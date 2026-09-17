Skutečný konec držení mobilů za jízdy? Toyota si patentovala samočinné focení okolí
Toyota přichází s patentem, který dokáže proměnit auto v pohotového fotografa ovládaného pouhým pohledem očí. Za inovativní snahou o vyšší bezpečnost na silnicích se však skrývá velmi tenký led v podobě ochrany soukromí.
Cestování autem přináší nespočet momentů, které si chceme uchovat v paměti. Jenže sáhnutí po mobilním telefonu při řízení představuje jedno z nejčastějších a nejnebezpečnějších rozptýlení na současných silnicích. Většina automobilek se snaží tento nešvar potírat restrikcemi a varovnými signály, ale japonská Toyota přišla s nápadem plné automatizace: co kdyby vaše auto vyfotilo přesně to, na co se právě díváte, aniž byste museli spustit ruce z volantu?
Nový patentový spis s označením US 2026/0261754 A1 nestaví na přehnaně drahých novinkách, ale na velice chytře promyšlené architektuře. Inženýři Toyoty neinstalují do vozů žádné speciální snímače. Místo toho propojují systémy, které v moderních autech fungují už dnes.
Pozná, co vás zajímá
Vnitřní kamera, jež standardně monitoruje únavu a řidičovu pozornost, v reálném čase snímá přesný úhel pohledu. Tento směr okamžitě protnou vnější kamery běžně využívané pro parkování a jízdní asistenty. Výsledek může být velmi přesný. Auto s jistotou pozná, na který objekt mimo vozidlo se zrovna díváte, a po stisku tlačítka nebo hlasovém povelu vytvoří ostrý snímek bez jakéhokoliv manuálního zásahu.
To je však jen začátek. Toyota chce z auta vytvořit proaktivního parťáka, který dokáže lidská přání a potřeby předvídat. A právě zde narážíme na nejvýraznější kontroverzi celého patentu. Přihláška totiž navrhuje propojení palubního systému s vaším smartphonem, přesněji s historií webového prohlížeče či kondičními aplikacemi.
Logika vývojářů je taková: pokud systém ví, že na internetu vyhledáváte veterány nebo architekturu, vyfotografuje vám každou starou felicii či rapida kolem sebe automaticky. Pokud naopak ze zdravotních dat zjistí, že vám fitness aplikace nebo lékař doporučují více pohybu, kamery zanalyzují okolní prostředí a vůz vám sám doporučí vhodné místo k zastavení a procházce.
Data jen v mobilu
Snímání okolí i kabiny a jeho propojení se smartphonem řidiče pochopitelně přináší otázky v oblasti ochrany soukromí. Aby se automobilka vyhnula vlně kritiky, s níž se v minulosti potýkal např. koncern General Motors kvůli kamerám monitorujícím cestující, navrhla Toyota šetrnější datový model.
Veškeré pořízené fotografie i odvozené uživatelské profily by se neukládaly na paměťová úložiště uvnitř vozu ani na cloudové servery značky. Data putují přímo do spárovaného mobilního telefonu řidiče. Toyota tím elegantně přenáší zodpovědnost za správu fotobanky na samotného uživatele, resp. na jeho telefon, a vyhýbá se přísným regulacím.
Stejně jako u mnoha jiných odvážných nápadů jde i v tomto případě zatím pouze o technologický koncept na papíře. Automobilka dosud nepotvrdila, že by se funkce měla objevit v sériové výrobě. Spis nicméně výstižně ukazuje, jakým směrem se automobilový svět posouvá. Zda by lidé byli ochotni autu výměnou za pěkné fotky zpřístupnit své soukromí, zůstává neznámou.
Zdroje: Autoblog, General Motors (GM), Motor1.com, Toyota, USPTO (Americký patentový úřad)