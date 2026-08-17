Skvostná přehlídka inženýrství: Koenigsegg CCGT1 oslavuje závodní prototyp třídy Le Mans GT1
Švédská automobilka Koenigsegg představila novodobou interpretaci ikonického závodního projektu CCGT z roku 2007. Novinka s označením CCGT1 přináší homologaci pro běžný provoz, výkon až 1600 koní a revoluční technologie.
Nejnovější model švédské automobilky se znovu vzhlédl v historii značky. Když ji Christian von Koenigsegg v roce 1994 zakládal, jeho cílem byly vytrvalostní závody a především série GT1. Při tvorbě prvního prototypu značeného CC například jeho šířka a přední část odpovídaly tehdejším limitům této třídy.
Této myšlenky se následně držely také první silniční kreace v podobě CC8S a CCR. Kromě vývoje zcela nových modelů Jesko a Gemera představuje v posledních letech Koenigsegg i modely inspirované bohatou historií. Například na úplně první produkční model CC8S navázal v roce 2022 model CC850.
Nyní se představuje model CCGT1, který představuje moderní interpretaci ikonického závodního projektu vozu CCGT pro vytrvalostní závody včetně Le Mans. Ten se zmíněného závodu bohužel nikdy nezúčastnil, jelikož po dvou měsících testování bylo zavedeno pravidlo, které účast povolovalo pouze vozidlům s větším objemem vyrobených silničních kusů.
Projekt byl tehdy ukončen, i když dodnes existuje původní prototyp představený v roce 2007. Byl vybaven vidlicovým osmiválcem o objemu 5,0 litru s potenciálem výkonu kolem 600 koní (tehdejší maximum pro třídu GT1) a hmotností pouze 1000 kg. Tento prototyp prošel kompletní renovací v divizi Koenigsegg Legend a čeká na svůj závodní debut v historické kategorii závodů třídy GT1.
Model CCGT1 je moderní poctou nejambicióznějšímu projektu společnosti Koenigsegg. Zároveň vznikl na oslavu skutečnosti, že se model CCGT konečně může utkat se svými dobovými „konkurenty“ na historických závodech, jelikož byl oficiálně schválen k účasti.
Více než aeropaket
Novinka vychází z modelu CC850 a přenáší ducha modelu CCGT do plně homologovaného hypersportu schváleného pro provoz na veřejných komunikacích. Automobilka slibuje výjimečný zážitek z jízdy na silnici, ale také nejrychlejší a nejvíce vzrušující zážitek z jízdy na okruhu ze všech vozů Koenigsegg v historii.
K tomu mu dopomůže volitelný okruhový balíček od společnosti Koenigsegg, který je v historii značky nabízen vůbec poprvé. Jeho součástí je karbonový ochranný rám, závodní sedadla dle protokolu HANS, pneumatické zvedáky, systém zaznamenávání telemetrických dat a mnoho dalšího.
„Toto je něco opravdu výjimečného (...) náš první na okruh navržený a optimalizovaný ‚skalpel‘, ale zároveň jako mimořádný vůz pro každodenní použití,“ sdílí své pocity zakladatel značky Christian von Koenigsegg.
Koenigsegg CCGT GT1 Competition Coupé (2007) |
„Bylo velmi uspokojující sledovat, jak se původní model CCGT v posledních několika letech vrátil k životu,“ dodává. Představení modelu CCGT1 považuje za vhodný způsob oslavy a těší se, až nový vůz sám vyzkouší.
Také zmiňuje představení nově vyvinutého materiálu Ghost Fibre. „Je opravdu vzrušující a navazuje na historii projektu Trevita, který byl zahájen ve stejné době jako model CCGT,“ komentuje nově vyvinutý materiál.
Již v roce 2009 představil projekt Trevita jako první v oboru povrchovou úpravu z bílých vláken. Vývoj této technologie trval společnosti Koenigsegg několik let a její realizace se ukázala jako mimořádně náročná, proto Koenigsegg výrobu zastavil. Zákazníci si výsledek zamilovali a od té doby žádali o jeho návrat. Ghost Fibre je evolucí tohoto materiálu.
Kromě svého nápadného vzhledu poskytují vlákna balistické ochranné vlastnosti, zvyšují pevnost panelů a zároveň nabízejí zvukově izolační účinek. Současně tato konstrukce umožňuje, aby byly panely lehčí než ty vyrobené pouze z tradičního karbonu. Výsledkem je něco na způsob křišťálově bílé aramidovo-uhlíkové struktury.
Elektrifikace netřeba
Pod kapotou modelu CCGT1 najdeme dobře známý motor Koenigsegg V8. Dvojitě přeplňovaný motor je plně homologován pro provoz a dle slov automobilky zůstává úžasně pohotový a zvučný. Vylepšen nebyl jen o dodatečné chlazení pro udržení špičkového výkonu na okruhu, ale dočkal se také dalších úprav.
Stejně jako model Jesko dosahuje výkonu 1280 koní na standardní benzin a 1600 koní na palivo E85. Díky speciálnímu systému dokáže jet na mix těchto paliv v jakémkoli poměru. Využívá revoluční 9st. převodovku Light Speed Transmission, tu však doplňuje o novou technologii Koenigsegg Sequential Shift (KSS).
Ta dělá zážitek z jízdy v duchu GT1 ještě autentičtějším. Je totiž vybavena spojkovým pedálem pro rozjezd, funkcí odpojení zapalování a následným řazením bez spojky pro maximální výkon – přesně jako u původního modelu CCGT. Nastavení jízdních režimů je dostupné pomocí otočného ovladače na středové konzole s označením ASMR (Auto, Sequential, Manual, Reverse).
Pro ty, kteří preferují manuální zážitek z jízdy, je jako volitelná výbava k dispozici šestistupňová kulisa řazení z modelu CC850. V manuálním režimu využívá systém ESS šest z devíti převodových stupňů převodovky LST. Režim „D“ zůstává k dispozici pro jízdu s devíti stupni v automatickém režimu.
„CCGT1 je výtvor se dvěma jasnými identitami. Na silnici je to úchvatný megacar, který je zároveň pohodlný a neuvěřitelně výkonný. Jeho kořeny však sahají do vytrvalostních závodů, a právě tam CCGT1 odhaluje svůj plný charakter jako skutečná pocta původnímu modelu CCGT – ať už se střechou, nebo bez ní!“ dodává Christian a upozorňuje tak na všestrannost použití nového vozu.
Nejen pro krásu
Přes svou podobnost s modelem CC850 byl téměř každý panel exteriéru přepracován. Zůstaly pouze typické dveře a odnímatelná střecha. Na první pohled si každý všimne obrovského zadního křídla, které je aktivní. Rozsah jeho nastavení je 30 stupňů a funguje automaticky v závislosti na jízdní situaci.
Pro vyvážení aerodynamiky modelu bylo nutné přepracovat také přední část. Model CCGT1 tak disponuje velkým předním splitterem a přidává také aktivní klapky v podvozku. Ty spolu s pečlivě tvarovanou spodní částí karoserie, kde jakási žebra vytvářejí podtlakové víry a v zadní části vzduch proudí speciálně navrženým difuzorem, přebírají většinu aerodynamické zátěže a přitahují vůz k asfaltu jako obrácené křídlo.
„V aerodynamice jde především o rovnováhu,“ vysvětluje inženýr CFD Andreas Tjernberg Persson, který byl zodpovědný za aerodynamické vlastnosti vozu. Výsledkem jeho týmu je vůz generující přítlak 800 kg při rychlosti 250 km/h. Nejde o nejvyšší číslo v rámci modelové řady automobilky, to náleží modelu Sadair’s Spear. Model CCGT1 byl ale navržen tak, aby poskytoval využitelný přítlak už v nižších rychlostech a přinesl tak řidiči výjimečný zážitek z jízdy.
Pokud jste si na nový Koenigsegg dělali zálusk, máme špatné zprávy. Model CCGT1 bude vyroben v omezené sérii čítající pouhých 70 vozidel a všechna byla vyprodána ještě před světovou premiérou v Monterey.
Zdroje: Koenigsegg, DuPont Registry