době, kdy automobilka Saab o masovém nasazení této technologie teprve tiše uvažovala.
Hendersonovým životním cílem se stalo vzkříšení slavného jména staré skotské automobilky Argyll, která zbankrotovala už v roce 1932. V malebném městečku Lochgilphead na západním pobřeží Skotska začal kolem roku 1976 spřádat plány na monstrum, které mělo šokovat zavedené italské a britské značky. Chtěl postavit aerodynamický supersport s dvakrát přeplňovaným motorem V8, jehož rychloměr by bez mrknutí oka překonal hranici 322 km/h (200 mil za hodinu).
Jenže osud měl s Hendersonovým projektem jiné plány. Právě v době, kdy se rýsovaly první kontury vozu, zasáhla svět tvrdá ropná krize. Ceny paliv vyletěly do astronomických výšin a trh s extrémně žíznivými supersporty se prakticky přes noc vypařil. Henderson stál před osudovou volbou: projekt pohřbít, nebo ho od základu změnit.
Velký sportovní ingot
Zvolil druhou možnost, ale jako správný skotský patriot odmítl slevit z kvality. Původní myšlenku puristického rychlostního dravce přetavil do podoby luxusního cestovního GT v uspořádání sedadel 2+2. Namísto brutální hračky pro víkendové závodníky začal vznikat automobil pro gentlemany, kteří potřebovali v naprostém pohodlí a vysokém tempu křižovat Evropu.
Henderson k autu nepřistupoval jako běžný automobilový designér. Britská tradice tehdy velela stavět lehké, občas až křehké laminátové vozy. Argyll Turbo GT byl však pravým opakem. Pod jeho sklolaminátovou karoserií se ukrýval monstrózní, nesmírně složitý prostorový rám z ocelových profilů, kterému se v dílnách přezdívalo ptačí klec. Vůz byl vyztužený s takovou naddimenzovanou poctivostí, že spíše než automobilovou dílnu připomínal slavné loděnice na řece Clyde.
Důvod byl prostý: Henderson nechtěl auto na pár sezon. Své zákazníky ubezpečoval, že šasi Argyllu bez sebemenších problémů vydrží sloužit dvacet až třicet let. Daň za tuto nezničitelnost byla vykoupena hmotností, která se vyšplhala na patnáct set kilogramů, což bylo na tehdejší poměry sportovních vozů opravdu hodně.
Hmotnost i luxusní pojetí se odrazily také v designu a interiéru. Vůz dostal specifickou příď s výklopnými lamelami, které ukrývaly přední světlomety, a typické žebrování na zádi, který výrazně zlepšovalo tehdy problematický výhled směrem dozadu. Uvnitř čekala posádku oáza luxusu v podobě nejjemnější skotské kůže, kterou na míru šila prestižní firma Avon Coachworks.
Mistr přeplňování
Henderson původně plánoval monstrózní, dvěma turby přeplňovaný osmiválec Cadillac o objemu 8,2 litru. Právě tento brutální agregát měl skotský šíp vystřelit za bájnou hranici 200 mil za hodinu. Jenže uprostřed slibného vývoje zasáhla svět ona ropná krize. Ceny benzinu vyletěly do astronomických výšin, trh se supersporty zkolaboval a Hendersonův velkolepý plán na nejrychlejší auto planety byl před krachem. Aby projekt zachránil, musel kromě celé koncepce vozu přehodnotit i volbu motoru.
První funkční prototyp v roce 1976 nakonec poháněl sice skromnější, ale stále skvělý osmiválec Rover V8. Ten Henderson spojil se svým vlastním patentem přeplňování, který spočíval v unikátním propojení turbodmychadla s jím navrženým podtlakovým karburátorem. Tím dokázal zcela eliminovat tehdy obávanou prodlevu turba. Novináři z britského Motor magazine, kteří dostali možnost se v tomto zachráněném prototypu svézt, nešetřili chválou na adresu hladkého zátahu i lineárního výkonu a nadšeně prohlásili, že ovladatelnost vozu byla „tak trochu zjevením“.
Když však došlo na sériovou výrobu, realita postkrizového trhu Hendersona donutila k ještě větším ústupkům. Srdcem většiny z celkově pouhých 6 až 12 vyrobených kusů se tak nakonec stal vidlicový šestiválec PRV (společný projekt značek Peugeot, Renault a Volvo), který dnes většina lidí zná spíše z líného a udušeného DeLoreanu DMC-12. Henderson mu sice pomocí turba vdechl nový život, ale s výkonem kolem 250 koní a masivním šasi už nebylo možné fyzikální zákony přetlačit – maximální rychlost se definitivně zastavila na civilnějších 230 km/h.
Přesto si movití zákazníci mohli stále poručit prakticky cokoliv. Vznikly tak kusy s motorem z Lancie Beta, a dokonce i se závodním šestiválcem Buick V6 z americké série IndyCar. Naprostá většina z nich měla volant vpravo, avšak minimálně jeden unikátní exemplář byl s levostranným řízením byl údajně vyvezen pro zákazníka do zámoří.
Dražší než ferrari
Oficiální premiéra produkční verze se odehrála s patřičnou pompou v říjnu roku 1983 na historickém hradě Inveraray. Svět žasnul, ale zároveň polkl naprázdno při pohledu na ceník. Henderson si za svůj skotský klenot účtoval pětadvacet až třicet tisíc liber. V téže době přitom špičkový Lotus Esprit Turbo stál necelých devatenáct tisíc a slavné Ferrari 308 GTB se prodávalo za sedmadvacet tisíc liber. Argyll se tak rázem ocitl v teritoriu těch nejexkluzivnějších značek světa.
Na rozdíl od tehdejšího DeLoreanu, jehož příběh skončil obřím skandálem a miliardovými ztrátami britských daňových poplatníků, Bob Henderson nikdy nevzal od vlády ani libru. Celý projekt financoval z čistě soukromých zdrojů a zakázek.
Výroba vozu Argyll Turbo GT připomínala spíše stavbu luxusních jachet. Původní plán sice počítal s dvanácti vozy ročně, ale realita byla mnohem skromnější. Henderson přesná čísla vyrobených aut úpěnlivě tajil, aby si zachoval auru naprosté exkluzivity, ale odhady mluví o tom, že z dílny odjely pouze jednotky, maximálně nižší desítky kusů, přičemž drtivá většina vznikla s pravostranným řízením. Výroba se pak definitivně a potichu uzavřela na počátku devadesátých let.
Zdroje: AROnline, CAR magazine, Hagerty UK, Motor magazine