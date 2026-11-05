Skvělý tip na dárek pod stromeček: Staré škodovky a ženská krása na jednom místě
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Specializovaný e-shop SP-EL připravil další kalendář plný krásných škodovek. Nechybí například felicia s motorem 1.8T ani krásná modelka. To vše v kulisách historické strojní papírny.
Kalendář klasických vozů Škoda, který vydává e-shop SP-EL specializující se na starší modely mladoboleslavské značky, se dočkal třetího ročníku, stává se z něj proto už taková tradice.
Zásadní roli v projektu hrají majitelé aut. Za každou naleštěnou karoserií je podle tvůrců někdo, kdo svému vozu věnuje čas, energii a často i kus života. Kalendář tak chce být i poděkováním komunitě, která klasické škodovky udržuje na silnicích a v dobrém stavu.
Papírna z roku 1837 jako kulisa
Letošní fotografie vznikaly v historické strojní papírně ve Vraném nad Vltavou. Papírna byla založena v roce 1837 a výroba v ní skončila v roce 2000. Oprýskané zdi, industriální konstrukce a stopy času tvoří pozadí, které podle tvůrců ke klasickým autům dobře sedí.
Za objektiv se postavil Jan Svoboda, známý glamour fotograf se zkušenostmi i s automobily, které zvěčňoval v již neexistujícím čtrnáctideníku Autohit. Ve snímcích spojuje charakter jednotlivých aut s kompozicí a světlem, k autům pózovala modelka Diana.
Mezi zachycenými vozy jsou Škody 110 R, 120, Rapid, Favorit a Felicia. Zastoupené jsou i zajímavé sportovní a upravené kousky, například Metalex MTX, Felicia Fun nebo Felicia s legendárním motorem 1.8 Turbo.
Tvůrci chtějí v projektu pokračovat. Slibují, že budou naslouchat fanouškům, kalendář dál vylepšovat a hledat nová auta i místa pro další ročníky.
Kalendář Škoda 2027 je dostupný na e-shopu SP-EL na webu sp-el.cz.
Zdroj: SP-EL, foto: Jan Svoboda/SP-EL, video: Auto.cz